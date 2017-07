Les titres de l’actualité du lundi 3 juillet 2017 sur Radio Vision 2000

Les funérailles de la jeune étudiante haïtienne Miguelita Marie Sheelove Thomas, assassinée dans la nuit du 21 au 22 juin dernier en République dominicaine, ont été chantées, ce lundi, en l’église Baptiste de Cote plage 16 en présence des membres de sa famille, ses proches et de quelques parlementaires.

Miguelita Marie Sheelove Thomas, qui était en 3e année d’administration, à l’Université Catolica, a été abattue de deux balles. L’un de ses présumés assassins, Williamson Hilaire, a été appréhendé 4 jours plus tard, soit le 25 Juin, par la police dominicaine.

Le Réseau national de défense des droits humains dénonce le non-respect des droits à la vie, à la sécurité et à l’intégrité physique, psychique et morale dans le pays. L’organisation en veut notamment pour preuve les 94 décès par balle enregistrés au cours des 6 premiers mois de l’année ainsi que les nombreux cas de brutalités policières sur des étudiants et des ouvriers de la sous-traitance.

Presque toutes les activités étaient paralysées, ce lundi, au palais de Justice de Port-au-Prince. La conséquence d’un mouvement de grève observé par les greffiers et huissiers pour exiger notamment de meilleures conditions de travail. Cette grève s’étendra jusqu’à vendredi.

Le CONATEL fait injonction aux stations de radio de la région métropolitaine de Port-au-Prince fonctionnant sans autorisation de cesser immédiatement l’utilisation des fréquences radioélectriques. Il informe également qu’un moratoire est décrété sur l’octroi de concession d’exploitation dans la région.

L’organe régulateur fait remarquer que la saturation de la bande FM de fréquences attribuées à la radiodiffusion et les interférences radioélectriques perturbent notamment les communications aéronautiques.

Le président Jovenel Moise doit s’envoler demain pour Saint-Georges, Capitale de la Grenade où il doit participer à la 38eme réunion intersessionnelle des chefs d’Etat et de gouvernement de la CARICOM. Le chef de l’Etat reviendra au pays le 6 Juillet, selon la porte-parole de la présidence Tamara Orion, précisant qu’Haiti aura à assurer la présidence de la CARICOM à partir du 1er Janvier 2018.

Début, ce Lundi, des examens officiels de la 9e Année fondamentale. Pour la première journée, les élèves ont composé en communication française et en sciences expérimentales. Plus de 227 mille candidats participent à ces épreuves qui prendront fin ce mercredi.