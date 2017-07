Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Décès du poète Serge Legagneur :

Jeudi 29 juin au soir, le poète Serge Legagneur est décédé des suites d’un cancer foudroyant. Né le 10 janvier 1937 à Jérémie il avait passé son enfance dans cette ville côtière appelé aussi « la Cité des Poètes », qu’il aura marqué profondément de sa poésie. Paix à son âme et que la terre lui soit légère.

Tourisme : projets dans le Sud :

« Le Ministère du Tourisme exécutera des projets dans le département Sud » a annoncé Colombe Émilie Jessy Menos, la Ministre du Tourisme dans un point de presse, réitérant son appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), citant à titre d’exemples : le réaménagement des sites et des plages endommagés par le passage de Mathew et le projet de signalisation devant faciliter l’accès aux sites.

Propos du DG de la PNH :

« Il est indispensable de peaufiner les pratiques policières pour que la PNH soit compétitive en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être » a déclaré Michel-Ange Gédéon, Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH)

Insécurité : Appel du Collectif 4 décembre :

Le Collectif 4 décembre 2013 a lancé, le jeudi 29 juin, un appel à la population en vue de freiner l’insécurité qui règne sur tout le territoire national http://www.haitilibre.com/article-21405-haiti-flash-94-morts-par-balles-pour-les-6-premiers-mois.html Le Collectif exhorte la population à s’unir pour mener une guerre totale contre l’insécurité qui revêt différentes dimensions : criminelle, foncière, alimentaire, économique et routière. De plus, il encourage l’exécutif et les instances concernées à prendre des dispositions institutionnelles visant à établir un environnement plus sécuritaire.

BSEIPH : Bilan du Conseiller Technique Handicap :

Odnel Eleazard, le Conseiller Technique Handicap au Bureau du Secrétaire d’État à l’Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH), a présenté cette semaine un bilan de ses activités entre juillet 2016 et juillet 2017. Des objectifs atteints, d’autres retardés par les conjonctures, les perspectives du Conseiller sont encore plus grandes dans le but d’aider le BSEIPH à atteindre ses objectifs au profit des personnes handicapées. Le Bureau en a profité pour remercier…………………………...lire la suite sur haitilibre.com