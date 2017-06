Éphéméride du jour ….., 28 juin 1907 // Naissance d’Yvonne Sylvain, Première femme médecin d’Haïti

28 juin 1907 Naissance d’Yvonne Sylvain, Première femme médecin d’Haïti

ÉTUDES

Ecole Normale d’Institutrices

Faculté de Médecine de Port-au-Prince. Diplômée en 1940.

Columbia University: Medical School grâce à une bourse. Elle se spécialisa en obstétrique et gynécologie

CARRIÈRE

Médecin: Obstétricienne et gynécologue.

Vice-présidente de la Fondation haïtienne de la santé et de l’éducation

Professeur à la Faculté de Médecine de Port-au-Prince.

OEUVRES

« Mortalité infantile en Haïti : Essai de statistique tiré des registres journaliers du service de maternité et de pédiatrie de l’hôpital général de Port-au-Prince. »

Aujourd’hui, 28 Juin 2017

179ème jour de l’année, 27ème semaine de l’année

186jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de la faucille dans le calendrier républicain français.

JOURNEES NATIONALES

Journée privilégiée pour la marche des fiertés lesbiennes, gaies, bis et trans, en souvenir des émeutes de Stonewall dans la ChristopherStreet à New York, en 1969.

Serbie : Vidovdan ou jour de la SaintGuy, la Fête Nationale serbe, correspond au 5 juin du calendrier julien, marque le début de la longue résistance contre l’occupant ottoman.

UN FAIT A RETENIR

28 Juin 1919 Signature du Traité de Versailles

Le traité mettant fin à la Première Guerre mondiale est signé dans la galerie des Glaces du château de Versailles, entre l’Allemagne et les Alliés.

Il annonce la création de la Société des Nations et détermine les conditions de la paix entre l’Allemagne et les Alliés de la Première Guerre mondiale.

L’Allemagne, qui n’était pas représentée au cours de la conférence, se vit privée de ses colonies et d’une partie de ses droits militaires, amputée de certains territoires et astreinte à de lourdes sanctions économiques. L’original du traité fut confisqué par les nazis en 1940 et fut ensuite emmené à Moscou en 1945, il n’en revint jamais.

HAITI

28 Juin

1811 Rébellion des troupes du général Wagnac contre André Rigaud

Venant de la Grande Anse et arrivées aux Cayes en ce jour, elles s’emparèrent de l’arsenal de la ville. Les généraux de Rigaud firent battre la générale et appelèrent les jeunes formant la garde nationale, les employés de l’administration et les magistrats aux armes. Le lendemain, un long et sanglant combat s’ensuivit. Les révoltés furent défaits et les rares rescapés prirent la fuite.

28 Juin 1902 Naufrage du croiseur haïtien « Toussaint Louverture »:

Saisi par l’Amiral Killick, lors de sa révolte contre le gouvernement provisoire, ce croiseur disparaîtra dans les eaux de la Baie de Caracol.

La Pensée du Jour

« Pour surmonter les obstacles, il faut surmonter chaque échec, savoir en tirer une leçon et avancer plus loin. »

Anthony Robbins

PRENOM DU JOUR

Saint-Irénée

Saint-Irénée de Lyon Né en 130 à Smyrne (Turquie) mort en 202 à Lyon ville dont il fut l’évêque pendant 34 ans, Irénée est considérée comme le premier théologien chrétien. Il était disciple de Polycarpe, lui-même disciple de Saint-Jean l’évangéliste. Les Irénée sont équilibrés et gais. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 6.

Aujourd’hui

Mercredi 28 Juin 2017 Dernier Quartier

Samedi 01 Juillet 2017 Premier Quartier

L’Ere des CANCER, comprise entre le 20 Juin et le 22 juillet

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Vayb « lanmou fasil »

Pour découvrir la musique de Vayb « lanmou fasil »

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=VuZeJ77yS-A

Et Vayb fait sa grande première ce week-end

Un mois jour pour jour après le lancement de son clip « Lanmou fasil », Vayb, le nouveau-né de Mickael Guirand, se dévoile au public. Le rendez-vous est donné à El Rancho ce 1er juillet à partir de 9h. Avec Enposib, DJ Robby, Franco The Saint comme invités.

Des lancements sont prévus à New York, Miami, Atlanta, Montréal. D’autres sont en train d’être discutés pour d’autres endroits. Pour le moment, le lead de Vayb dit se concentrer sur la série de lancements officiels avant de trouver d’autres rendez-vous pour faire danser le public. Il se donne la fin d’année comme deadline pour son tout premier album qui réserve beaucoup de surprises au public.

L’équipe compte 8 membres au total dont Mickael lui-même comme lead, Shedley Abraham à la batterie, Ti Almando (gonguiste), Ziggy à la percussion, Benjamin Guirand, neveu de Mickael, keyboardiste, Jude Delouche à la guitare, Noldy Cadet, ancien bassiste du groupe Carimi, Scooby, un autre keyboardiste.

