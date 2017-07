Éphéméride du jour ….., 4 juillet 1826 // Décès de John Adams, deuxième Président des États-Unis, de 1797 à 1801

4 juillet 1826 Décès de John Adams, deuxième Président des États-Unis, de 1797 à 1801

George Washington refuse de se présenter pour un troisième mandat et, le 3 novembre 1796, Adams est élu président face à Thomas Jefferson, qui devient son vice-président. Il garde les États-Unis neutres dans les conflits entre les puissances européennes. Il est battu par Thomas Jefferson alors qu’il se présente pour un deuxième mandat et prend sa retraite auprès de son épouse dans son État natal. La correspondance qu’il a entretenue avec elle pendant sa présidence montre qu’il était en même temps l’ami et le rival de Thomas Jefferson. Il a pris part à la rédaction de la Constitution américaine.

Aujourd’hui, 4 Juillet 2017

185ème jour de l’année, 28ème semaine de l’année

180jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour du tabac dans le #calendrier républicain français.

C’est la date approximative du passage de la Terre à son aphélie, dans le système solaire.

JOURNEES NATIONALES

Jour de l’indépendance américaine : fête nationale

1946 Indépendance des Philippines

Journée du médecin rural, commémore la naissance du docteur Esteban Laureano Maradona.

Rwanda : fête de la libération, marque la fin du génocide en 1994.

Venezuela : journée de l’architecte.

UN FAIT A RETENIR

1776 Déclaration d’Indépendance des États-Unis

Réunis à Philadelphie, les représentants des 13 colonies anglaises d’Amérique du Nord adoptent leur proclamation d’indépendance. Le texte écrit par Thomas Jefferson est voté par toutes les délégations présentes excepté celle de NewYork qui ne l’approuvera que quelques jours plus tard. Partout en Amérique, la statue du roi Georges III est renversée. Pourtant la guerre d’Indépendance commencée en 1775 est loin d’être terminée : deux-tiers des Nord-Américains sont encore fidèles à la couronne d’Angleterre. Le conflit ne s’achèvera qu’avec la signature du Traité de Versailles le 3 septembre 1783.

La Pensée du Jour

«L’ordre est le plaisir de la raison, mais le désordre est le délice de l’imagination.»

Paul Claudel

PRENOM DU JOUR

Saint-Florent

Florent passe pour avoir été le premier évêque de Cahors, au IVème ou Vème siècle. Les Florent sont généreux et sérieux. Leur couleur : l’orange. Leurs chiffres : les 6, 7 et 9.

Aujourd’hui

Mardi 04 Juillet 2017 Premier Quartier

Dimanche 09 Juillet 2017 Pleine Lune

L’Ere des CANCER, comprise entre le 20 Juin et le 22 juillet

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

J-Perry « kiyes ou ye»

Pour découvrir la musique de J-Perry « kiyes ou ye»

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/results?search_query=kiyes+ou+ye

On débute avec un rythme assez rapide ce matin, vous l’aurez compris, aujourd’hui amène un événement tant attendu la vente signature de l’album Kiyes ou ye de J-Perry au Karibe hôtel à partir de 6h.

AFPEC –Samedi 8 Juillet- 9H30AM

Conférence- débat

Les politiques publiques en Haïti

Thème 1

Pour une cohérence structurelle au niveau de l’administration publique / Intervenant : Jacques Jean-Vernet

Le budget national, un outil de mise en œuvre des politiques publiques/ Intervenant : Eddy Labossière

FOKAL, Institut français en Haïti et Rapadou Café bar-restaurant- du 6 au 16 juillet 2017

Deuxième édition du festival de théâtre sur le thème : « Héritage du théâtre de l’absurde dans la dramaturgie contemporaine ».

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

4 juillet 1190 Départ de la troisième croisade

Saladin régnait sur l’Égypte depuis 1169 et avait fait de l’éviction des chrétiens hors de Palestine le but de sa vie.

Le pape Grégoire VIII voulait reconquérir des territoires perdus et pour ce faire, sollicita l’aide des rois d’Angleterre, de France et l’empereur d’Allemagne. C’est sur la colline de Vezelay symboliquement d’où est partie la première croisade après l’appel du pape Urbain II en 1095 que commence la troisième. C’est dans cette basilique où Pierre l’Ermite a prêché pour les pauvres en 1096, que se retrouvent Philippe Auguste et Richard Coeur de Lion avant de partir pour la troisième croisade. Ceux-ci la décident en raison de la prise de Jérusalem par Saladin, le 2 octobre 1187. L’empereur Frédéric Barberousse a déjà pris la route.

Cette croisade a donc trois des plus grands souverains européens de tous les temps à sa tête : l’empereur d’Allemagne Frédéric Barberousse, le roi d’Angleterre Richard Cœur de Lion, le roi de France Philippe Auguste, mais elle va être un fiasco à peu près complet. L’empereur meurt en juin 1190. Philippe Auguste, voyant Richard jouer au preux chevalier en Terre sainte, rentre rapidement en France pour en tirer avantage. Et de fait il en profitera pour s’emparer sans coup férir de territoires vassaux de l’Angleterre et pour comploter avec le prince anglais Jean sans Terre, frère ennemi de Richard. Celui-ci, abandonné, se livre à diverses prouesses, signe un traité de capitulation avec Saladin et retourne se faire faire prisonnier par un archiduc autrichien, qui le rendit contre très forte rançon.

4 juillet 1609 Champlain découvre le lac qui porte son nom

Lors d’une expédition, Champlain emprunta la Rivière des Iroquois et se rendit jusqu’à cette étendue d’eau, cette «mer intérieure», qu’il nomma Lac Champlain.

4 juillet 1790 Naissance de George Everest, géographe britannique

Il est en grande partie responsable de la triangulation des Indes, entamée cependant par William Lambton en 1806, une tâche qui dura plusieurs décennies. L’Everest fut étudié, en 1852, sous son successeur Andrew Waugh et c’est alors qu’après calcul de la hauteur de son sommet, il fut établi comme la plus haute montagne du monde à 8848 mètres.

Le mont Everest est renommé, en 1865, en l’honneur de Sir George Everest. Celui-ci est décédé le 1er décembre 1866.

4 juillet 1826 Décès de Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, de 1801 à 1809

Il est le rédacteur principal de la Déclaration d’indépendance des États-Unis en 1776.

Cet homme d’État était également philosophe, agronome, inventeur, architecte et il ne cachait pas ses sympathies francophiles. Propriétaire d’une plantation en Virginie, il possédait de nombreux esclaves. Pourtant, Jefferson était attaché aux Droits de l’homme pour lesquels il lutta au niveau de son État et du pays. Il faisait partie de l’élite des Lumières et a connu les plus grands esprits de son temps. Rédacteur d’une partie de la Déclaration d’indépendance, il doubla la superficie des États-Unis par l’achat de la Louisiane.

4 juillet 1828 Construction d’un des premiers chemins de fer aux États-Unis

La compagnie The Baltimore and Ohio Railroad (B&O) commence la construction du chemin de fer du port de Baltimore jusque dans l’état de l’Ohio.

La première section sera terminée le 24 mai 1830.

4 juillet 1831 Décès de James Monroe, cinquième président des États-Unis, de 1817 à 1825.

Il est élu pour deux mandats de 1817 à 1825.

C’est un homme réputé pour son honnêteté qui prendra deux décisions qui se révèleront être d’une importance capitale dans l’histoire des États-Unis : le « compromis du Missouri » et la « doctrine Monroe » qui porte son nom. La première décision tente de régler le problème de la définition des États en tant qu’esclavagistes ou non et la seconde montre la volonté des États-Unis d’avoir une influence majeure sur leur continent et qui condamne toute intervention de l’Europe dans les affaires de l’Amérique, et la réciproque.

4 juillet 1848 Décès de François-René, vicomte de Chateaubriand, écrivain et homme politique français.

Par son talent comme par ses excès, Chateaubriand peut être considéré comme le père du romantisme en France. Ses descriptions de la nature et son analyse des sentiments du moi en ont ainsi fait un modèle pour la génération des écrivains romantiques. Il a, le premier, formulé la « vague des passions » qui deviendra un lieu commun du romantisme : « Voyage en Amérique », « Atala », « René », « Les Natchez », « Mémoires d’outre-tombe »,…

4 juillet 1865 Parution d' »Alice au pays des merveilles »

L’écrivain et mathématicien britannique, Lewis Carroll (de son vrai nom Charles Lutwige Dodgson), publie « Alice’s Adventures in Wonderland ». Le roman est inspiré de la rencontre entre l’auteur et Alice Liddell, une petite fille âgée de 10 ans, lors d’un pique-nique près de la rivière Isis en Angleterre. « Alice aux pays des merveilles » remportera un immense succès dans toute l’Europe. Lewis Carroll écrira bientôt une suite : « Alice de l’autre côté du miroir ».

4 juillet 1884 La France offre la statue de la Liberté aux États-Unis

L’œuvre du sculpteur français Bartholdi sera inaugurée officiellement le 28 octobre 1886 dans le port de New York.

4 juillet 1900 Naissance de Robert Desnos, Poète, écrivain et journaliste, il écrit des poèmes À la mystérieuse pour son amie chanteuse et comédienne Yvonne George.

C’est aussi l’époque où il écrit La Liberté ou l’Amour, ouvrage qui sera condamné pour obscénités par le tribunal de la Seine.

En 1936, il s’efforce d’écrire un poème par jour pendant un an.

Pendant la guerre, son activité journalistique lui permet surtout de couvrir ses activités de résistant actif : il est membre du réseau AGIR et de l’équipe des Éditions de Minuit.

Un jour il est arrêté par la Gestapo et est incarcéré à Compiègne. Malgré les interventions de ses amis, il sera déporté au camp de Flöha en Saxe, où il restera un an. Libéré, il s’éteint à Térézin de misère, d’épuisement et du typhus le 8 juin 1945.

4 juillet 1910 Jack Johnson devient le premier noir à remporter le titre de champion du monde de la boxe

Johnson remporta son 1er titre le 3 février 1903 en battant « Denver » Ed Martin en 20 reprises pour le Colored Heavyweight Championship. Il défia alors le tenant du titre mondial, James J. Jeffries, mais ce dernier refusa le combat. Les boxeurs noirs pouvaient en effet boxer contre des blancs dans toutes les catégories à l’exception des poids lourds, la plus prestigieuse.

Jack Johnson brisa ce tabou en affrontant le 26 décembre 1908 le Canadien Tommy Burns à Sydney. Le combat dura 14 rounds, avant que la police n’intervienne pour l’interrompre. Les arbitres attribuèrent alors le titre à Johnson sur décision.

Johnson affronta l’Américain Jeffries le 4 juillet 1910 dans une ambiance lourde de racisme. Burns déclara ainsi qu’il acceptait ce combat afin de démontrer « Qu’un blanc est meilleur qu’un nègre ». Les promoteurs du combat incitèrent même le public de Reno (Nevada) (22 000 spectateurs) à chanter « Tuez le nègre ! » avant et pendant le combat. Jeffries alla deux fois au tapis lors des 15 premières reprises de ce combat, ce qu’il ne lui était jamais été arrivé dans sa carrière. Son encadrement le poussa à l’abandon afin d’éviter la honte du KO. Cette victoire de Johnson lui permet d’empocher 225 000 dollars et de faire taire les critiques à propos de son titre face à Burns.

Nombre de spécialistes, faisant ouvertement preuve de racisme, n’admettaient pas qu’un boxeur noir fut champion du monde des poids lourds, et considéraient le match Burns-Johnson comme non significatif. Pour eux, Jeffries était le champion invaincu. L’annonce de cette victoire fut marquée par des agressions racistes de blancs sur des noirs à travers tous les Etats-Unis.

4 juillet 1934 Décès de Marie Curie, physicienne polonaise naturalisée française

Physicienne, elle est la première femme à être titulaire d’une chaire à la Sorbonne.

Elle a découvert avec son mari Pierre le polonium et le radium.

Elle a reçu en 1903 le prix Nobel de physique (avec son mari Pierre Curie et Henri Becquerel) et en 1911 le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium.

Elle est la seule femme à avoir reçu deux prix Nobel.

4 juillet 1946 Indépendance des Philippines

Après le retrait des troupes japonaises fin 1944, l’archipel des Philippines proclame son indépendance. Le pays avait déjà acquis sa souveraineté lorsque la guerre hispano-américaine de 1898 mit fin à la colonisation espagnole. Mais les Etats-Unis qui avaient refusé de reconnaître cette indépendance ont occupé le pays pendant 47 ans. Libérées de toute présence étrangère, les Philippines doivent maintenant se reconstruire après quatre années de guerre contre le Japon.

La République des Philippines est une nation constituée d’un archipel de 7 107 îles se situant à l’ouest de l’océan Pacifique à environ 1 000 kilomètres au sud-est du continent asiatique.

4 juillet 1956 Sortie du film MOBY DICK avec Gregory Peck

Moby Dick est le nom donné à un cachalot blanc, animal au centre du célèbre roman d’Herman Melville

Synopsis: Ismaël, attiré par la mer et le large, décide de partir à la chasse à la baleine. Il embarque sur le Pequod, baleinier d’un capitaine nommé Achab, amputé d’une jambe, qui emmènera Ismaël autour du monde à la poursuite du cachalot blanc. Le Pequod finira par sombrer au large des îles Gilbert en laissant le seul narrateur comme survivant, flottant sur un cercueil.

4 juillet 1980 Décès de Maurice Grevisse, grammairien belge

Au cours de sa carrière d’enseignant, réalisant que les grammaires existantes ne répondaient pas à ses attentes, il a décidé d’écrire un ouvrage à partir de ses propres notes.

Le bon usage, paru en 1936, est vite devenu une référence incontournable en matière de langue française.

Pas moins de 11 éditions de l’ouvrage ont été publiées du vivant de l’auteur.

