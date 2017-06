Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vous risquez d’être confronté à des problèmes sentimentaux bien difficiles à résoudre. Vous avez beau être très attaché à votre conjoint ou partenaire, vous aurez quand même envie de papillonner, de butiner de nouvelles fleurs. Mesurez les conséquences de votre comportement volage et rappelez-vous que les conventions sociales ont la vie dure. Mais si vous êtes célibataire, vos entreprises amoureuses seront couronnées de succès grâce à l’appui de Vénus.

Argent

La Lune bien aspectée vous offrira la possibilité d’améliorer vos revenus. Vous devrez pour cela investir ; mais n’hésitez pas, vos gains dépasseront de beaucoup votre mise initiale. Mais il serait prudent de consulter des spécialistes.

Santé

Cette journée semble très favorable pour suivre avec succès une cure thermale. Ce serait aussi un moment très propice pour vérifier votre taux de sucre dans le sang ; un bilan sanguin serait souhaitable. En attendant, tâchez de manger le plus sainement possible, pour éviter un excès de graisses.

Travail

Au travail, vous vous sentirez tout embrouillé dans vos affaires. Et si vous acceptiez de mettre de l’ordre dans vos papiers ? Vous y verrez certainement beaucoup plus clair.

Citation

Une extrême justice est souvent une injure (Racine).

Famille/foyer

En famille, inutile de vous montrer trop exigeant : vos proches ne demanderont en effet qu’à vous faire plaisir. Alors, ne vous mettez pas à compliquer les choses en revendiquant haut et fort ce qu’on est spontanément prêt à vous accorder.

Vie sociale

Vous réussirez à mêler habilement travail et plaisir. Ainsi, vous sortirez encore plus que d’habitude, en vous arrangeant pour rencontrer des personnes influentes capables d’être utiles à votre carrière.

Nombre chance

675

Clin d’oeil

Consacrez-vous à l’essentiel, survolez les détails.

TAUREAU

Amour

Cette ambiance astrale sera propre à faire pencher facilement la balance d’un côté ou de l’autre. Si vous acceptez votre conjoint ou partenaire tel qu’il est, l’entente avec lui sera parfaite. Dans le cas contraire, des tensions sont possibles et immédiates. Célibataire, les perspectives amoureuses semblent très prometteuses. Mais il faudra oeuvrer activement pour favoriser les changements prévus. Pour rencontrer l’âme soeur, ne restez pas dans un coin : sortez, multipliez les contacts et ouvrez l’oeil. Une attitude confiante et optimiste sera très favorable à la réalisation des désirs de votre coeur.

Argent

Votre situation pécuniaire devrait s’améliorer. Pluton cessera de vous obliger à faire preuve de rigueur dans la gestion de votre budget. Ceux d’entre vous qui sortent d’une période de vaches maigres vont commencer à respirer mieux.

Santé

Voici un Mars énergique et conquérant qui viendra soutenir votre vitalité et votre dynamisme. Ouvrez grand vos fenêtres, aérez votre vie, lancez-vous de nouveaux défis, croquez la vie à pleines dents ! Vos humeurs devraient redevenir stables et vous aurez plus de patience. De quoi progresser avec confiance, en prenant le temps de cerner vos objectifs.

Travail

Le travail sera bien influencé dans l’ensemble, et des projets anciens pourront prendre forme du jour au lendemain. Cependant, c’est la patience qui pourra vous faire défaut et vous voudrez brûler toutes les étapes. Est-ce bien raisonnable ? N’oubliez pas que « c’est toujours l’impatience de gagner qui fait perdre » (Louis XIV).

Citation

Le style est l’homme même (Buffon).

Famille/foyer

Vos rapports avec ceux que vous aimez auront la priorité. Vous entretiendrez un climat chaleureux et tendre dans votre foyer.

Vie sociale

Vous aurez l’impression qu’on épie vos faits et gestes et que chacun sait ce que vous vouliez cacher. Tâchez de tenir un profil très bas afin d’éviter de provoquer des scandales. Mais en revanche n’ayez aucun sentiment de culpabilité si ce que vous faites ne regarde que vous-même : vivez pour vous, non pour le bon plaisir des autres !