FOKAL- Aujourd’hui-6hpm

Soirée de musique et de poésie en guise d’au revoir au poète et diplomate américain Indran Amirthanayagam. Entrée libre

Bibliothèque nationale d’Haïti – Vendredi 30 juin 2017-10ham

Vente signature de l’ouvrage de l’ambassadeur Daniel Supplice intitulé « Quand Gérard Gourgue parle de Clément Jumelle ». Entrée libre.

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant le mois de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

L’actualité du monde, dans le passé

28 Juin 1635 La Guadeloupe devient une colonie française

Le 28 juin 1635, Charles Liènard de l’Olive et Jean du Plessis d’Ossonville accostent du côté de Pointe-Allègre (Sainte-Rose). Mandatés par la Compagnie des Îles d’Amérique, les Français débarquèrent avec quatre religieux de l’ordre de Saint Dominique choisis par les soins de Richelieu et quatre cents colons engagés par contrat pour trois ans.

28 Juin 1712 Naissance de Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau est un écrivain et philosophe genevois d’expression française. Il fut l’un des plus illustres philosophes des Lumières et influença grandement l’esprit révolutionnaire français. Il est particulièrement célèbre pour son travail sur la société et l’État, ainsi que sur l’éducation.

Il est décédé le 2 juillet 1778.

28 Juin 1778 La bataille de Monmouth

La bataille de Monmouth eut lieu pendant la révolution américaine. L’armée américaine conduite par George Washington attaqua l’arrière garde de l’armée britannique.

Les deux armées eurent sensiblement le même nombre de pertes. Et si c’est l’armée britannique qui se retire, l’armée américaine est trop épuisée pour les suivre et contrattaquer.

C’est pendant cette bataille qu’est née la légende de Molly Pitcher.

Elle était la femme d’un soldat et comme beaucoup d’autres épouses à l’époque, elle apportait de l’eau aux soldats d’où son surnom.

Ce jour-là, Molly, délaissant ses seaux d’eau, prit une part active pendant la bataille.

Lorsque son mari fut blessé, elle prit sa place au canon.

28 Juin 1836 Décès de James Madison, quatrième président des États-Unis d’Amérique de 1809 à 1817

Il a pris une part active à l’élaboration et à la ratification de la Constitution des États-Unis.

Il est considéré comme l’un des principaux auteurs de la Constitution et en particulier de l’équilibre entre les pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif.

28 Juin 1846 Adolphe Sax reçoit un brevet pour le saxophone

Dès 1841, Adolphe Sax s’occupe de l’invention d’un instrument qui le rendra célèbre : le saxophone. Il spécifie ses intentions dans son brevet : « On sait que, en général, les instruments à vent sont ou trop durs ou trop mous dans leurs sonorités ». Il voulut créer « Un instrument qui par le caractère de sa voix put se rapprocher des instruments à cordes, mais qui possédât plus de force et d’intensité que ses derniers ».

L’instrument n’est breveté qu’en ce jour de 1846, après que Sax ait dessiné et exposé une série complète de saxophones — du Saxophone soprano au Saxophone baryton. Ces instruments font sa réputation.

28 Juin 1886 Découverte du Fluor

Henri Moissan et son four électrique à la Faculté des sciences de Paris

Henri Moissan fait la découverte du fluor. Il était un pharmacien français. Il est principalement connu pour cette découverte mais il a également inventé le four à arc électrique. Ses travaux eurent beaucoup d’applications dans l’industrie. Il reçut le prix Nobel de chimie en 1906.

28 Juin 1958 Le Brésil et Pelé champions du monde

Le Brésil remporte la Coupe du monde de football qui a lieu en Suède. Cette victoire révèle un joueur exceptionnel : un Brésilien de 17 ans, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Celui-ci triomphera de nouveau lors de la Coupe du monde de 1962 au Chili et celle de 1970 au Mexique. O Rei (le Roi) marquera 1 283 buts au cours des 1 362 matchs de sa carrière. En 2000, il sera sacré « joueur du siècle » par la Fédération internationale de football association (FIFA).

28 Juin 1965 Inauguration du premier réseau téléphonique permanent par satellite

Lancé le 6 avril 1965, le premier satellite géostationnaire « Early Bird » est inauguré. Il est le premier réseau téléphonique permanent offrant 240 circuits de haute qualité. Compte tenu de la distance à parcourir, les abonnés s’écoutent avec un décalage d’un quart de seconde environ.

Early Bird permit à toute l’Europe de suivre en direct les premiers pas de l’homme sur la Lune en juillet 1969.

28 Juin 2001 Un deuxième mandat pour Kofi Annan

À New York, l’assemblée générale des Nations unies entérine sans surprise la réélection du secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, pour un deuxième mandat de cinq ans. Kofi Annan, un Ghanéen de 63 ans, a annoncé sa candidature en mars et a rapidement obtenu le soutien de nombreux pays, dont les États-Unis et la France, tous deux membres permanents du Conseil de sécurité.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /