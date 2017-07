Valério Canez S.A. ouvre la succursale Ralph Auguste dans le Nord

65, Madeline, route nationale 3, Cap-Haïtien. Vêtus de leur uniforme bleu et blanc, les employés de ce nouveau showroom commencent à arriver dès 8 heures ce lundi matin. Ils font penser à un jour de rentrée des classes. Au nombre des présents, on note aussi quelques autorités locales, plusieurs personnes venues de Port-au-Prince pour assister à l’événement. Car ce lundi 3 juillet, Valerio Canez S.A. inaugure son nouveau magasin dans la commune de Quartier-Morin. Après un petit moment de prière avec le curé de la paroisse, a débuté la valse des discours inaugurant ce magasin qui porte le nom de Ralph Auguste, ancien directeur général de la compagnie décédé en 2006.

Une succursale digne du passé historique du Cap-Haïtien

Il y a trois ans, Valerio Canez ne disposait que de distributeurs au Cap-Haïtien. Insatisfaite des résultats, la compagnie s’est décidée à s’établir dans la ville pour tester le terrain, reprenant possession d’un magasin d’un de leurs distributeurs qui partait à la retraite. Un exercice qui s’est révélé très fructueux et justifie l’ouverture de ce nouveau magasin. De visu, ce nouvel espace n’a rien à envier aux deux autres magasins Valerio Canez de la capitale. « C’est une succursale digne du passé historique, de l’essor économique de la ville du Cap-Haïtien », a dit René Max Auguste. Dirigée par Faranah Noël, directrice, et son assistante Olgina Louis, toute une variété d’articles électroménagers, d’ameublement et de décoration sont disponibles. Un traitement royal est réservé aux différents clients qui feront le déplacement. Dans son discours, René Max Auguste, frère de feu Ralph Auguste, a exhorté son staff à donner le meilleur de lui-même de façon à assurer un service exceptionnel digne de l’image de marque des 80 ans d’existence de la compagnie.

Un pari sur le développement de la région Nord du pays

Faisant fi des difficultés économiques et du climat des affaires que certains jugent instables, les dirigeants de cette compagnie parient sur le futur développement de la région Nord du pays. « S'il y a un endroit qui va se développer sur les cinq à dix prochaines années, c'est le Nord », a avancé, optimiste, Joël Auguste, directeur des opérations de la Valerio Canez, qui invite d'autres investisseurs à emboîter le pas à Valerio Canez pour contribuer au développement du pays et à la création d'emplois. La présence du Parc de Caracol, de la CODEVI, les plantations de Jovenel Moïse, du Grand Marnier, des Laroche sont les arguments qui justifient cette déclaration. « J'encouragerais d'autres personnes à investir dans le pays parce que les opportunités sont là », a-t-il par ailleurs ajouté. « Je pense personnellement que le Nord se développe mieux que le reste du pays. C'est pour cela que nous sommes là. Nous avons fait cet investissement et nous sommes prêts à en faire