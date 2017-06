Astrologie du jour

BELIER

Amour

Des imprévus, des réactions surprenantes de votre conjoint ou partenaire vont vous énerver et vous agacer. Vous aimez bien la fantaisie et l’originalité, mais à condition que vous en maîtrisiez les éléments. Tâchez de dissiper votre contrariété. Célibataire, vous bénéficierez dans l’ensemble d’un bon climat amoureux, d’une protection que vous jugerez délicieuse. Ce ne sera pas une journée de tout repos, mais vous serez prêt à assumer les risques de la vie.

Argent

Soyez d’une extrême prudence dans vos dépenses, en particulier si elles impliquent un emprunt de longue durée. Les dettes sont faciles à contracter et les dépenses plus faciles encore à effectuer, mais les remboursements seront plus pénibles qu’il n’y paraît : voilà le piège qui vous attend ! Et tout le monde sait aussi que « les dettes réduisent l’homme libre en esclavage » (Publilius Syrus).

Santé

Vous aurez une vitalité en hausse. Elle vous permettra d’accomplir un grand nombre de choses et de résister à tout. Il ne semble même pas que vous risquiez d’en faire un mauvais usage ou un usage excessif. Rien que du bon dans tout cela !

Travail

Jupiter en cet aspect vous permettra d’assurer brillamment la promotion de projets personnels dans lesquels vous avez mis beaucoup de vous-même. Vous serez particulièrement convaincant et persuasif.

Citation

Après une faute ne pas se corriger : c’est la vraie faute (Confucius).

Famille/foyer

Une personne de votre famille pourrait venir vous demander conseil aujourd’hui. Donnez votre avis en toute franchise, après mûre réflexion, car il lui faudra plus de sincérité que de ménagements : la solidarité familiale ne doit pas être un vain mot tout de même !

Vie sociale

Vos superbes qualités intellectuelles vous permettront de prendre un bon virage aujourd’hui. Mais tâchez de dominer un esprit de contradiction et une tendance à la discussion systématique qui vous desservent plus qu’autre chose. Ne cherchez pas tout le temps à fendre les cheveux en quatre.

Nombre chance

936

Clin d’oeil

Ne tentez pas d’éblouir les autres ; cela nous nuirait beaucoup.

TAUREAU

Amour

Les amours paisibles seront favorisées, au détriment des passions tumultueuses et fracassantes. Une agréable idylle pourrait commencer aujourd’hui à prendre les allures d’une relation plus stable et plus concrète ; vous pourriez même envisager un mariage ou une cohabitation dans les mois à venir. Les couples déjà formés ronronneront bien. Et les âmes solitaires auront de bonnes chances de trouver les atomes crochus.

Argent

La planète Jupiter sera bien aspectée tout au long de la journée : voilà une aubaine ! Vous serez en effet protégé par la chance, et devriez pouvoir arrondir en beauté vos prochaines fins de mois. N’hésitez pas à demander une prime quelconque, vous aurez toutes les chances, cette fois, d’obtenir gain de cause.

Santé

Journée consacrée au rire et à ses effets bénéfiques sur la santé. Le rire vous sera d’autant nécessaire que vous êtes malade ou dépressif. Le rire n’est pas seulement cette explosion soudaine de la gaieté : c’est aussi l’élixir de jouvence du coeur et de l’esprit.

Travail

Certains retards pourront venir des milieux administratifs et vous contraindre à changer vos plans dans le domaine professionnel. Prenez les choses avec philosophie et surtout avec souplesse, car cela vous aidera à surmonter les difficultés sans dommage.

Citation

Les soldats qui craignent leur propre général ou leurs ennemis perdent la bataille ; ceux qui en rient la remportent (proverbe chinois).

Famille/foyer

Le climat astral de la journée vous incitera à consolider vos liens affectifs et à prouver par des actes votre attachement à vos êtres chers. Pensez toujours à extérioriser assez vos sentiments au lieu d’observer une trop grande réticence.

