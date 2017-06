Le cyclisme haïtien aux VIIIe Jeux de la Francophonie

Source Legupeterson Alexandre | lenouvelliste

Au nombre des différentes disciplines sportives qui auront à représenter Haïti à la huitième édition des Jeux de la Francophonie, qui se tiendra du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan (Côte-d’Ivoire), figure le cyclisme. Pour une meilleure participation du pays à ces jeux, sous la supervision du directeur technique national, l’équipe nationale se prépare au centre Sport pour l’Espoir.

Neuf membres de l’équipe nationale de cyclisme: six athlètes, un mécanicien, un entraîneur et un dirigeant siègent presque en permanence au centre Sport pour l’Espoir. Contrairement à l’équipe nationale B qui comprend : Jude Estimable, Hérode Isaac, Shawell Lafontant, Jeff Alcégair, Ydo Prophète et Francy Apollon, l’équipe nationale A, composée de Sterling Saint-Joux, Sony Saintyl, Shélet Cadet et Mackendy Victor, n’a pas encore pris siège là-bas. Francky Apollon n’est autre que capitaine de la sélection. Il fait également partie de la sélection A.

Si l’on se fie aux informations communiquées par Henry Chéry, membre du comité exécutif de la Fédération haïtienne de cyclisme (FHC), pour préparer la 8e édition des Jeux de la Francophonie qui aura lieu à Abidjan (Côte-d’Ivoire) du 21 au 30 juillet 2017, « la sélection nationale de cyclisme est entrée en concentration au centre Sport pour l’Espoir depuis le 29 mai. Pas avant le 5 ou le 6 juillet, l’équipe sera complète. Cela dit, elle passera de 12 à 14 athlètes. Elle s’entraîne sous la houlette de l’entraîneur Hamilton Taylor ».

Stage en France pour les Haïtiens

Voulant vendre une meilleure image du pays à l’étranger, les autorités de la FHC, bien que privées de ressources financières suffisantes, projettent d’envoyer l’équipe nationale en France. A ce sujet, Henry Chéry a fait savoir : « Si tout se passe bien, le 29 juin, l’équipe nationale B, qui prépare les Jeux de la Francophonie, devrait en principe quitter le centre olympique. Ainsi, le 2 juillet, elle laissera Port-au-Prince pour Paris afin d’entamer………………………………...lire la suite sur lenouvelliste.com