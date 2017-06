Les titres de l’actualité du mardi 27 juin 2017 sur Radio Vision 2000

Le dossier du salaire minimum….. Le Directeur Général du ministère des affaires sociales et du Travail, Rudy Hériveaux affirment que les mouvements de protestation ne vont pas aider à résoudre le problème appelant les ouvriers à privilégier de préférence le dialogue.

L’OMRH a organisé, ce mardi, un atelier de travail autour de « l’inscription de projets communaux dans le nouveau budget de l’État ». L’Objectif est de faciliter la décentralisation du budget afin d’offrir des services de qualité à la population, selon le coordonnateur général adjoint de l’OMRH, Antoine Verdier. Des maires issus de différentes municipalités du pays ont pris part à cet atelier.

Comme prévu, les responsables du Ministère de l’Education nationale ont effectué, ce mardi, une remise symbolique des copies des lettres de nomination des 180 étudiants au Conseil de direction de l’Ecole normale supérieure et à des représentants du Comité des étudiants.

Présentation, ce mardi, à la capitale, d’un rapport baptisé « Mieux dépenser pour mieux soigner : un regard sur le financement de la santé en Haiti. Une initiative de la Banque Mondiale.

Ce rapport propose des changements stratégiques qui pourraient faciliter non seulement une augmentation de la disponibilité et de la qualité des services de santé en Haiti mais aussi une accélération du progrès vers la couverture sanitaire universelle.

Un nouveau commissaire a été installé, lundi, à la tête du parquet des Gonaïves. Il s’agit de Maitre Marie Paul Clerjuste Valentin qui remplace Maitre Marie Jonas qui a abandonné son poste suite à des pressions exercées contre elle par des avocats de la juridiction.

Les femmes des policiers victimes dans l’exercice de leurs fonctions regroupées au sein de l’organisation dénommée « AFPOVIF » ont fait part des difficultés à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Elles en appellent à l’aide du président Jovenel Moise et du parlement.