Vie sociale

Sous l’action des mauvais influx de Jupiter, l’esprit critique vous fera défaut, du moins dans une certaine mesure. Soyez donc plus prudent avant de donner votre confiance ou votre consentement à qui que ce soit et dans quelque domaine que ce soit.

Nombre chance

662

Clin d’oeil

Tâchez de vous accommoder des circonstances changeantes.

GEMEAUX

Amour

Sous la bonne influence d’Uranus bien aspecté, vous croirez vivre une seconde lune de miel avec votre partenaire ! Celui-ci sera aux petits soins pour vous, et vous vous arrangerez pour prévenir moindres désirs de l’autre. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin ! Célibataire, Neptune non seulement ne vous fera pas de misères mais ragaillardira votre coeur. Vous verrez donc plus clair en vous-même. Vous miserez à fond sur la passion et le plaisir, et les circonstances vous favoriseront au-delà de vos espérances.

Argent

Votre situation financière, plus ou moins instable dernièrement, devrait poser moins de problèmes cette fois. Pourquoi ? Tout d’abord parce qu’aucune planète n’influencera le secteur argent, ce qui va vous mettre à l’abri des contretemps. Ensuite, parce que Neptune sera beaucoup moins néfaste. Attention encore au manque de clarté et aux malentendus qui pourront jouer quelques tours.

Santé

Sous l’influence de Mars, c’est décidé, vous serez prêt à adopter une meilleure hygiène de vie. Excellente idée, mais inutile pour autant de tomber dans l’excès en vous privant de tout ou en vous imposant un entraînement physique à outrance. Prenez soin de vous, ce sera suffisant.

Travail

Avec Mars en cette position dans votre Ciel, vous allez déployer une énergie sans faille au service de votre carrière. Mais il vous faudra éviter de prendre des décisions trop hâtives, et vous méfier comme de la peste des situations confuses.

Citation

L’homme est caché sous sa langue (proverbe persan).

Famille/foyer

D’une sensibilité à fleur de peau, la moindre remarque des êtres que vous aimez, vous chavira. Si votre conjoint se montre dur avec vous, vous en serez très affecté. Essayez de maîtriser davantage vos émotions.

Vie sociale

La planète Uranus, en position plutôt inconfortable, favorisera un certain complexe de martyr ou de persécution. Vous vous ferez à l’idée que l’on ne vous comprend pas et qu’on ne veut pas vous comprendre. Si l’on regarde les choses de plus près, cette idée se révélera totalement fausse, car si le courant ne passe pas, c’est justement à cause de votre refus persistant de vous livrer un peu ou de vous expliquer.

Nombre chance

698

Clin d’oeil

Laissez mûrir vos projets, le temps travaillera bien pour vous.

CANCER

Amour

Sur le plan de l’amour, votre goût de la volupté risque d’être plus fort que votre besoin de sécurité ; et pour quelques moments de plaisir, vous risquez de compromettre une relation stable. Si vous ne faites pas très vite amende honorable, gare aux conflits ! Célibataire, profitez de cette journée pour sortir et faire des rencontres. Vous n’aurez pas besoin de vous embarrasser d’une longue entrée en matière pour nouer d’heureux contacts avec la personne de votre choix. Tout se passera à votre avantage, et votre coeur sera en fête.

Argent

Avec Uranus et Jupiter influençant votre vie financière, vous ne devriez pas avoir à vous plaindre. Attention simplement à ne pas prendre de décisions trop rapides concernant des placements ou des investissements. Vous manquerez parfois de recul et risquez de vous embarquer à l’aveuglette sur une route sans issue. Prenez conseil de personnes avisées, et tout ira bien.

Santé

Avec le duo Pluton-Jupiter toujours préposé à votre santé, vous serez solide comme un roc. La résistance du premier, alliée à la bonne constitution du second, renforcera votre tonus et décuplera votre besoin d’entreprendre. Un conseil cependant : évitez de vous laisser aller aux excès de table ou de bons vins.

