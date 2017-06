Le PAM annonce la distribution de 150 000 repas à des enfants haïtiens

Source LLM / radio Métropole Haïti

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies a débuté hier la campagne #ASK1TOASK1, qui propose aux Canadiens de participer à un challenge visant à distribuer 150 000 repas à des enfants en Haïti via l’application ShareTheMeal en l’honneur du 150ème anniversaire du Canada.

Chaque jour, de très nombreux enfants haïtiens vont à l’école le ventre vide, ce qui les empêche de se concentrer. En plus d’améliorer leur nutrition et leur santé, un repas scolaire quotidien peut permettre à la prochaine génération d’atteindre pleinement son potentiel, précisent les responsables du PAM.

Le directeur canadien de l’Innovation et du Changement au PAM, Robert Opp, dit que “ l’application ShareTheMeal et la campagne #ASK1TOASK1 offrent aux Canadiens un moyen simple de partager des repas avec des enfants dans le besoin en Haïti.” “Des repas scolaires quotidiens permettent aux enfants de se concentrer sur leurs études et non sur leur estomac, alimentant leurs projets futurs”.

Haïti a été touché par une série de graves catastrophes naturelles lors des deux dernières décennies. En 2016, le pays a connu pour la troisième année consécutive des sécheresses causées par……………………………...lire la suite sur metropolehaiti.com