Astrologie du jour

BELIER

Amour

Concernant les couples de longue date, l’usure du temps se fera sentir cette fois. Vous devrez déployer des trésors d’imagination afin de rompre avec le train-train quotidien et de retrouver l’enthousiasme des débuts de votre union. Célibataire, vous serez peut-être un peu trop désabusé pour remarquer les occasions qui se présenteront ce jour à vous sur le plan amoureux. Sachez pourtant qu’un nouvel amour peut apporter un air de fraîcheur dans votre existence. Bon Dieu, réveillez-vous donc !

Argent

Deux éléments distincts joueront en votre faveur. Tout d’abord, l’influence de Jupiter garantira une journée protégée sur le plan financier. Ensuite, Uranus et Neptune vous seront favorables. Ce qui vous attend, ce ne sera pas un moment de chance pure, mais une journée d’aisance et de facilité pécuniaire.

Santé

Avec le soutien de Neptune, vous ne vous sentirez pas si mal que ça aujourd’hui. Vous aurez même envie de démarrer une nouvelle activité, un nouveau hobby. Cela serait excellent pour calmer votre tension.

Travail

La Lune influencera votre signe aujourd’hui. Le moment sera donc bien choisi, dans le travail, pour prendre des initiatives et d’agir, mais toujours en douceur et sans réactions excessives. C’est en gardant une attitude mesurée et nuancée que vous éviterez les écueils.

Citation

Toute chose est comme on l’estime (proverbe italien).

Famille/foyer

L’attitude compréhensive et affectueuse que vous avez décidé d’adopter à l’égard de vos parents et de vos enfants favorisera une ambiance riche en promesses de bonheur. L’ambiance familiale sera idyllique.

Vie sociale

Vous aurez une fâcheuse tendance à vous enfermer dans des attitudes systématiques. Essayez d’être plus ouvert, plus disponible aussi avec ceux qui vous entourent. Vous verrez alors que les choses s’arrangeront.

Nombre chance

113

Clin d’oeil

N’hésitez pas à donner libre cours à votre esprit d’invention et de créativité.

TAUREAU

Amour

Pas de planètes perturbantes influençant votre secteur vie à deux. Voilà une jolie perspective. Si vos occupations professionnelles respectives vous avaient un peu éloignés, place maintenant aux échanges complices. Gentil et attentionné, votre cher et tendre vous fera une vie toute douce, et vous le lui rendrez bien ! Célibataire, peut-être avez-vous une attirance dans votre cadre professionnel. Mais savoir si cette personne répondra à vos avances est moins sûr : pas libre ou pas prête à s’engager, elle pourrait limiter vos relations à des contacts purement amicaux.

Argent

Pluton en cet aspect risque de vous rendre d’humeur dépensière. Rien ne sera trop beau pour l’objet de votre flamme amoureuse, que vous aurez envie de couvrir de cadeaux. Attention à ne pas mettre vos comptes en péril.

Santé

Après les tensions de ces derniers temps, vous aurez peut-être maintenant besoin de vous gâter un peu sur le plan alimentaire pour vous remonter le moral. Eh bien, allez-y, sans pour autant aller au-devant des problèmes. Vous pourrez, par exemple, vous offrir une bonne tasse de chocolat chaud, de temps en temps, ou une ou deux truffes au whisky, le chocolat contenant du fer, du magnésium et des éléments antidépresseurs.

Travail

L’arrivée de Jupiter dans votre Ciel a du bon et du mauvais. Du bon, car des opportunités intéressantes pourront se présenter. Du mauvais, car Jupiter pourra vous valoir des déceptions, ou vous pousser à vous montrer par moments trop ambitieux, ou du moins maladroit, dans vos revendications.

Citation

Rien de plus facile que de casser du bois mort ou d’arracher du bois pourri (proverbe chinois).

Famille/foyer

Bonne entente avec les enfants. Vos relations avec eux seront plus étroites et plus amicales. Des oppositions sont toutefois possibles, mais votre savoir-faire pourra vous aider énormément dans ce cas.

Vie sociale

Cet aspect de Jupiter impliquera quelques heurts avec des personnes qui incarnent l’autorité ou la loi. Mais par ailleurs, la planète Neptune en bon aspect vous assurera des rapports faciles avec les autres, des contacts spontanés, très gais, qui vous donneront beaucoup de plaisir. Intellectuellement, vous serez stimulé.

Nombre chance

227

Clin d’oeil

Sachez aider ceux qui le méritent, sans cependant permettre à quiconque de vous tondre.

GEMEAUX

Amour

Le fardeau des habitudes vous semblera bien lourd à porter, et vos relations avec votre conjoint ou partenaire risquent d’en être affectées. En effet, vous vous débrouillerez pour vous décharger sur lui des tâches domestiques qui vous barbent le plus, et cela ne lui plaira guère. Pensez à redresser la barre ! Célibataire, vous vivrez au jour le jour et profiterez des plaisirs qui passeront à votre portée. Mais une rencontre décisive pourrait bien venir cette fois bouleverser le cours de votre existence.

Argent

Vous ne songerez qu’à profiter des plaisirs de l’existence. Mais si vous dépensez sans compter, certain de retomber sur vos pieds, vous irez au-devant de sérieux problèmes.

Santé

Jupiter et Vénus influenceront le secteur santé. C’est peut-être là le signe qu’un petit régime s’impose, surtout si vous avez accumulé quelques kilos superflus en mangeant trop gras ou trop sucré. Sans vous martyriser, optez pour des repas allégés, qui privilégient les légumes et le poisson, sans oublier de boire beaucoup d’eau plate.

Travail

Des opportunités intéressantes se présenteront sur le plan professionnel. Vous aurez l’occasion d’améliorer votre image de marque. Mais il faudra rester vigilant : on cherchera à vous jeter des peaux de banane !

Citation

L’oiseau qu’on égorge danse dans sa douleur (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous ferez de louables efforts pour améliorer vos relations avec vos proches ; vous tâcherez d’établir un vrai dialogue. Mais ce ne sera pas un franc succès immédiat. Persévérez : les choses s’arrangeront avec un peu de temps.

Vie sociale

Avec Uranus en aspect dysharmonique, vous ne saurez pas toujours ce que vous voulez en matière d’amitié. Tantôt demandeur, en quête de compagnie, tantôt en retrait, menant votre barque en solitaire. Vos amis auront intérêt à s’adapter !

Nombre chance

761

Clin d’oeil

Manifestez-vous quand on a besoin de vous ; on vous en saura gré, et cela vous sera profitable à plusieurs égards.

CANCER

Amour

Il vous faudra montrer plus de douceur dans vos relations de couple. Vu la présente conjoncture astrale, toute réaction brutale, même si elle est justifiée ou compréhensible, risquerait de se retourner contre vous et de compromettre vos chances de goûter à l’harmonie et à la tendresse. Célibataire, amour, amour : vous n’aurez plus que cela sur les bras ! Votre horizon amoureux grandira si vite que vous n’en verrez pas le bout. Réunions, dîners, mondanités favoriseront les rencontres. Des amis compréhensifs vous présenteront des personnes pleines de charme.

Argent

Votre vie financière n’étant affectée par aucune planète contrariante, vous devriez pouvoir boucler votre fin de mois sans problèmes. Certains natifs prévoyants et organisés trouveront même le moyen de réaliser quelques économies. Malgré la relative neutralité astrale qui règne actuellement sur ce secteur de votre thème, on ne peut pas oublier que Pluton pourrait bientôt vous faire bénéficier de ses largesses.

Santé

Vous aurez peut-être besoin de vous gâter un peu sur le plan alimentaire pour vous remonter le moral. Eh bien, allez-y, sans pour autant aller au-devant des problèmes. Vous pourrez, par exemple, vous offrir une bonne tasse de chocolat chaud, de temps en temps, ou une ou deux truffes au whisky, le chocolat contenant du fer, du magnésium et des éléments antidépresseurs.

Travail

Vous savez depuis longtemps ce que valent les décisions prises en catastrophe. Pourtant, cette fois-ci, certaines d’entre elles se révéleront être les plus judicieuses : vous aurez raison de vous fier à votre intuition.

Citation

Les femmes sont comme des habits, les frères sont comme les mains et les pieds (proverbes chinois).

Famille/foyer

Vous essaierez d’imposer une discipline sévère à vos enfants. Seulement voilà, votre partenaire ne partagera pas votre point de vue, ce qui risque de provoquer des disputes. Quoi qu’il en soit, ne laissez pas vos enfants percevoir vos divergences, sinon votre autorité serait compromise.

Vie sociale

Vous risquez de lasser vos meilleurs amis par vos critiques pas toujours justifiées. Prenez conscience que la réalité est inéluctablement moins belle que vos conceptions abstraites et que « toute chose a deux anses » (Epictète). Tâchez donc d’avoir une vue plus réaliste, plus nuancée et mieux équilibrée des choses, et alors votre personnalité deviendra plus agréable et plus attachante parce que plus tolérante.

Nombre chance

670

Clin d’oeil

Evitez les parties de bras de fer, sinon vous vous épuiseriez en ayant énervé pas mal de gens au passage, ce qui ne servirait pas vos buts.

LION

Amour

Grâce à l’appui inconditionnel de la planète Vénus, vous retrouverez un climat de complicité dans votre vie de couple. Votre partenaire acceptera de se confier à vous comme il ne l’avait pas fait depuis longtemps. Vos relations mutuelles auront l’occasion de s’approfondir à souhait. Célibataire, cet environnement astral va apporter un regain de passion pour nombre d’entre vous. Cela promet une journée à marquer d’une pierre blanche. Un coup de coeur important sera dans l’air, d’autant plus qu’Uranus, le maître des bonnes surprises, sera bien aspecté.

Argent

Tous les natifs du signe qui ont dernièrement du mal à boucler leur budget devraient commencer à souffler. Quelques-uns d’entre vous auront encore un peu de mal à retrouver l’équilibre ; mais pour la plupart, les temps seront beaucoup plus faciles. Tâchez malgré tout de rester raisonnable et de ne pas dépenser plus que ce que vous avez : autant les astres évitent de vous compliquer la vie, autant aucune planète ne viendra à votre secours si vous vous mettez dans une situation critique.

Santé

Vous bénéficiez d’une bonne santé, il est vrai, mais vous devez la ménager, surtout aujourd’hui où Neptune agira contre vous. Si vous mangez trop, vous n’échapperez pas à des désagréments. Attention également aux malaises dus à l’engorgement du foie. Pour tous ces maux, un régime alimentaire bien pensé restera la meilleure parade.

Travail

Avec cet aspect de Pluton, inutile de dire que vous aurez à coeur d’améliorer votre situation professionnelle. Mais ce ne sera sans doute pas très facile : la réussite ne vous tombera pas toute cuite dans le bec ! Loin de vous décourager, les éventuels obstacles renforceront votre volonté et votre combativité.

Citation

Qui vit sans folie n’est pas si sage qu’il croit (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Cette position de Mercure aura une influence assez peu spectaculaire mais bien réelle. En effet, nombre d’entre vous récolteront cette fois les fruits, gratifiants ou plus difficiles, de leur attitude passée vis-à-vis de leur famille. Ceux d’entre vous qui souhaitent clarifier définitivement leurs relations avec certains de leurs proches auront tout intérêt à le faire en ce moment, la journée étant favorable aux mises au point.

Vie sociale

Ne négligez pas les occasions de vous faire de nouveaux amis et d’influencer positivement les gens par votre pouvoir de persuasion accru. Ce jour portera aux conversations stimulantes.

Nombre chance

760

Clin d’oeil

Ne faites pas une montagne des petites frustrations inévitables.

VIERGE

Amour

Cette journée devrait être le moment de vous imposer un temps de réflexion et une mise au point dans vos sentiments en couple. Votre destin conjugal dépendra de la manière dont vous allez réagir et de votre attitude vis-à-vis de l’être cher. Un lien important pourra ainsi se former et même marquer un nouveau départ dans votre vie à deux. Célibataire, le bel aspect de Vénus devrait vous valoir ce jour une journée assez exceptionnelle. Si vous aspirez au mariage, ce sera le moment. De toute façon, ce sera une journée de joie et d’épanouissement.

Argent

Pour nombre de natifs, des questions d’héritage pourront créer des frictions et des tensions avec la proche famille, chacun ayant son idée fixe à ce sujet. Ne précipitez rien, réfléchissez longuement et n’hésitez pas à demander conseil auprès d’amis désintéressés. De toute manière, le temps arrangera tout cela, et au mieux de vos intérêts.

Santé

Votre santé n’appellera aucun souci. Les aspects astraux favoriseront la régression ou la guérison des affections auxquelles vous êtes prédisposé : troubles hépatiques, diabète, urémie. Ils vous permettront également de trouver un traitement efficace contre les problèmes de peau, notamment l’acné.

Travail

Saturne en aspect dysharmonique pourrait être la cause d’un certain ralentissement de votre activité professionnelle. Mais vous n’allez sûrement pas vous décourager pour autant ! S’il occasionne parfois des retards et vous contraint à ne jamais relâcher vos efforts, Saturne stimulera aussi votre ambition et vous aidera à mettre en valeur vos qualités.

Citation

L’injustice appelle l’injustice ; la violence engendre la violence (Lacordaire).

Famille/foyer

Neptune sera en bel aspect. Profitez-en pour régler certaines questions familiales délicates. Si vous vous êtes disputé avec des proches, alors tentez une réconciliation.

Vie sociale

Vous n’admettrez aucune faiblesse, aucun relâchement de la part des êtres que vous aimez. Mais puisque personne n’est parfait et que peu de gens ont votre trempe, votre intransigeance ne fera que détériorer progressivement vos rapports avec certains de vos amis.

Nombre chance

957

Clin d’oeil

Pour faire barrage à vos idées sombres, fuyez les rabat-joie et fréquentez des personnes positives, optimistes.

BALANCE

Amour

En ménage, ce ne sera pas le moment de prendre des risques. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire pourront passer par une phase délicate, chacun revendiquant sa liberté et refusant de faire des concessions. Ne poussez pas ce jeu trop loin, sans quoi vous risquez d’avoir de mauvaises surprises. Célibataire, le climat sentimental de la journée sera marqué de gentillesse, de compréhension, de joie de vivre, de mondanités et d’amours délicates imprégnées de gaieté. Une journée à saisir au vol pour s’engager durablement sous les meilleurs auspices.

Argent

Il faudra vous imposer une discipline très stricte et faire une croix sur les dépenses superflues. Ne vous laissez pas non plus entraîner dans des opérations financières hasardeuses ou mal préparées. En respectant ces consignes de prudence, vous parviendrez sûrement à consolider votre situation pécuniaire.

Santé

Tout devrait bien aller côté santé. Mais vous aurez tendance à somatiser. Une petite contrariété, il n’en faut pas plus pour vous chambouler le sommeil ou les intestins. Recherchez la détente en pratiquant des exercices de relaxation ou en vous imprégnant de l’énergie des grands espaces.

Travail

Neptune provoquera de salutaires remous dans le domaine professionnel. Certains d’entre vous voudront donner à leur activité une forme nouvelle, soit au sein de la même entreprise, soit en changeant résolument de secteur. Ceux qui ont des dispositions commerciales profiteront au maximum des différentes configurations astrales de la journée pour traiter efficacement des affaires en or.

Citation

Comme le feu et la glace, les vrais ennemis ne se détestent pas : ils sont incompatibles (proverbe chinois).

Famille/foyer

Votre vie familiale devrait se dérouler sans événement particulier. Aucune planète importante n’influencera ce secteur. Si vous avez des enfants, vous aurez tendance à vous montrer chaleureux, mais très nettement autoritaire. Cette attitude sera cependant positive : vos enfants se sentiront sécurisés et ne vous causeront donc pas de soucis.

