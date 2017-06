Avant d’assassiner Miguelita Thomas en République dominicaine, Williamson Hilaire avait été arrêté en Haïti

Source Jean Daniel Sénat | Le Nouvelliste

La police dominicaine a procédé, le dimanche 25 juin dernier, à l’arrestation du présumé assassin de l’étudiante haïtienne Miguelita Marie Shelove Thomas, tuée dans la nuit du 21 au 22 juin 2017, à Santiago. Le concerné répond au nom de Williamson Hilaire, un jeune Haïtien, selon les précisions du premier secrétaire de l’ambassade d’Haïti en République dominicaine, Dominique Walestor Joseph. Ce même Williamson Hilaire a été arrêté en Haïti en mars 2014 dans une affaire d’escroquerie impliquant l’utilisation du nom du sénateur Dieuseul Simon Desras. Il a été présenté au public à travers l’émission « Allo la Police », diffusée à la fois sur les stations de télévision locales et sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo visionnée plus de 20 000 fois sur Youtube, on peut voir Williamson Hilaire avouer aux enquêteurs de la DCPJ son forfait. « J’ai utilisé le nom du sénateur Desras pour gagner de l’argent. Je leur ai promis des bourses d’études en échange de quelques milliers de dollars. Ils m’envoient l’argent via une maison de transfert. J’opère de concert avec 8 autres complices », explique-t-il. Nadège Nonçant (secrétaire au greffe du parquet de Port-au-Prince à l’époque), Servil Mical, Lucien Jean Jordany sont les autres complices qui étaient également passé aux aveux dans cette vidéo.

L’ancien sénateur Desras confirme

L’ancien président du Sénat, Dieuseul Simon Desras, confirme que c’est le même individu, arrêté pour avoir usurpé son identité à des fins d’escroquerie, qui a été présenté à la télévision dominicaine comme auteur présumé du meurtre de Miguelita Thomas. « Je l’ai reconnu à la télé. C’est la même personne que j’ai rencontrée à la DCPJ », a-t-il témoigné. L’ex-sénateur du Centre souligne plus loin qu’il avait alerté les autorités haïtiennes après avoir entendu plusieurs témoignages de victimes. « J’ai porté une plainte formelle à la DCPJ.

Le dossier était devant le cabinet d’instruction. J’étais représenté par Me Hannibal Coffy. On était en attente de l’invitation du cabinet d’instruction. Cela n’a jamais eu lieu. À mon grand étonnement, j’ai constaté que c’est le même citoyen qui vient de commettre ce meurtre en République dominicaine », a-t-il expliqué.

Williamson Hilaire, selon l’ex-sénateur Desras, avait des connexions avec des gens très bien placés « Il dirigeait un gang solide. Il avait une complice au commissariat de Pétion-Ville et une secrétaire au greffe de parquet de Port-au-Prince. Il avait quelqu’un qui travaillait à CRO qui devait le prévenir en cas d’une alerte sur son gang. À chaque fois que je recevais la visite d’une grande personnalité au Sénat, Williamson Hilaire était informé en temps réel et relayait l’information. Je suspectais un employé du Sénat. Finalement, on s’est rendu compte qu’il avait pu obtenir …………………….lire la suite sur lenouvelliste.com