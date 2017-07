Éphéméride du jour ….., 3 juillet 1951 // Naissance de Jean-Claude Duvalier, Président d’Haïti de 1971 à 1986

3 juillet 1951 Naissance de Jean-Claude Duvalier, Président d’Haïti de 1971 à 1986

Il est reconnu président de la République d’Haïti de 1971 à 1986, après la mort de son père, le Dr François Duvalier, dit « Papa Doc », titulaire « à vie » du poste. Durant sa prise de pouvoir, le fils introduit des changements politiques par rapport au régime de son père et il délègue beaucoup d’autorité à ses conseillers.

En février 1986, sa politique et les difficultés économiques du pays le forcent à prendre la fuite face à une insurrection populaire. Il s’établit en France, bien que n’ayant jamais reçu officiellement l’asile politique.

Le 16 janvier 2011, il embarque dans un avion d’Air France et rentre à Haïti après 25 ans d’exil en France, en compagnie de sa femme Véronique Roy. Il atterrit à Port-au-Prince et déclare aux journalistes qu’il revient « pour aider le peuple haïtien ». Le jour suivant, il est arrêté par la police haïtienne, faisant face à de possibles accusations de détournement de fonds. Le 18 janvier, Duvalier est accusé de corruption. Il lui est interdit de quitter le pays en attendant son procès à Port-au-Prince.

Après trois refus de comparaître, il se présente pour la première fois devant la cour d’appel de Port-au-Prince le 28 février 2013. Puis, en février 2014, la cour d’appel de Port-au-Prince a finalement décidé qu’il pouvait être jugé pour « crimes contre l’humanité », estimant les faits « imprescriptibles ». Il meurt cependant en octobre de la même année sans avoir pu être jugé.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 3 Juillet 2017

184ème jour de l’année, 28ème semaine de l’année

181jours avant la fin de l’année

——————————————————–

Ce jour était officiellement dénommé jour du chamois dans le calendrier républicain français.

JOURNEES NATIONALES

Argentine : journée nationale des présentateurs et journée des bio-ingénieurs.

Biélorussie : fête de l’indépendance.

Îles-Vierges américaines : EmancipationDay ou fête de l’émancipation.

———————————————————————————————————————

JOURNEES INTERNATIONALES

Journée mondiale sans sacs plastique

La pollution occasionnée par la prolifération des sacs en plastique et -surtout- par leur abandon au gré des vents et des courants, menace de très nombreuses espèces animales. Qui n’a jamais entendu parler du « huitième continent » aura du mal à se représenter l’ampleur des dégâts causés dans la nature par cette source de pollution.

Le Centre national d’information sur les déchets (Cniid) a, à de nombreuses reprises, attiré l’attention du public sur la nécessité d’une modification en profondeur de nos habitudes de consommation. Il ne s’agit plus aujourd’hui de produire plus de déchets recyclables, mais bel et bien de produire globalement moins de déchets et gérer autrement les déchets existants.

Entre 1960 à 2000, le tonnage d’ordures ménagères produit a doublé

La croisade contre l’utilisation des sacs plastiques entre symboliquement dans cette logique de réduction des déchets.

Les sacs en plastiques présentent en effet le double désavantage d’être très peu biodégradables et de se disperser très facilement au gré des vents et des courants. Ils pourraient assez facilement être remplacés par des sacs réutilisables et recyclables, voire par des emballages papier même si ces derniers ne sont pas une panacée.

En France, l’action du gouvernement

On en est encore aux intentions et aux annonces, mais la ministre de l’écologie, Ségolène Royal, a annoncé en 2014 que les sacs en plastiques devront avoir disparu des caisses de nos supermarchés dés le 1er janvier 2016. Acceptons-en l’augure et espérons que cette impulsion sera suivie d’effets concrets.

ndlr: au moment de la mise à jour de cette page (27 janvier 2016) il n’y a aucune date d’annoncée en 2016. Difficile de dire si la journée existe encore…

http://www.journee-mondiale.com/392/journee-mondiale-sans-sacs-plastique.htm

———————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

3 Juillet 1885 Karl Benz fait l’essai de la toute première voiture

Benz développe la Benz 1 en installant un monocylindre refroidi par eau, d’un litre de cylindrée pour 560 W, allumage électrique, soupape d’admission commandée, boîte de vitesses et différentiel sur un tricycle qu’il conduisit dans la ville en 1885.

De 1885 à 1887, il crée trois versions du tricycle : le modèle 1, donné en cadeau au musée allemand en 1906, le modèle 2, qui a vraisemblablement été transformé à plusieurs reprises et le modèle 3 avec roues à rayons en bois1. Le 29 janvier 1886, il dépose le brevet DRP-37435.