Travail

Avec cet aspect de Mars, il se passera au travail exactement ce que vous redouter le plus, à savoir l’augmentation de la cadence de travail, la rébellion de certains de vos subordonnés, et l’accentuation de la concurrence entre vous et vos homologues. Il y aura aussi la possibilité de trahisons, voire de démissions. Alors un conseil : faites-vous discret et conciliant ; ce ne sera pas le moment de vous prendre pour Robespierre et de vouloir faire tomber des têtes !

Citation

Les menteurs ne gagnent qu’une chose, c’est de ne pas être crus, même lorsqu’ils disent la vérité (Esope).

Famille/foyer

Avec votre sens de l’organisation et une remarquable rapidité de décision insufflés par Mars, vous trouverez une solution à tous les problèmes de votre foyer. Vous serez le pilier de l’édifice familial.

Vie sociale

Cette journée qui s’annonçait monotone sera en fait très gaie car, sous l’influence de Mercure en aspect harmonique, vous laisserez éclater votre optimisme et votre bonheur. Tous ceux qui viendront en contact avec vous ne résisteront pas à votre entrain. Vous nouerez aussi des liens d’amitié qui résisteront à l’épreuve du temps.

Nombre chance

164

Clin d’oeil

Mettez en valeur les côtés agréables de votre personnalité.

LION

Amour

Sous l’influence de Mars, planète du désir, dans le secteur de vos amours, attendez-vous à vivre une journée de séduction intense, ce qui ne sera pas pour vous déplaire ! Mais vous réserverez vos ardeurs à l’usage exclusif de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vous ne serez pas prêt à stabiliser votre vie amoureuse. Vous courrez deux coeurs, si ce n’est plus, à la fois. Vous jouerez aussi la jeunesse à tout prix, ce qui pourra paraître un peu ridicule si vous êtes d’âge mûr.

Argent

Vos finances ne tourneront pas rond aujourd’hui. Ne sombrez pas dans les idées noires pour autant. Les choses s’éclairciront et prendront bientôt une tournure beaucoup plus encourageante. Donc, pas de coups de colère avec des décisions brutales, car vous le regretteriez. Aussi, soyez fourmi plutôt que cigale.

Santé

Jupiter est un astre largement bénéfique pour la santé, et il va aider tous ceux d’entre vous qui étaient en petite forme dernièrement à retrouver un bien meilleur tonus. Si vous avez été touché par une maladie d’une certaine gravité, il vous aidera à guérir complètement et à retrouver un aussi bon équilibre qu’avant cette alerte.

Travail

De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace : telle devra être votre devise en cette journée, où prédominera l’influence de Mars. Mais vous ne connaîtrez le succès dans le travail que si vous savez rester assez lucide pour ne pas confondre audace et témérité.

Citation

L’âme, d’incarnation en incarnation, de vie en vie, tourne comme une roue autour de son essieu (proverbe chinois).

Famille/foyer

Après les récents désaccords familiaux qui perturbaient votre vie, vos relations avec vos proches s’amélioreront nettement, Mercure étant là aujourd’hui pour arranger les choses. Tout le monde saura faire preuve de compréhension. Toutefois, soyez encore sur vos gardes, et ne remettez pas sur le tapis une vieille querelle.

Vie sociale

Votre belle franchise, votre façon directe et crue de dire les choses pourront vous causer aujourd’hui de nombreux malentendus avec votre entourage. Voilà la pierre d’achoppement que vous aurez intérêt à contourner si vous voulez vous éviter des heurts avec vos amis. Vous devrez vous rappeler constamment que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, et que la manière de les exprimer est encore plus importante aux yeux de ceux qui les entendent : « Lorsque tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel » (proverbe arabe).

Nombre chance

718

Clin d’oeil

Au lieu de vous disperser, fixez-vous une direction et tenez le cap !

