Haïti-Examens d’État : Les responsables du MENFP font le point

Source Texte : Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com | Photo : Sadrac Théodore | hpnhaiti.com

Les examens d’État de l’année académique 2016-2017débuteront le 3 juillet 2017. Les candidats de la 9ème année fondamentale et des Écoles normales d’instituteurs (ENI) qui sont respectivement au nombre de 227,062 et 2134 donneront le ton, ont reconfirmé, le mercredi 28 juin en conférence de presse, les responsables du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), constate Haiti Press Network.