Vie sociale

La vie mondaine, avec ses soirées interminables et ses cocktails coupe-appétit, ça ne vous branche pas beaucoup. Mais cette fois vous serez prêt à jouer le jeu, persuadé que cela peut vous permettre de grimper dans la hiérarchie sociale et d’atteindre une position enviable et enviée. Vous n’avez peut-être pas tort. Mais est-ce que le jeu vaut vraiment la chandelle ? Car vous auriez mieux à faire que d’être snob !

Nombre chance

177

Clin d’oeil

Ne vous posez pas trop de questions ; laissez-vous plutôt vivre.

SCORPION

Amour

La vie à deux sera harmonieuse sous l’oeil bienveillant des astres. Sachez toutefois éviter d’être négligent à l’égard de votre conjoint : un mot gentil, une petite attention peut faire des merveilles ; par contre, un peu d’insouciance peut provoquer des dissensions inutiles. Célibataires, avec cette ambiance astrale à haute teneur vénusienne, vos relations amoureuses se dérouleront sous le signe de la tendresse et de la douceur. Seuls les hommes devront se méfier de leur excès d’assurance ou de désinvolture.

Argent

Vous bénéficierez de la faveur des astres sur le plan financier. Profitez-en pour venir à bout de certaines situations complexes qui vous tracassent. Un peu de clarté ne nuira pas à vos affaires : on vous en sera reconnaissant, et vous y gagnerez en influence sur votre entourage.

Santé

Avec les puissants influx de Jupiter, la journée semble très favorable pour prendre une bonne résolution en matière de santé. Et pourquoi pas celle, par exemple, d’arrêter définitivement de fumer ? Vous n’aurez rien à perdre qu’un cancer du poumon et des maladies cardio-vasculaires !

Travail

Dans le travail, essayez de vous acquitter en priorité de vos tâches les plus urgentes ou les plus contraignantes. La voie sera alors libre pour vos belles initiatives. Prenez la bonne habitude de liquider vos obligations dès leur arrivée, au lieu de les laisser s’accumuler et avoir ensuite pour effet de gêner votre marche en avant ou même de vous démoraliser. Cette habitude n’est pas si difficile à acquérir qu’il n’y paraît !

Citation

On ne trouve pas de colombes dans un nid de corbeaux (proverbe anglais).

Famille/foyer

Vos rapports avec vos enfants seront difficiles. Même s’ils se renferment sur eux-mêmes et refusent le dialogue, persévérez. Vos efforts porteront leurs fruits, vu la bonne position de Pluton.

Vie sociale

Vous qui adorez vivre entouré de copains n’aurez cette fois que l’embarras du choix : entre des discussions à bâtons rompus avec des amis plus âgés, ou le plaisir de faire la fête avec votre bande habituelle, la solitude, ça n’existe pas !

Nombre chance

101

Clin d’oeil

Restez ouvert à tout ce qui pourra enrichir votre personnalité.

SAGITTAIRE

Amour

Si vous êtes engagé depuis longtemps dans une relation sentimentale, vous vous poserez bien des questions. Vous ne saurez plus très bien où vous en êtes. Le mieux serait d’avoir une discussion vraiment franche avec votre conjoint ou partenaire : vous y verrez certainement plus clair ensuite. Célibataire, pour rencontrer l’amour, élargissez vos horizons, osez sortir, ménagez-vous des occasions favorables. Expositions, fêtes de famille, manifestations locales, dîners amicaux, mariages ou fiançailles seront de bonnes opportunités.

Argent

Sur le plan financier, les planètes seront dans l’ensemble favorables. Mais il faudra vous méfier d’Uranus, qui pourra vous inciter à prendre trop de risques. Evitez les dépenses faites sur un coup de tête et les placements peu sûrs. Attention, également, aux opérations trop embrouillées.

Santé

Le Soleil étant un principe de vitalité et de dynamisme, il vous vaudra une bonne résistance de base, tant physique que psychique. Si vous souffrez régulièrement d’une certaine maladie, profitez de cette journée favorable pour essayer un nouveau traitement ou pour vous faire suivre par un nouveau thérapeute ; vous trouverez très certainement des méthodes de soins mieux adaptées et dont vous n’aurez qu’à vous féliciter.