VIERGE

Amour

Le changement dans la continuité en amour ! Ce programme-là vous paraîtra bien alléchant. Vous souhaiterez retrouver l’enthousiasme et la passion des premiers temps de votre vie conjugale. Eh bien, cette fois, vous pourrez tout à fait repartir sur de nouvelles bases avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vous vivrez un peu plus au jour le jour, et vous entendrez profiter des nombreux plaisirs qui passeront à votre portée, au lieu de ne songer qu’à vous fixer. Vous aurez donc des coups de coeur successifs.

Argent

Vous pourrez compter sur de bons coups de pouce de la chance, et les circonstances vous seront particulièrement favorables pour réaliser des opérations lucratives. De plus, vous saurez faire preuve de rigueur et de sagesse dans la gestion de vos ressources, et vous consoliderez votre situation matérielle.

Santé

Cette journée vous paraîtra plus calme. Votre énergie sera toujours la même ; mais au lieu de brûler d’un coup toutes vos réserves, vous gérerez votre dynamisme à long terme.

Travail

Vous ferez carrément des étincelles dans votre travail. Tous ceux d’entre vous qui mènent deux activités de front feront des projets dans les différents domaines qui les intéressent. De plus, avec Uranus très positif, votre curiosité d’esprit en éveil vous permettra d’élargir votre champ d’activités.

Citation

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! (Friedrich Engels).

Famille/foyer

En famille, cet aspect de Jupiter pourra se traduire par de petits contretemps. Vos proches seront plutôt nerveux, et vous aurez du mal à garder votre sang-froid, ce qui fait que la moindre difficulté risque de donner lieu à des disputes.

Vie sociale

Vous aurez un moral d’acier et, assurément, rien ne vous résistera. Il faut dire que vous saurez allier le dynamisme, la détermination au sens de la diplomatie. Ne péchez pourtant pas par excès d’optimisme : restez lucide et réaliste.

Nombre chance

911

Clin d’oeil

Ne soyez pas toujours sur la brèche. Faites régulièrement une pause, le temps de réfléchir à vos nouvelles priorités ou de terminer ce qui doit l’être.

BALANCE

Amour

Si vous êtes marié, vos relations avec votre conjoint pourront passer par une phase en demi-teinte. N’en faites pas toute une histoire. Il est évident qu’en vivant tout le temps ensemble, on ne peut pas baigner en permanence dans un climat de passion échevelée ! Si vous vivez seul, vous serez si exigeant que personne n’aura la chance de réussir à vous séduire. Vous feriez bien de vous montrer moins sélectif si vous vouliez mettre rapidement fin à votre solitude !

Argent

Vous aurez tendance à manquez de rigueur dans la gestion de vos finances. Faites un petit effort de discernement et d’économie, et vous arriverez à préserver l’équilibre de votre budget.

Santé

L’ambiance astrale de la journée, dominée par les influx jupitériens, sera facteur de vitalité physique. Mais elle sera aussi souvent responsable d’une tension intérieure assez forte qui peut conduire à des maladresses gestuelles. Pensez à contrôler vos mouvements et faites de la relaxation.

Travail

Situation explosive entre vous et votre employeur. Pour désamorcer la bombe, vous aurez besoin des bons offices d’un collègue ou d’une personne étrangère à l’entreprise. En tout cas, évitez l’affrontement direct, faites preuve de souplesse et de diplomatie.

Citation

Petit pot est bientôt chaud (proverbe anglais).

Famille/foyer

Quelques soucis familiaux vous perturberont. N’y attachez pourtant pas une importance excessive. Vous verrez que les choses s’arrangeront, à condition que vous favorisiez le dialogue avec vos proches.

Vie sociale

Pour vous, l’amitié, ça veut vraiment dire quelque chose. Et c’est pourquoi vous risquez d’être très affecté par l’attitude d’un de vos intimes qui ne répondra pas à votre appel lorsque vous aurez besoin de lui.

Nombre chance

511

Clin d’oeil

Soyez d’une extrême prudence au volant de votre voiture.

SCORPION

Amour

Vous aurez une grande envie de vibrer. Parlez-en à votre conjoint ou partenaire : il sera vraisemblablement bien disposé à coopérer avec vous pour trouver la solution idéale. Ensemble, vous irez au septième ciel. Célibataire, Vénus bien aspectée donnera le top départ à l’une des journées les plus agréables de l’année sur le plan sentimental. Votre charme en hausse sera d’une rare efficacité. Une rencontre importante pourrait avoir lieu. Surtout, ne jouez pas les timides ; ce serait trop dommage de rater une aussi belle occasion !

Argent

Une chance spéculative pourra vous aider à remonter le courant, mais vous devrez agir calmement, sans aucune précipitation et ne tabler qu’à coup sûr. A propos, il faut se rappeler que la plupart des vraies joies en ce monde sont allergiques à l’argent. C’est pour ces raisons qu’ « il est aussi mauvais d’avoir de l’argent que de n’en avoir pas » (Lucius Florus).

Santé

Uranus influencera favorablement votre secteur santé. Après la légère baisse de ces derniers temps, vous retrouverez votre tonus et vous repartirez d’un meilleur pied. Votre dynamisme, sans être explosif, vous permettra d’atteindre plusieurs de vos objectifs.

Travail

L’environnement astral de la journée pourra être facteur de chance pour tout ce qui se rapporte à des concours, des examens d’admission ou de promotion en général. Il favorisera spécialement ceux qui travaillent dans une multinationale, dans une firme spécialisée dans l’import-export, ou encore dans les organismes internationaux.

Citation

C’est l’ignorance qui dénigre le plus le savoir (proverbe arabe).

Famille/foyer

L’influence de Jupiter dans votre Ciel sera un gage de bonheur paisible au foyer. Ce sera surtout pour le reste de votre famille, car pour vous, cette position jupitérienne constitue un défi. Le Grand Bénéfique étant à l’origine des expansions en tout genre, vous devrez faire face soit à l’arrivée de nouveaux membres dans votre famille, soit à un déménagement à l’étranger réclamant beaucoup d’énergie. Bon courage !

Vie sociale

Profitez de cette journée faste pour entreprendre des démarches délicates qui exigent assurance, dynamisme et audace. Vous obtiendrez facilement la sympathie de ceux que vous rencontrerez.

Nombre chance

645

Clin d’oeil

Ne sacrifiez pas votre bonheur à l’appât du gain.

SAGITTAIRE

Amour

Si certaines personnes aspirent à l’harmonie conjugale, ce n’est pas votre cas cette fois ! Incité par Uranus, vous ne ferez vraiment rien pour que votre vie de couple reste sereine. Vous aimerez les tensions, les considérant comme le piment de la vie. Seulement, si vous allez trop loin dans cette voie, des problèmes vont s’accumuler et risquent d’échapper à tout contrôle. Célibataire, vous serez très sollicité, et votre vie sociale sera plus bouillonnante que jamais. A vous les conquêtes flatteuses et les rencontres prometteuses !

Argent

L’argent filera entre vos doigts à une vitesse vertigineuse. Même si vous dépensez beaucoup pour améliorer le confort de votre famille, votre conjoint vous reprochera d’être aussi peu économe.

Santé

Vous serez plutôt dans un courant positif. Vous vous sentirez bien dans votre peau et chercherez tous les moyens de vous maintenir en forme. Pour certains natifs du troisième décan, cependant, possibilité d’une légère tendance à la morosité. Pratiquez un sport qui vous permettra de vous dépenser à fond ; et pratiquez-le, dans la mesure du possible, en plein air.

Travail

Vous bénéficierez de la protection influente de Jupiter dans votre secteur du travail. Toutefois, ne faites pas trop confiance à votre bonne étoile. Un appui pourrait vous faire défaut au moment où vous en aurez le plus besoin. Refrénez vos ambitions. Adaptez vos désirs aux possibilités déjà existantes, non l’inverse.

Citation

Ce n’est pas seulement le nombre des atomes, c’est celui des mondes qui est infini dans l’univers (Epicure).

Famille/foyer

Les relations avec les personnes âgées de votre entourage seront plus faciles que d’habitude. Tous ceux d’entre vous qui ont eu dernièrement des difficultés concernant leurs parents vont pouvoir respirer. Ambiance également très détendue avec les jeunes enfants ; vos bambins ne vous poseront aucun problème.

Vie sociale

De la présence, une fidélité à toute épreuve, une grande capacité d’écoute et de conseil, sans oublier une bonne dose d’humour, telles sont les qualités que, cette fois encore, vous mettrez au service de vos amis. Pas étonnant que vous soyez si recherché !

Nombre chance

754

Clin d’oeil

Pensez à exploiter vos dons artistiques.

CAPRICORNE

Amour

Cette position de Mercure mettra une belle animation dans votre vie conjugale. Pour la plupart d’entre vous, la journée sera positive : sensuel et tendre, votre partenaire saura vous amener au septième ciel. Pour certains natifs du deuxième décan, cependant, Uranus pourrait provoquer quelques malentendus ; attention à ne pas laisser les choses s’envenimer. Célibataire, vous serez remarqué par une personne un peu timide, et c’est à vous qu’il appartiendra de faire les premiers pas, à moins qu’elle ne vous intéresse pas du tout.

Argent

La présence de Vénus dans votre secteur argent va se traduire par la mise en lumière de votre équilibre budgétaire. Vous accorderez davantage d’importance à ce secteur et chercherez à améliorer votre situation. Dans quelques cas, cependant, des erreurs financières passées pourront se rappeler à votre bon souvenir.

Santé

Le Soleil et Pluton, planètes de vitalité et de résistance physique, influenceront votre secteur santé. Vous progresserez donc à travers la vie au mieux de votre forme, et plus encore si vous faites preuve de modération en toutes choses. Seuls les plus fragiles d’entre vous pourraient avoir des problèmes cutanés, de type allergique, sans gravité.

Travail

Dans le travail, vous aurez beaucoup de difficultés à vous entendre avec vos associés ou collègues, sauf si vous êtes d’avis qu’ « il faut parfois concéder que les navets sont des poires » (proverbe allemand).

Citation

L’amant timide n’est pas heureux. Le bonheur est le prix de l’audace (Lope de Véga).

Famille/foyer

L’influence du Soleil vous vaudra une journée très agréable en famille. Si vous avez des enfants, vous ne pourrez que vous féliciter de leur évolution. Bonne entente en vue, également, avec vos parents. Tout ce qui touche à votre domicile sera aussi favorisé.

Vie sociale

Le Soleil, Mercure et Vénus ensemble, voilà qui vous promet une vie amicale animée. Si vous n’avez pas très envie de sortir vous ferez table ouverte chez vous, et souvent vous afficherez complet !

Nombre chance

578

Clin d’oeil

Faites bouger les choses, oui, mais sans forcer la dose. Sortir de la routine ne nécessite pas de tout casser.

VERSEAU

Amour

Si vous vivez déjà en couple, vous éprouverez des besoins affectifs intenses qui exigeront des marques d’affection et des preuves d’amour. Mais c’est uniquement en tempérant votre nature avide de conquêtes que vous traverserez cette journée dans la joie et le bonheur. Célibataire, sous l’impulsion de Vénus, vous n’hésiterez plus à lier votre vie à celle de la personne que vous aimez. Malgré votre attachement à votre indépendance et votre liberté, le piège se refermera cette fois-ci, et le goût de la conquête fera place à l’envie de construire à deux.

Argent

Pour la chance, la fortune, l’accroissement des capitaux et des biens matériels, ce sont surtout les femmes du signe qui seront les plus avantagées cette fois. Si vous êtes en affaires et avez d’importants contrats à signer, agissez en toute positivité aujourd’hui.

