Éphéméride du jour ….., 29 Juin 1900 // Naissance d’Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, écrivain et aviateur français

Son expérience de pionnier de l’aviation et de pilote de guerre lui donnera toute la légitimité pour délivrer son principal message : c’est par le dépassement de soi que l’on devient un Homme.

Antoine de Saint-Exupéry est disparu en vol. Son avion s’écrasa dans la Méditerranée alors qu’il effectuait une mission de reconnaissance.

Des morceaux de son appareil ont été retrouvés en 2000 et formellement identifiés le 7 avril 2004 grâce à son numéro de série.

Bibliographie

1926 L’Aviateur

1928 : Courrier sud

1931 : Vol de nuit (Prix Femina)

1938 : Terre des hommes (On s’est inspiré de ce titre pour Expo 1967)

1942 : Pilote de guerre

1943 : Lettre à un otage

1943 : Le Petit Prince

1948 : Citadelle, ouvrage posthume

Aujourd’hui, Ce jour était officiellement dénommé jour de la coriandre dans le calendrier républicain français.

JOURNEES NATIONALES

-Fêtes des apôtres Saint Pierre et Paul dans le monde et Fête patronale dans plusieurs villes et communes d’Haïti dont:

Limbé, Arcahaie, Ganthier, Granbois, Pétion-Ville, Baradères, Terrier Rouge, Fonds Pierre, Bainet, Corail

-Fête des illuminations

-Seychelles : fête de l’#indépendance

-France : #Polynésie française : fête de l’autonomie, jour anniversaire de la cession de la pleine et entière souveraineté sur tous les territoires dépendant de la couronne de Tahiti à la France par le roi Pomare V en 1880.

UN FAIT A RETENIR

29 Juin 1937 Invention de l’autoneige par le canadien Joseph-Armand Bombardier

En 1926, Joseph-Armand Bombardier s’établit comme garagiste à Valcourt, consacrant ses temps libres à des travaux de recherche pour la mise au point de véhicules capables d’assurer le transport sur la neige.

Des années d’efforts aboutissent en 1937 à la production du transporteur à sept passagers B-7 (pour: Bombardier – sept passagers) et à l’obtention d’un brevet pour un système de traction barbotin-chenille qui sera employé dans la plupart des véhicules développés par la suite. C’est cette année-là que l’inventeur devient aussi entrepreneur et crée L’Auto-Neige Bombardier, qui fut incorporée en 1942.

HAITI

29 Juin

1939 Révision par l’Assemblée Nationale de quelques articles de la Constitution de 1935

Ratifiée par voie référendaire, le 2 juin 1935, soit deux and après l’Accord sur le retrait des troupes américaines (7 août 1933), cette constitution donna un semblant de souveraineté à Haïti. Elle accorda également un nouveau mandat de cinq ans au président Vincent.

La Pensée du Jour

« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.»

D’Antoine de Saint-Exupéry

PRENOM DU JOUR

Saints-Pierre et Paul mais aussi Craig, Emma…

Ils sont morts à Rome, le premier vers 64, le second vers 67. Pierre, pêcheur du Lac de Tibériade, quitta tout pour suivre Jésus, subit le martyre à Rome sous Néron et fut toujours considéré comme le premier pape. Paul, d’abord pourfendeur de chrétiens, se convertit et prêcha la foi nouvelle dans la partie orientale de l’Empire romain puis fut décapité à Rome.

Les Pierre ont de la maturité et de la simplicité. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 8. Les Paul sont fidèles et droits. Leur couleur : le rouge. Leur chiffre : le 5.

Aujourd’hui

Jeudi 29 Juin 2017 Dernier Quartier

Samedi 01 Juillet 2017 Premier Quartier

L’Ere des CANCER, comprise entre le 20 Juin et le 22 juillet

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Eline Fleury« kafe griye »

Pour découvrir la musique de Eline Fleury« kafe griye »

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=XL_rPFMyn_Y

Chanteuse, animatrice avec Eline Entreprise, son objectif est de réorienter, d’éduquer, donner de l’espoir, d’élever les esprits abattus à travers ses chansons, ses spectacles et ses émissions.

Elle fait parler d’elle, surtout aux Etats-Unis avec son site officiel incluant son magazine et sa station de radio en ligne. L’artiste, mère et doublée d’une licence en Sciences Économiques, chemine vers une glorieuse carrière.

Bibliothèque nationale d’Haïti – Vendredi 30 juin 2017-10ham

Vente-signature de l’ouvrage de l’ambassadeur Daniel Supplice intitulé « Quand Gérard Gourgue parle de Clément Jumelle ». Entrée libre.

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant le mois de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

L’actualité du monde, dans le passé

29 Juin 1776 Fondation de San Francisco

Deux franciscains espagnols, venus du Mexique voisin, célèbrent la messe au fond d’une baie magnifique de la côte californienne. Le lieu recevra le nom de San Francisco en l’honneur de Saint François d’Assise. Cela se passe cinq jours avant la déclaration d’indépendance des futurs États-Unis d’Amérique !

Trois ans plus tôt au Mexique, le franciscain Junipero Serra avait lancé plusieurs expéditions vers la Californie, encore inexplorée.

Une autre date est précisée pour la fondation de San Francisco soit le 6 octobre. Il s’agit alors de l’arrivée de Colomb.

29 Juin 1789 Découverte du fleuve Mackenzie

Alexander Mackenzie découvre un fleuve qui portera son nom, le fleuve Mackenzie, et le descend en canoë, dans l’espoir de trouver un passage nord-ouest vers l’océan Pacifique. Mais il atteint finalement l’océan Arctique le 10 juillet 1789.

29 Juin 1897 Naissance de Fulgence Charpentier

Journaliste et diplomate ayant chevauché trois siècles, il a été pendant un certain temps le doyen des journalistes dans le monde.

Il a travaillé au quotidien Le Droit d’Ottawa pendant 77 ans (1922-99)

Il meurt à Ottawa le 6 février 2001, à l’âge de 103 ans.

29 Juin 1908 Naissance de Leroy Anderson

Leroy Anderson était un compositeur américain de courts et légers morceaux de concert, dont de nombreux ont été crées par le Boston Pops Orchestra sous la direction d’Arthur Fiedler. John Williams l’a décrit « comme un des plus grands maîtres américains de musique orchestrale légère ».

Voici quelques-unes de ses pièces encore très populaires de nos jours:

« Blue Tango » – « Sleigh Ride » – « The Typewriter » – « The Syncopated Clock » – « Plink, Plank, Plunk »

Il est décédé le 18 mai 1975.

29 Juin 1908 Naissance de John Hench, peintre officiel de Mickey Mouse

John Hench était un employé de la Walt Disney Company pendant plus de 60 ans. Il y travailla entre autres comme animateur, directeur artistique et dessinateur. Il était le peintre officiel de Mickey Mouse. Il est né le 29 juin 1908 à Cedar Rapids (Iowa) aux États-Unis et est décédé le 5 février 2004 à Burbank (Californie) d’une crise cardiaque à l’âge de 95 ans.

29 Juin 1927 L’hélice à pas variable est testée en vol

Wallace Turnbull’s teste en vol sa plus importante réalisation. Ce dispositif ajuste l’angle auquel les pales de l’hélice fendent l’air et est devenu aussi essentiel à l’aviation que la boîte de vitesses à l’automobile. Il assure sécurité et efficacité à toutes les vitesses de rotation du moteur (p. ex., puissance maximum au décollage et à l’atterrissage, et régime de croisière économique sur les longues distances). L’hélice a été perfectionnée par des compagnies indépendantes de plusieurs pays, de sorte que le travail de Turnbull est passé inaperçu aux yeux de la plupart des historiens, peut-être parce qu’il en a permis la fabrication sous licence afin de s’employer à d’autres inventions. Toutefois, son hélice à pas variable (maintenant exposée au Musée national de l’aviation, à Ottawa) semble être la première à avoir volé avec succès.

Wallace Rupert Turnbull est un ingénieur en aéronautique canadien né à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, le 16 octobre 1870 et décédé le 26 novembre 1954.

29 Juin 1943 Naissance de Little Eva

Née Eva Narcissus Boyd, elle travaillait comme baby-sitter chez Carole King et Gerry Goffin qui lui ont offert en 1962 d’endisquer leur composition « The Loco-Motion ». La chanson a valu à la jeune chanteuse la 1re place du palmarès.

29 Juin 1949 L’apartheid entre en application en Afrique du Sud

L’apartheid (mot afrikaans ou néerlandais emprunté du français, signifiant « le fait de tenir à part » ) est une politique de ségrégation raciale mise en place à partir de 1948 en Afrique du Sud par le Parti national afrikaner, et abolie le 30 juin 1991.

La doctrine de l’apartheid s’articule autour de la division politique, économique et géographique du territoire sud-africain et de la population sud-africaine répartis en quatre groupes ethniques distincts (Blancs, métis, Bantou, Indiens) et la primauté de la communauté blanche.

29 Juin 1967 Décès de Jayne Mansfield, actrice américaine

Jayne Mansfield, actrice américaine née le 19 avril 1933, meurt dans un accident de voiture, près de la Nouvelle-Orléans, alors qu’elle se rendait à un studio de télévision.

Elle est tuée par une plaque de tôle qui s’est détachée du chargement d’un camion qui la précédait. Elle était accompagnée de son amant, un avocat.

Elle est, avec Marilyn Monroe, l’un des plus fameux sex symboles des années 50. Elle fut playmate pour le magazine Playboy en février 1955.

Malgré ses rôles de blonde idiote, Mansfield parlait cinq langues, était pianiste classique et prétendait avoir un QI de 163.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /