Le nouvel hôpital de l’Université d’État d’Haïti financé par le trésor public, la France et les Etats-Unis: l’ouvrage pourrait être livré entre juillet et décembre 2018

Le premier ministre Jack Guy Lafontant conduit une visite du chantier du nouvel Hôpital de l’Université d’Etat

Port-au-Prince, le 29 juin 2017 – (AHP) – Le premier ministre Jack Guy Lafontant a effectué, ce jeudi, accompagné de l’ambassadrice de France en Haiti, Elizabeth Beton-Delègue, et du directeur général adjoint de l’AFD, Philippe Bauduin, une visite sur le chantier de l’Hôpital de l’Université d’Etat, en pleine reconstruction.



Selon le chef du gouvernement, les travahux sont a une phase très avancée, a 75% a-t-il dit, donnant la garantie qu’entre juillet et décembre 2018, l’ouvrage sera prêt à être livré.



Il s’agit d’un hôpital tertiaire qui sera doté d’équipements modernes et qui aura la capacité de prendre en charge toutes hsortes d’urgence, a assuré Dr Lafontant qui se félicite de la coopération tripartie Haiti-France -Etats-Unis, pour assurer le financement des travaux.



Haiti a contribué à hauteur de 33 millions de dollars, la France 26 et les Etats-Unis 25, a rappelé le chef du gouvernement.