Travail

Si vous envisagez de monter votre propre affaire ou de vous lancer dans des projets professionnels ambitieux, sachez que votre tâche sera difficile. Vous aurez la possibilité de réussir, bien sûr, mais à condition de fournir de très gros efforts. En effet, vous ne pourrez compter ni sur la chance, ni sur les circonstances favorables, car Uranus fera systématiquement barrage.

Citation

Le triomphe appartient à l’homme courageux qui croit et espère (Hendrik Conscience).

Famille/foyer

L’impact de Mars ne sera pas négatif, et nombre d’entre vous vont voir leurs parents ou leurs enfants passer par une phase de grand dynamisme. Mais comme Mars sera mal aspecté, l’ambiance chez vous pourra devenir un peu tendue.

Vie sociale

Cette journée sera très favorable pour les loisirs : escapade en compagnie d’amis ou voyage d’agrément, par exemple. Si vous savez vous y prendre avec le sourire, vous ferez des rencontres sympathiques et nouerez des liens amicaux extrêmement agréables.

Nombre chance

844

Clin d’oeil

Ne vous occupez pas du qu’en-dira-t-on ; poursuivez votre chemin.

CAPRICORNE

Amour

Il est probable qu’une nouvelle phase de votre vie conjugale aille se jouer car vous deviendrez subitement plus mesuré que d’habitude dans vos réactions affectives. Vos relations avec votre conjoint s’en trouveront considérablement améliorées. Célibataire, votre horizon semble plein de promesses. Ce sera une journée favorable à l’amour, aux fiançailles, au mariage et à tous les projets sentimentaux. Tout cela est merveilleux, et vous seriez impardonnable si par étourderie ou par négligence vous n’en profitiez pas au maximum.

Argent

Pluton en cet aspect s’avérera faste sur le plan financier. Vos placements et vos investissements seront très rentables. Mais attention : Pluton pourra se retourner contre vous si vous manquez de vigilance ou si vous vous montrez déraisonnable.

Santé

Vous serez dans une forme excellente pour agir avec un maximum de chance de réussite, et cela dans tous les domaines. Vous aurez tous les atouts en main pour satisfaire vos ambitions et pour prendre un tournant décisif. A vous de montrer ce dont vous êtes capable.

Travail

Galvanisé par Mars, vous vous laisserez emporter par une crise d’autorité en milieu professionnel. Ou, par réaction, vous afficherez une attitude de soumission exagérée, tout en avalant votre rage. Essayez d’adopter la voie du milieu.

Citation

Le temps révèle tout : c’est un bavard qui parle même sans être interrogé (Euripide).

Famille/foyer

Une certaine tension dans votre foyer semble inévitable, compte tenu de cette ambiance astrale. Mais tout pourra s’arranger si vous vous montrez tolérant et réceptif. A vrai dire, la racine de vos petits problèmes familiaux actuels se trouve dans votre intransigeance habituelle. N’élevez pas la voix et écoutez bien ce que chaque membre de votre famille a à dire, et alors l’atmosphère se détendra très vite.

Vie sociale

Profitez des influx apaisants de Neptune pour vous débarrasser d’une haine tapie au fond de votre coeur. Pardonnez, et vous vous sentirez soulagé d’un lourd fardeau. Un pardon, dit un proverbe vietnamien, vaut neuf bonnes actions. La haine ne fait pas souffrir votre ennemi, mais vous-même. En pardonnant, vous retrouverez la sérénité, et vos yeux s’ouvriront aux valeurs jusqu’ici insoupçonnées.

Nombre chance

916

Clin d’oeil

Mettez votre agressivité dans votre poche et ne la laissez pas sortir.

VERSEAU

Amour

Si vous êtes heureux avec votre conjoint ou partenaire, les influences astrales se traduiront simplement par une alternance de moments tendres et de quelques tensions. Cependant, certains natifs du deuxième décan se prendront de passion pour quelqu’un d’autre ; attention, les risques de rupture seront importants, tenez-en compte ! Célibataire, cet aspect d’Uranus vous mettra dans tous vos états, à tel point que le mariage conventionnel et bourgeois ne vous fera plus peur. Méfiez-vous : reprenez vos esprits avant de vous engager sérieusement.

