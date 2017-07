INSECURITE – PNH – MOTO: Un peu d’ordre dans le trafic de motos à partir de cet été

Source Ricardo Lambert | Le Nouvelliste

Le secrétaire d’État à la Sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, et des hauts gradés de la Police nationale d’Haïti ont rencontré les maires de huit communes de l’aire métropolitaine aux fins de finaliser le plan de régulation de la circulation des taxis-motos dans le département de l’Ouest pour l’instant. À partir de cet été, les taxis motos doivent porter des identifiants comme un gilet à couleur unique pour chaque zone, un numéro d’identité personnalisé inscrit sur le gilet et sur le casque de chaque chauffeur.

Les propriétaires et les conducteurs des taxis-motos seront aussi fichés dans une base de données gérée par la PNH. L’objectif poursuivi est, selon le secrétaire d’État à la Sécurité publique, une réduction du taux de crimes commis par les motards et une baisse de l’insécurité. Pour appliquer ce plan et réussir, il a dit compter sur le support des autorités municipales, le syndicat des motocyclistes, les commissariats de la région métropolitaine et la Direction centrale de la police routière (DCPR).

« La première phase sera expérimentale. Nous attendons de grands résultats par rapport à l'insécurité galopante dans la zone métropolitaine, car près de 65% des actes de banditismes découlent du trafic de motos », a-t-il précisé. Toutefois, Ronsard Saint-Cyr reconnaît que la tâche ne sera pas facile s'agissant d'identifier