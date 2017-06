Haïti – Actualité : Zapping…

Vers 300 nouvelles bourses pour le Mexique… :

Lundi, l’Ambassadeur Mexicain en Haïti Jose Luiz Alvarado a effectué une visite de courtoisie, au Sénat pour plaider en faveur du vote de deux accords bilatéraux portant sur la protection des investissements et la coopération éducative et culturelle. L’approbation du second accord devrait faire passer de 300 actuellement à 600 le nombre de jeunes haïtiens qui bénéficient des bourses d’Etudes au Mexique, selon le diplomate.

4 voleurs de motocyclettes arrêtés :

Ce weekend, l’Inspecteur Rochenel Jean-Marie, Porte-parole de la Police Nationale d’Haïti (PNH) dans l’Artibonite, a présenté, 4 individus dont une femme, appréhendés par la police de Saint-Marc, pour leur implication présumée dans le vol de motocyclettes. Il s’agit de Marcelin Pierre, Loubens Dorvil, Evenson Caremise et Carline Pierre. Les trois hommes seraient originaires du Cap-Haïtien.

« Mieux dépenser pour mieux soigner en Haïti » :

« Mieux dépenser pour mieux soigner en Haïti » :

Ce mardi aura lieu à l'Hôtel El Rancho le lancement du rapport « Mieux dépenser pour mieux soigner : un regard sur le financement de la santé en Haïti ». Dans un contexte de catastrophes naturelles récurrentes et de contraintes budgétaires, les Haïtiens se trouvent confrontés à d'immenses défis en matière de santé. Ce rapport propose