Argent

Pour certains natifs, Mercure leur vaudra ce jour la chance d’être soutenus financièrement par leurs parents ou par des personnes âgées de la famille. Pour d’autres, il s’agira de profiter avec un certain bonheur des mouvements qui se produiront dans l’économie et des fluctuations de la conjoncture. Enfin, il en sera d’autres qui pourraient faire une opération immobilière très intéressante : possibilité de trouver un logement à louer ou à acheter à un prix extrêmement avantageux.

Santé

Les astres vous conseilleront d’accorder votre préférence aux produits portant le label AB (agriculture biologique). Ce label garantit que les produits sont issus du mode de production le plus naturel possible. Ils sont bien entendu plus chers que les produits d’origine industrielle, mais la santé n’a pas de prix !

Travail

Malgré l’injonction de Mars, ne vous laissez pas entraîner dans un tourbillon sans fin de plaisirs et de distractions. Pensez sérieusement à votre travail. D’autant que des affaires pas très nettes risquent de se tramer dans votre dos. Ouvrez l’oeil !

Citation

Nous ramons tous sur le même bateau (Zénobios).

Famille/foyer

Saturne en aspect harmonique vous aidera à assumer gracieusement vos responsabilités familiales. L’ambiance sous votre toit sera studieuse, et vos enfants auront intérêt à ramener de bons résultats scolaires, sportifs ou artistiques. Ne vous montrez pourtant pas trop exigeant ou autoritaire.

Vie sociale

Plus secret que jamais, vous protégerez jalousement votre vie privée. Mais cette attitude pourrait déplaire à certains amis, qui vous en voudront de ne pas vous confier à eux. Vos rapports risquent d’en être affectés.

Nombre chance

990

Clin d’oeil

Si la solitude vous pèse, accueillez un animal abandonné.

POISSONS

Amour

La planète Vénus met les sentiments conjugaux à l’honneur. Les couples seront très amoureux, prêts à s’engager ou à poursuivre encore longtemps leur belle histoire. Même si vous n’êtes pas d’accord sur tout, au moins, vous discuterez beaucoup ! Célibataire, cet aspect de Pluton rallume brutalement les feux de l’amour. Pour autant, l’affaire n’ira peut-être pas très loin : il s’agira plutôt d’un coup de coeur, à vivre dans le présent, sans trop vous poser de questions.

Argent

Vous n’aurez pas trop de soucis à vous faire pour vivre vos prochaines fins de mois en beauté. Vous pouvez compter sur un cadeau des astres sous forme de quelques rentrées d’argent inespérées ou d’une belle promotion professionnelle.

Santé

Bonne résistance physique. D’un côté, le secteur sera vide de planètes, ce qui vous mettra à l’abri de problèmes. De l’autre, Mars, l’astre de l’énergie, vous soutiendra très efficacement, vous valant un excellent tonus physique et un moral en nette hausse. Vous vous sentirez encore mieux dans votre peau si vous bougez, si vous voyagez ou si vous faites du sport. N’hésitez pas à vous lancer dans une activité stimulante.

Travail

Garder les pieds sur terre dans votre travail. C’est sans doute ce que vous aurez du mal à faire, et pourtant il faudra absolument y parvenir. En effet, vous serez enclin à vous lancer à l’aveuglette dans des projets utopiques, à vous laisser entraîner dans des aventures hasardeuses, ou encore à prendre des décisions importantes sur un coup de tête.

Citation

Mieux vaut échapper à soi-même qu’échapper à un lion (proverbe soufi).

Famille/foyer

Votre vie familiale aura la priorité. Vous risquez d’être affecté par l’attitude distante des êtres que vous aimez. Ne les jugez pas, tâchez plutôt de comprendre leurs réactions : vous y êtes pour beaucoup.

Vie sociale

Pas vraiment présents en ce moment, vos amis. Et d’ailleurs vous ne le serez guère plus. Mais rien ne vous empêchent de donner des nouvelles en téléphonant ou en envoyant des textos.

Nombre chance

195

Clin d’oeil

Faites-vous seconder dans vos travaux ; ne faites pas cavalier seul.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com