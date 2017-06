FHF : 38 nouveaux entraîneurs formés

Le Nouvelliste

Sous la supervision de la Fédération haïtienne de football (FHF), la direction technique nationale a organisé, du 26 au 29 juin au Jan Van Doorm Stadium (Clercine), une préformation pour les entraîneurs débutants dans la commune de Tabarre. Le directeur technique national, Wilner Etienne, visiblement satisfait, annonce les couleurs pour la suite.

Au nombre des participants à ce cours, d’anciens footballeurs, des footballeurs en activité, journalistes et autres jeunes qui travaillent dans les écoles de football dans la commune de Tabarre. Pour le directeur technique national « c’est une préformation pour entraîneurs. Elle est réservée strictement aux entraîneurs qui travaillent avec les jeunes âgés de 13 à 15 ans. Notre objectif n’est autre que d’améliorer le niveau du football dans la commune de Tabarre et la compétence des entraîneurs ayant des tâches quotidiennes ou hebdomadaires auprès des jeunes. C’est pourquoi on a fait appel à toutes les écoles de football de la commune.

À notre avis, c’est très urgent, car on veut avoir une génération de jeunes entraîneurs et footballeurs formés », a déclaré Wilner Etienne. D’anciennes gloires de notre championnat national ont pris part également à ce stage. À ce sujet, le DTN a fait les précisions suivantes : « Ce cours, qui révêt d’une grande importance, a été au préalable réservé à 40 postulants entraîneurs venant de la commune de Tabarre. On n’a pu atteindre ce chiffre symbolique. Toujours est-il que trente-huit ont répondu à l’appel. Parmi eux, les anciens footballeurs : Mackendy Alexandre, Luckner Horat Jr, Jean Wilbert Jean-Louis, Baguito Jean, Jean Claude Égalité et un journaliste, Paulcher Francklyn, pour ne citer que ceux-là. C’est une très bonne chose de voir d’anciens joueurs voulant se transformer en entraîneurs. Ils sont très enthousiasmés malgré le soleil », a fait remarquer Wilner Étienne.

Trois membres de la direction technique nationale, Wilner Etienne (DTN), Jean Hubert Anglade et Pierre Chéry ont animé ce stage. Il faut souligner en passant, les interventions du Dr Bernard Nau sur les blessures dans le sport, Rosnyck Grant sur les lois du jeu et Étienne Salvador sur les rapports entre la police communautaire, le sport et les violences dans les stades.