——————————————————————————————————————

HAITI

3 Juillet

1799 André Rigaud est déclaré hors-la-loi par le commissaire Roume

La cruauté des hommes de Rigaud à Petit-Goâve (8 juin 1799) et Léogâne avait soulevé l’indignation de colons blancs. Vaincu un an plus tard par les troupes de Toussaint Louverture et discrédité parmi ses pairs, il s’embarqua pour la France avec Pétion et quelques-uns des chefs qui l’avaient suivi dans son aventure (7 juillet 1800).

3 Juillet 1801 Toussaint approuve le texte constitutionnel de 1801

Et le 8, au cours d’une cérémonie solennelle, il le proclame devant les corps constitués de la colonie et la foule du Cap.

3 Juillet 1868 La ville de Léogâne accaparée par des paysans, partisans de Sylvain Salnave

Les paysans entrèrent dans la ville, arrêtèrent les chefs militaires qui la commandèrent au nom des cacos (opposants au gouvernement de Sylvain Salnave) et les expédièrent à Port-au-Prince sous bonne escorte.

3 Juillet 1992 Accord du Governors Island

Document rédigé par les mandataires des États-Unis, de l’ONU et l’OEA en vue d’arriver à une solution à la crise née du coup d’état du 30 Septembre 1991, et signé séparément par le président en exil, Jean-Bertrand Aristide, et le lieutenant-général Raoul Cédras.

La Pensée du Jour

«Le temps est le rivage de l’esprit ; tout passe devant lui, et nous croyons que c’est lui qui passe.»

Rivarol

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Saint-Thomas mais aussi Tomas, Tomaso, …

Apôtre du Christ, Thomas est le patron des architectes et des maçons. Il doit sa célébrité pour avoir répondu à un disciple qui lui disait avoir vu Jésus ressuscité : « Je ne le croirai que lorsque j’aurai mis le doigt dans la trace des clous et ma main dans son côté. » Les Thomas ont de la logique et de la moralité. Leur couleur : bleu. Leur chiffre : le 4.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Lundi 03 Juillet 2017 Premier Quartier

Dimanche 09 Juillet 2017 Pleine Lune

L’Ere des CANCER, comprise entre le 20 Juin et le 22 juillet

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Tabou Combo « Mabouya»

Pour découvrir la musique de Tabou Combo « Mabouya»

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=Kc_mie7mzmo

En décembre 2017 débutera la célébration des 50 ans du mythique groupe musical Tabou Combo. Un documentaire de très haut niveau qui marquera le parcours historique de cette légende du compas direct, rythme local dansant que la bande à Shooboo brassait dans le funk.

Le groupe a procédé au lancement d’une campagne crowdfunding, afin de trouver les fonds nécessaires pour réaliser ce beau projet de documentaire.

Ce documentaire qui durera 52 minutes sera de très haut niveau et de très bonne qualité », a laissé entendre les responsables qui a aussi indiqué qu’à côté des bailleurs traditionnels haïtiens, l’opportunité est aussi ouverte aux fans, aux amis et à tous les mélomanes qui ont été bercés par la musique de Tabou.

C’est tout un pan de toute l’histoire musicale haïtienne qui sera retracé dans ce documentaire. Ce groupe qui a fait le tour du monde (Amérique du Nord, Europe, Afrique), qui compte à son actif plusieurs albums et qui a capté l’attention des Européens avec son tube New-York City vendu à plus d’un million d’exemplaires, qui est auteur de la chanson Mabouya, reprise en 2002 par le guitariste planétaire Carlos Santana sous le titre de Foofoo, s’apprête à célébrer en grande pompe son parcours à la fin de l’année.

——————————————————————————————————————————-

C3 Éditions –Aujourd’hui- 2HPM

Vente Signature

Du dernier recueil de Jacques Adler Jean-Pierre intitulé « TiGri » au local de C3 Éditions. Adresse ; 77, Ave Jean Paul II, Turgeau.

——————————————————–

FOKAL, Institut français en Haïti et Rapadou Café bar-restaurant- du 6 au 16 juillet 2017

Deuxième édition du festival de théâtre sur le thème : « Héritage du théâtre de l’absurde dans la dramaturgie contemporaine ».

——————————————————–

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

3 juillet 1642 Décès de Marie de Médicis

La reine mère meurt esseulée à Cologne à l’âge de 69 ans. Bannie par son fils, le roi Louis XIII en 1630 parce qu’il la trouvait trop intrigante, elle est exilée de force au château de Compiègne. Elle réussira à s’en enfuir pour l’Angleterre puis l’Allemagne. Fille du Grand-Duc de Toscane, Marie Médicis avait épousé le roi Henri IV en 1600. Lorsque ce dernier est assassiné, elle assure la régence pour Louis XIII et s’implique dans les affaires politiques de la France.

