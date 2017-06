Haïti – RD : Après plus de 200,000 retours, premier Centre d’accueil des haïtiens !

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a ouvert, en coordination avec le maire d’Anse-à-Pîtres et le Ministère des affaires sociales et du travail son premier Centre de ressources frontalières (BRC). Trois Centres supplémentaires sont en cours de construction dans trois autres sites frontaliers officiels (Malpasse, Belladère et Ouanaminthe).

Ces Centres permettront aux organismes locaux de protection : Office National de la Migration (ONM), Brigade de Protection des Mineurs (BPM) et l’Institut du Bien-Être Social et de Recherches (IBESR), de mieux identifier, orienter et aider les migrants vulnérables tout en créant un espace où les organismes locaux de protection peuvent collaborer entre eux et fournir des conseils psychosociaux.

« Les migrants sont des personnes déracinées qui ont été laissées derrière. L’ouverture d’un Centre où nous pouvons accueillir les migrants et leur fournir des conseils psychologiques pour guérir leurs blessures est un geste symbolique et humain fort. Cette initiative importante est soutenue et encouragée par le gouvernement haïtien » a déclaré le Ministre des Affaires sociales et du Travail, Roosevelt Bellevue, lors de l’inauguration du BRC ajoutant « La migration est un phénomène qui doit contribuer à l’enrichissement de l’humanité. Cependant, compte tenu des circonstances, la migration devient de plus en plus une crise qui menace la cohabitation pacifique et les civilisations productives et prospères aujourd’hui et demain. Face à un tel déclin, la sagesse humaine doit prendre le dessus afin de rétablir la dignité, le respect et l’espoir de l’homme, peu importe ce qu’il en soit ».

La région frontalière entre la République dominicaine et Haïti est caractérisée comme une des institutions de l'État faible et l'absence d'opportunités socio-économiques. Un nombre important de migrants traversent la frontière par une migration irrégulière à la recherche de services et d'opportunités qui ne sont pas disponibles en Haïti.