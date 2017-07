Le Conseil de sécurité présente son rapport sur Haïti

Source LLM / radio Métropole Haïti

Le Président du Conseil de sécurité pour le mois de juin et Représentant permanent de la Bolivie, M. Sacha Sergio Llorentty Solíz, a présenté jeudi dernier le rapport de sa mission en Haïti. « La mission a été un franc succès grâce aux informations reçues de première main », a dit M. Soliz précisant que le retrait de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) et la transition, en octobre 2017 de la Mission des Nations Unies pour l’appui à la justice en Haïti (MINUJUSTH) a été au centre des discussions.

Les membres du Conseil se sont entretenus avec le Président d’Haïti, M. Jovenel Moïse, et plusieurs membres du Gouvernement, qui ont fait part de leur vision pour le pays et mis l’accent sur les défis à relever. Ils ont aussi exprimé leur souhait que la MINUJUSTH relève du Chapitre VI de la Charte des Nations Unies, qui a trait au règlement pacifique des différends, et non du Chapitre VII, qui prévoit les actions possibles en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’actes d’agression.

Les membres du Gouvernement ont par ailleurs déploré la situation en ce qui concerne le choléra, ainsi que les problèmes des enfants sans père et de l’exploitation sexuelle.

Par ailleurs les rencontres avec les membres du corps diplomatique ont permis de passer en revue les défis complexes et les besoins du pays. La réunion avec la police nationale a été l’occasion de souligner les efforts de professionnalisation.

Les réunions se sont poursuivies avec une rencontre des membres…………………………....lire la suite sur metropolehaiti.com