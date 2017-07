Haïti: 4e pays le plus sécuritaire dans la région Amérique central et Caraïbes

Source Patrick Saint-Pré | Le Nouvelliste

Dans le dernier rapport de « Global Peace Index » (GPI) de l’Institut pour l’économie et la paix en 2017, Haïti a progressé de 5 places par rapport à l’année dernière et devient le 83e pays le plus sécuritaire au monde.

Entre 2008 et 2016, huit pays se sont améliorés passant du groupe faible au moyennement pacifique. Il s’agit de l’Algérie, de l’Équateur, de la Géorgie, d’Haïti, du Sri Lanka, du Pérou et de l’Ouganda. Par rapport à d’autres pays, faiblement pacifiques en 2008, ces pays ont eu plus de liberté économique, de meilleures relations avec les voisins, moins d’hostilité envers les étrangers et ont mieux réussi dans le développement de la jeunesse.

En effet, Haïti occupe la 83e position parmi les pays moyennement sécuritaires et fait mieux que ses voisins de la sous-région comme Cuba (88e position), Jamaïque (92e place), République dominicaine (99e place). Dans le classement de l’Amérique centrale et les Caraïbes, Haïti fait encore mieux en décrochant la 4e place derrière le trio de tête (Costa Rica, Panama et Nicaragua) et suivi de Cuba, la Jamaïque et Trinidad et Tobago (respectivement 5e, 6e et 7e).

Au niveau régional, Haïti est mieux classée que la Bolivie, le Honduras et le Brésil qui se retrouvent respectivement……………………………...lire la suite sur lenouvelliste.com