Santé

Vous ne manquerez ni d’allant, ni d’énergie, et vos défenses naturelles fonctionneront efficacement. En outre, les troubles liés à une grande tension nerveuse s’atténueront.

Travail

Tout ce qui exige de la minutie sera bien protégé. Travaillez donc avec plus de méthode, et les résultats se feront bientôt sentir. Un accroissement rapide de vos gains est prévisible. Mettez du coeur à l’ouvrage.

Citation

L’argent ne représente qu’une nouvelle forme d’esclavage impersonnel à la place de l’ancien esclavage personnel (L. Tolstoï).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches passeront par une phase satisfaisante. Grâce à Saturne, vous établirez avec vos parents des relations pleines de complicité, mais aussi de respect et de solidarité. Si vous avez des enfants, vous assumerez sans effort vos responsabilités. Si vous n’avez pas d’enfants, vous pourriez bien décider… d’en avoir ! Sous l’influence de Vénus, vous aurez envie de franchir le pas.

Vie sociale

Sous l’incitation de la planète Mercure, vous deviendrez beaucoup plus expansif et chaleureux que d’habitude. Vous sentirez aussi le besoin de changements, de dépaysements, de sortir, de bouger, de vous déplacer, et vous ne vous en priverez pas. Rien ni personne ne vous en empêchera. Ainsi, vous vous changerez profitablement les idées et pourrez faire des rencontres qui vous enchanteront.

Nombre chance

895

Clin d’oeil

Prenez la décision de mettre de l’ordre dans vos papiers et comptes.

POISSONS

Amour

Ambiance légère et plaisante pour les célibataires. Les flirts seront favorisés et vous changeront agréablement les idées. Quelques-uns pourront d’ailleurs prendre une tournure beaucoup plus intime. Certains d’entre vous verront une solide amitié se muer peu à peu en amour et sauront trouver les mots justes pour exprimer leur passion. Pour quelques natifs dont la vie conjugale bat très sérieusement de l’aile, il y aura de la rupture dans l’air. Les autres natifs auront simplement à affronter des désaccords, qu’il vaudra mieux ne pas laisser s’envenimer.

Argent

Cet aspect de la Lune pourrait compromettre votre équilibre financier. Vous ne courrez pas à la catastrophe, mais il vaudra mieux rester prudent et économe cette fois.

Santé

Soignez votre sourire, car ce sera l’un de vos plus grands atouts de séduction. Pour avoir une belle dentition et être à l’abri de caries, renoncez au sucre, au pain blanc, aux produits raffinés. Evitez également l’excès de viande, riche en déchets acides, et les sodas. Consommez des aliments riches en fluor : l’épinard, les céréales complètes, les poissons de mer.

Travail

Vu les influx désordonnés de Mercure, vous pourrez voir certaines de vos ambitions professionnelles contrariées par des circonstances indépendantes de votre volonté, circonstances qu’on nomme généralement mais abusivement « le destin ». Des déplacements prévus de longue date se trouveront retardés. Des entraves rébarbatives vous empêcheront de réaliser des projets que vous aimeriez voir se concrétiser plus rapidement. Prenez patience !

Citation

C’est un mal pour les épis de ne pas être moissonnés, ce serait un mal pour les hommes de ne pas mourir (Epictète).

Famille/foyer

La vie familiale passera sans aucun doute au premier plan de vos préoccupations. Vous essaierez de faire régner la discipline ; mais vos efforts ne seront pas toujours couronnés de succès. Persévérez tout de même !

Vie sociale

Prêtez un oreille attentive aux conseils de vos amis du Sagittaire ; ils vous seront fort utiles en matière de contrats. Si vous vous lancez aujourd’hui dans un procès, l’issue vous en sera favorable.

Nombre chance

463

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à diriger la vie des autres, même pour leur bien.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com