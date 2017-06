Les titres de l’actualité du jeudi 29 juin 2017 sur Radio Vision 2000

Le premier ministre Jack Guy Lafontant accompagné de l’ambassadrice française à Port-au-Prince, du directeur général adjoint de l’Agence française de développement et de la ministre de la santé publique a visité, jeudi après-midi, le chantier de l’Hôpital général. Ils entendaient s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.

75% des travaux ont déjà été effectués, à en croire le chef du gouvernement soulignant que l’ouvrage devrait se terminer entre Juillet et Décembre de l’année prochaine. L’Hôpital général bénéficie d’un financement tripartite du gouvernement haïtien de l’ordre de 33 millions de dollars, de la France d’un montant de 26 millions de dollars et des Etats-Unis d’Amérique de l’ordre de 25 millions de dollars.

La Banque centrale en partenariat avec le ministère de l’Économie et des Finances a organisé, ce jeudi, au centre de convention de la BRH un forum sur la copropriété. Il s’agissait d’encourager les développeurs immobiliers à construire plus de résidences dans des espaces communs et à des coûts réduits, a dit le gouverneur de la banque centrale.

Et pour faciliter le développement de la copropriété, Jean Baden Dubois a promis, aux développeurs immobiliers, un ensemble d’incitatifs dont des prêts à un taux relativement bas, 6% l’an.

Le gouvernement haïtien, l’Union Européenne et l’agence française de développement ont signé, ce Jeudi, un accord portant sur l’amélioration de la formation professionnelle en Haiti particulièrement en milieu rural. Ce projet lancé en 2016 est cofinancé par l’UE et l’AFD à hauteur 11 millions d’Euros.

Le Ministre des affaires sociales et du travail très en colère contre les contractuels et employés du MAST ayant organisé le mouvement de protestation, de mercredi, au cours duquel ils ont notamment incendié des documents du Ministère. Roosevelt Bellevue qui dénonce une main politique dans ce dossier demande à la justice d’assumer ses responsabilités.

Plusieurs anciens ministres poussent un ouf de soulagement après la décision du Sénat de la république de leur octroyer décharge de leur gestion. C’est le cas notamment de Maitre Camille Leblanc, ex-ministre de la Justice et Anthony Barbier, ancien ministre de la fonction publique et de la planification sous le premier mandat de l’ancien président René Préval.

Ces anciens hauts fonctionnaires de l’Etat appellent la chambre des Députés à emboiter le pas aux sénateurs.