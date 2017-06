La Banque mondiale appelle à augmenter le budget pour la santé

Source LLM / radio Métropole Haïti

Un rapport de la Banque mondiale indique que le secteur de santé a besoin de plus d’investissements publiques et d’une meilleure allocation des dépenses pour améliorer l’accès aux soins pour tous les Haïtiens. Le rapport « Mieux dépenser pour mieux soigner : un regard sur le financement de la santé en Haïti» souligne que les dépenses publiques de santé par habitant n’atteignent que 13 dollars par an ce qui est inférieur à la moyenne de 15 dollars des pays à faible revenu, et bien en dessous de la moyenne des pays voisins comme la République Dominicaine (180 dollars) ou Cuba (781 dollars).

« Avec le déclin de l’aide internationale, une couverture sanitaire universelle ne peut être atteinte qu’en priorisant ……………………….….lire la suite sur metropolehaiti.com