Marie de Médicis, née le 26 avril 1575 à Florence, décédée le 3 juillet 1642 à Cologne, Reine de France de 1600 à 1610, reine-mère jusqu’à sa mort en 1642.

Elle épouse le roi Henri IV le 17 décembre 1600 à Lyon.

Son arrivée en France à Marseille, après son mariage florentin par procuration et avant la cérémonie de Lyon, est retentissante. Deux mille personnes constituent sa suite.

Lorsqu’Henri IV meurt le 14 mai 1610, Marie de Médicis assure la régence au nom de son fils, Louis XIII, âgé de seulement neuf ans, beaucoup trop jeune pour régner par lui-même.

3 juillet 1898 Bataille de Santiago de Cuba

La bataille de Santiago de Cuba est la plus grande bataille navale de la guerre hispano-américaine. Elle oppose les flottes espagnoles et américaines le 3 juillet 1898, et se termine par la destruction de l’escadre espagnole des Caraïbes (aussi connu sous le nom de Flota de Ultramar).

3 juillet 1935 Décès d’André Citroën, ingénieur polytechnicien français, pionnier de l’industrie automobile, fondateur de l’empire industriel automobile Citroën en 1919.

Il a introduit dans l’industrie automobile européenne le système de production en série mis au point par Henry Ford. À la fin de la Première Guerre mondiale, il a converti son usine de munitions pour construire de petites voitures à prix abordable. La première Citroën est sortie des lignes de montage en 1919.

3 juillet 1942 Naissance d’Eddy Mitchel, chanteur, parolier et acteur français.

Chanteur du premier groupe de rock français, Les Chaussettes noires, il connaît le succès dès 1961. En 1962, il commence une carrière solo, durant laquelle il alterne rock and roll, ballades, country, en s’orientant vers la fin des années 1970 vers un style plus crooner, sans toutefois tourner le dos à la musique rock et country qu’il affectionne. Fort de cinquante années de carrière, Eddy Mitchell donne, sur la scène de l’Olympia le 5 septembre 2011, la dernière représentation de sa tournée Ma dernière séance, clin d’œil à l’un de ses tubes mais aussi à l’émission télévisée qu’il a présentée pendant dix-sept ans, faisant ainsi ses adieux à la scène.

3 juillet 1962 Naissance de Tom Cruise, acteur et producteur américain. Il s’est fait connaître à l’international avec la sortie du film Top Gun. Depuis le milieu des années 80, son nom est souvent associé aux succès du box-office mondial.

3 juillet 1986 La ville de Québec (Arrondissement historique du Vieux-Québec) devient la première ville d’Amérique du Nord inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Fondée par l’explorateur français Champlain au début du XVIIe siècle, Québec demeure la seule ville d’Amérique du Nord à avoir conservé ses remparts qui regroupent de nombreux bastions, portes et ouvrages défensifs ceinturant toujours le Vieux-Québec. La Haute-Ville, située au sommet de la falaise, centre religieux et administratif, avec ses églises, ses couvents et autres monuments comme la redoute Dauphine, la Citadelle et le Château Frontenac, et la Basse-Ville, avec ses quartiers anciens, forment un ensemble urbain qui est un des meilleurs exemples de ville coloniale fortifiée.

3 juillet 1998 Lancement de Nozomi (sonde spatiale japonaise)

Nozomi (espoir en japonais) est une sonde spatiale conçue par l’Agence spatiale Japonaise (JAXA) à destination de Mars. Elle est la première sonde nipponne ayant atteint une autre planète que la Terre. Le lancement eut lieu le 3 juillet 1998 au Japon. Après être restée en orbite pendant quatre mois, la sonde fit un dernier passage autour de la Terre. Les contrôleurs de vol basés à Sagamihara découvrent alors une catastrophe : une valve ne s’est pas ouverte, et il faut allumer les moteurs de la sonde pour la remettre sur une orbite correcte. Le 21 décembre 2000, Nozomi fut propulsée par ses moteurs pendant sept minutes. Cependant il ne lui resta plus assez de carburant pour aller sur Mars.

Le 11 janvier 2000, la sonde fut déplacée vers une orbite solaire de transition, et en décembre 2003, elle frôla Mars à 1000 km d’altitude.

La sonde est actuellement en orbite autour du soleil, et ne pourra donc jamais retenter une injection orbitale sur Mars à cause du manque de carburant.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /