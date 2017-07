Mauvaise performance du secteur agricole au 2ème trimestre de l’exercice fiscal 2016-2017

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Le secteur agricole s’est très mal comporté au 2ème trimestre de l’exercice fiscal (janv-mars), si l’on veut croire les dernières données fournies par l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI), dans sa dernière publication sur l’Indicateur conjoncturelle d’activité économique (ICAE). A rappeler que cet indicateur lancé par l’IHSI depuis septembre 2016 vise à suivre l’évolution de l’économie sur une base trimestrielle, à travers les branches d’activité de l’économie, comme c’est le cas dans plusieurs pays notamment en République Dominiciane.

En effet, la faible variation annuelle de 1.5% de l’ICAE observée pour le 2ème trimestre de l’exercice est imputable au comportement du secteur primaire qui a crû de -4.1% au cours de cette période. Cette tendance trimestrielle négative de ce secteur est consécutive à une évolution contrastée des deux sous-branches, à savoir la branche agricole d’une part qui a chuté de 4.3% et celle des activités extractives d’autre part qui augmenté de 5.7%.

Cependant, il faut dire que la croissance négative de -4.3% de la branche agricole enregistrée au 2ème trimestre de l’exercice en cours est un peu moins prononcée par rapport au premier trimestre, où cette branche atteignait -6.5% de croissance.

Une croissance de -4.3% du secteur agricole au 2ème trimestre de l’exercice fiscale en cours veut dire non seulement que ce secteur continue de subir les conséquences du passage de l’ouragan Matthew, mais aussi que rien n’a été fait de manière significative au cours des 6 premiers mois de l’exercice en vue de relancer ce secteur notamment dans les régions qui ont été sévèrement frappées par le cyclone.

A rappeler qu’en 2016, la croissance de 3.6% du secteur agricole a été favorable à une meilleure croissance de l’économie par rapport à 2015, soit 1.4% en 2016 contre 1.2% en 2015.

Maintenant, face au comportement négatif du secteur agricole au cours des deux premiers trimestres de l’exercice et d’une faible progression de la croissance des secteurs secondaire et tertiaire, soit 3.3% et 1.6% respectivement au 2ème trimestre, nous sommes très inquiets pour la croissance du PIB de l’économie pour 2017 et, selon toute évidence, on se rapproche beaucoup plus des prévisions de 0.5% de la Banque mondiale que de celles du gouvernement qui tablent sur une croissance de 1.1% de l’économie en 2017.

Quels seront les impacts de la caravane du changement sur l’ICAE de la branche agricole pour le 3ème et 4ème trimestre de l’exercice 2016-2017 ? Une question que nous aurons à répondre d’ici avant la fin de l’année.