Nombre chance

104

Clin d’oeil

Soyez plus chaleureux dans vos rapports avec votre entourage.

GEMEAUX

Amour

Si vous êtes marié, faites le point au cas où vous soupçonneriez votre partenaire d’infidélité. Mieux vaut savoir la vérité plutôt que vous ronger les sangs. Une fois dissipés vos doutes, vous vous sentirez mieux dans votre peau et pourrez rétablir une bonne complicité au sein de votre couple. Célibataire, en amour, vous aurez envie de brûler les étapes, ce qui ne vous ressemblera guère. Attention, l’amour véritable a besoin de temps pour se cristalliser. Ne vous faites pas trop d’illusions, et assurez-vous que vos partenaires ont les mêmes sentiments que vous.

Argent

Evitez de vous lancer dans des spéculations douteuses : les astres refuseront de vous accorder une chance du tonnerre aujourd’hui, et vous risquez de perdre votre mise. Soyez plus réfléchi et moins impatient ; préparez vos projets en profondeur, et ne vous laissez pas influencer par tous les avis divergents que l’on pourra vous donner.

Santé

Pluton vous incitera aujourd’hui à des excès en tous genres. Résistez à son influence pernicieuse, en observant la modération en toutes choses, notamment dans le domaine des boissons alcoolisées et des ébats amoureux.

Travail

Libérez-vous le plus rapidement possible de certaines obligations contraignantes. Vous aurez ensuite les coudées franches. Et alors croyez bien que cela ne passera pas inaperçu. En avant !

Citation

On ne réussit dans le monde que par ses défauts (Madame de Girardin).

Famille/foyer

Vous ressentirez le besoin d’être entouré et apprécié. Vous essaierez de vous tenir disponible pour vos proches et de leur rendre la vie agréable de mille façons. On ne pourrait qu’applaudir vos bonnes intentions et dispositions, et l’on vous souhaite de réussir dans cette entreprise.

Vie sociale

Votre fibre sensible sera souvent exacerbée. Veillez à ne pas vous laisser influencer, à votre détriment, ni par les sourires enjôleurs, ni par les larmes visant à vous émouvoir. Et rappelez-vous que « charité bien ordonnée commence par soi-même » (proverbe français).

Nombre chance

924

Clin d’oeil

Sachez que vos chers projets utopiques vous font perdre votre temps.

CANCER

Amour

Célibataires, l’amour grandira durant cette journée, où Vénus bien aspectée fera vibrer toutes les fibres de votre coeur. Achetez de nouveaux habits ou des accessoires vestimentaires à la mode. Changez votre maquillage, votre style de coiffure ou votre look général. Votre conjoint ou partenaire aurait intérêt à réviser son Kama Sutra ! S’il ne réussit pas à vous faire vibrer et à maintenir constamment votre désir en éveil, vous risquez de mordre à belles dents dans le fruit défendu !

Argent

Votre situation financière va devenir l’une de vos principales priorités. Pour certains, cela pourra se traduire par des difficultés qui les obligeront à reprendre sérieusement la situation en main, ce qui sera finalement positif. Pour les autres, ce sera l’heure de récolter les fruits des efforts passés.

Santé

Avec cet aspect de Neptune, vous devrez vous méfier tant d’un risque de nervosité et de mauvaise résistance au stress, que d’une sensibilité accrue aux maladies contagieuses. Mais l’Axe du Dragon, lui, sera très positif et vous promet d’excellentes capacités de récupération. En cas de problème, donc, soignez-vous vite, vous retrouverez rapidement l’équilibre.

Travail

C’est Pluton qui influencera votre secteur professionnel, et cet astre a en général pour effet de décupler l’ambition et la détermination, ce qui est plutôt un bien. Mais il y aura aussi Saturne, l’astre des blocages. Vos efforts pour réussir vont se heurter à des résistances. Il faudra vous montrer patient : essayer de passer en force vous conduirait à l’échec.

