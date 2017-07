Les titres de l’actualité du week-end du 30 juin au 2 juillet 2017 sur Radio Vision 2000

Un haut gradé de l’armée dominicaine, le capitaine Rubén Antonio Leclerc Peralta a été condamné, par le tribunal de Première Instance de Monte Cristi, à vingt ans d’emprisonnement et 500 mille pesos de dommages et intérêts. Il est reconnu coupable d’avoir assassiné par balle, le 16 mars 2015, de notre compatriote Kesner Bataille, a indiqué la cheffe de mission d’Haiti à Dajabon, Thérèse Saint-Terlin Bien-aimé.

Le président Jovenel Moise a procédé, samedi, au lancement de la caravane du changement dans le Grand Sud. Le chef de l’Etat a annoncé notamment la réhabilitation d’environ Mille 3 cent 50 km de route, le curage de 125 km de canaux et la plantation de 8 millions d’arbres fruitiers.

Par ailleurs, le chef de l’Etat persiste et signe : il y aura de l’électricité 24 heures sur 24 en Haiti dans 24 mois.

A noter que la caravane du changement qui avait démarré dans la localité « La Grange » à Saint-Marc dans l’Artibonite, le 1er mai dernier, a été partiellement démobilisée dans ce département, la veille, soit vendredi.

Début, ce Lundi, des examens officiels de la 9e Année fondamentale. Plus de 227 mille candidats doivent participer aux épreuves qui s’étendront jusqu’à mercredi.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon a fait le dépôt, vendredi, du projet de loi de finance 2017/2018 à la chambre des Députés. Ce projet de budget est évalué à 144 milliards de gourdes contre 121.9 milliards pour l’exercice en cours.

Le budget de fonctionnement est largement supérieur à celui d’investissement, 86 milliards contre 58 milliards. Et les secteurs prioritaires sont les Travaux publics, l’Agriculture, l’Education, la défense, la santé publique et l’environnement, a dit le grand argentier de la république.

La coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire a un nouveau coordonnateur. Il s’agit d’Harmel Cazeau qui a été installé dans ses fonctions, ce vendredi, en remplacement de Chrisner Roche.

Le ministre des affaires sociales et du travail a affirmé, vendredi, avoir instruit le président du Conseil supérieur des salaires de rendre disponible le rapport du CSS sur le dossier du salaire minimum en ce début de semaine. « On ne peut plus attendre », a martelé Roosevelt Bellevue qui s’est insurgé contre les agitateurs.