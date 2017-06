Haïti – Actualité : Zapping…

Funérailles du poète Claude C. Pierre :

« Les funérailles du poète et Académicien Claude C. Pierre, décédé samedi dernier https://www.haitilibre.com/article-21338-haiti-culture-le-monde-litteraire-perd-un-poete-majeur.html seront chantées le 2 juillet prochain à Montréal » selon une note de l’Académie du créole haïtien.

Passeport en 5 jours ? :

La capacité de production de passeports en Haïti, sera bientôt doublée et la livraison se fera en cinq jours ouvrables selon la promesse faite par le Ministre de l’Intérieur Max Rudolph Saint-Albin, lors d’une visite en début de semaine au Service de l’Immigration.

Le 814 un # pour les touristes :

« 814 » est le numéro de téléphone mis à la disposition des touristes qui ont besoins d’informations et d’accompagnement.

Conférence sur la traite des personnes :

La semaine écoulé, Brian C. Shukan, le Chargé d’affaires de l’Ambassade américaine en Haïti a participé à la première Conférence Nationale sur la traite des personnes https://www.icihaiti.com/article-21281-icihaiti-politique-premiere-conference-nationale-sur-la-traite-des-personnes-en-haiti.html pour souligner l’engagement des États-Unis contre ce fléau. Les États-Unis encouragent l’établissement de partenariats constructifs pour empêcher que les populations vulnérables ne deviennent des victimes http://www.haitilibre.com/article-21358-haiti-flash-bonne-nouvelle-haiti-retire-de-la-liste-noire-de-la-honte.html

Insertion professionnelle des handicapés :

Dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Fonction Publique, le Bureau du Secrétaire d'État (Gérald Oriol Jr.) à l'Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH) a plaidé pour l'insertion