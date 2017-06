Lancement de la première édition de «Je suis la Caraïbe» »

Source Wébert Pierre-Louis | Le Nouvelliste

Ce 27 juin 2017, a eu lieu à l’hôtel Montana le lancement de la première édition de la semaine interculturelle « Je suis la Caraïbe » du projet « Haïti chante la Caraïbe»: une activité artistique transdisciplinaire pour la promotion de l’interculturalité et la solidarité entre les peuples de la Caraïbe. Lors du point de presse du lancement de la première édition de la semaine interculturelle « Je suis la Caraïbe », le chef de file du projet, le chanteur Évans Okan, a déclaré que ce projet artistique « Haïti chante la Caraïbe » est transdisciplinaire. Le but est de promouvoir l’interculturalité et la solidarité entre les peuples de la Caraïbe, à travers des activités dans les domaines culturel et artistique pour célébrer un dialogue entre les îles sœurs.

Évans Okan artiste haïtien vivant au Mexique, , a expliqué que l’objectif de cette rencontre a été non seulement de présenter de manière officielle le clip-vidéo ZILE, mais aussi de lancer la première édition de la semaine interculturelle «Je suis la Caraïbe». Le chanteur n’a pas manqué un instant de rappeler au public que la semaine interculturelle baptisée « Haïti chante la Caraïbe » a été mise en œuvre dans le souci de mettre en exergue les valeurs artistiques haïtiennes et celles de la région. Pour cette première édition de la semaine interculturelle, le Porto Rico en est le pays invité, a fait savoir Evans Okan. À ses côté, l’artiste de scène portoricain Michel Nono et le conseiller aux affaires publiques à l’ambassade des États-Unis en Haïti, Indran Amirthanayagam, ont reconnu qu’Haïti a toujours épaté le monde entier et qu’elle demeure un réservoir culturel.

Le projet « Haïti chante la Caraïbe » en ordre de marche, ont-ils convenu, c’est une porte ouverte sur la culture caribéenne, une reconnaissance, un retour à la source, un hommage, une volonté de prouver que la Caraïbe est riche en potentiel culturel. «Le projet de la semaine interculturelle entre les pays de la Caraïbe est un témoignage d’un possible ………………………...lire la suite sur sur lenouvelliste.com