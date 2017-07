Haïti – Politique : Après 5 ans de blocage le Sénat vote la loi sur le FNE

Le Projet de loi portant organisation et fonctionnement du Fonds National pour l’Éducation, crée sous le Président Martelly en mai 2011 http://www.haitilibre.com/article-3034-haiti-education-lancement-du-fonds-national-pour-l-education-fne-par-martelly-maj-13h03.html a été voté mercredi dernier par le Sénat après 5 ans de blocage

Rappelons que le FNE avait été ratifié par la Chambre des députés 15 mois après-sa création (août 2012) et transmise au Sénat pour ratification dans les même termes http://www.haitilibre.com/article-12004-haiti-education-l-utilisation-des-$220-millions-du-fne-toujours-bloquee-par-le-senat.html . Toutefois, l’opposition majoritaire au Sénat a bloqué cette ratification jusqu’à l’arrivée du nouveau Gouvernement Moïse-Lafontant.

Le FNE, organisme autonome d’une durée illimitée, fonctionnera sous la tutelle du Ministère de l’Éducation Nationale et sera géré par un Directeur Général. Il sera doté d’un Conseil d’Administration de 7 membres issus des Ministères de l’Économie, de l’Éducation nationale, de la Planification et du MHAVE, du secteur des syndicats d’enseignants, de la Fédération Nationale des Maires Haïtiens (FENAMH) et du secteur des droits humains.

Le FNE gérera les ressources financières issues de différentes sources connues et à venir, permettant