Citation

En politique, une absurdité n’est pas un obstacle (Napoléon Ier).

Famille/foyer

Vie de famille relativement paisible. Mais il vous faudra rester vigilant et contrôler vos états d’âme. Cette position de Jupiter pourra en effet vous mettre par moments de fort mauvaise humeur. Et comme vous avez en général la langue bien pendue, vos proches risquent de s’entendre tout à coup dire leurs quatre vérités d’une manière qui ne leur fera certainement pas plaisir !

Vie sociale

De nouvelles rencontres vous donneront la possibilité de transformer votre cadre de vie. Une meilleure ouverture sera nécessaire. Exprimez-vous sans crainte : cela simplifiera vos rapports. N’attendez pas toujours que les autres fassent le premier pas, autrement ils finiront par se lasser et vous aurez le sentiment d’être abandonné.

Nombre chance

607

Clin d’oeil

Ne passez pas tout votre temps à vous apitoyer sur votre sort : « On n’est guère malheureux que par réflexion » (Joubert).

LION

Amour

La routine ne risque pas de s’installer cette fois dans votre vie conjugale ! Vous vous arrangerez en effet pour mettre constamment votre conjoint ou partenaire sur des charbons ardents, afin qu’il ne puisse pas s’endormir dans un petit confort tranquille. Célibataire, vous affirmerez que vous n’avez pas l’intention de vous engager, à moins de dénicher l’oiseau rare… Eh bien, c’est justement ce qui pourrait vous arriver cette fois !

Argent

Mercure dans cette position favorisera certains aspects financiers. Ce pourrait être l’occasion pour certains d’activer le remboursement de dettes, et pour d’autres de s’adresser à la Justice pour faire augmenter une rente ou une pension alimentaire.

Santé

Remplacez de temps en temps la viande par des légumes secs, qui sont riches en fer, en protéines et en fibres, mais pauvres en toxines. Cela permettra également de soulager quelque peu votre budget.

Travail

Grands projets en perspective ! Mais soyez réaliste. N’allez pas trop vite en besogne, et pensez à évaluer tous les risques en présence, surtout si vous envisagez de monter votre propre affaire. Choisissez avec soin vos associés.

Citation

La mélancolie est le partage du génie (Cicéron).

Famille/foyer

Vie de famille animée. L’ambiance sous votre toit sera plutôt bohème. Vous feriez bien de relâcher un peu la discipline : la fantaisie n’a jamais fait de mal à personne. « L’ordre est le plaisir de la raison ; mais le désordre est le délice de l’imagination » (Paul Claudel). Si vous êtes du premier décan, vous aurez tendance à trop vous angoisser pour vos proches.

Vie sociale

Vous risquez de manquer de souplesse dans votre comportement, et cela pourrait vous causer préjudice : vous vous créeriez des ennemis dont un au moins chercherait à vous nuire par tous les moyens. Soyez perspicace et restez sur la défensive, sans rien provoquer d’irrémédiable, car le temps jouera pour vous.

Nombre chance

613

Clin d’oeil

Pas de possessivité excessive envers ceux que vous aimez.

VIERGE

Amour

Le présent environnement planétaire vous rendra plus séduisant et de bien meilleure humeur que dernièrement. Cette bonne disposition d’esprit n’échappera pas à votre entourage, et votre conjoint ou partenaire ne demandera alors qu’à satisfaire tous vos désirs. Votre vie conjugale aura donc le vent en poupe. Célibataire, la passion et le grand amour pourraient frapper à votre porte cette fois. Vous éprouverez des sentiments exaltés, et vous pourrez tomber sous le charme d’une personne rencontrée il y a quelque temps. Mais attention, restez malgré tout lucide et réaliste.

Argent

Au vu de l’affluence d’influences planétaires dans le secteur argent, on peut sans trop se tromper affirmer que ce secteur sera très en vue cette fois. Vénus et Uranus devraient vous aider à rétablir l’équilibre financier. Ces deux planètes bénéfiques vont en effet vous fournir l’opportunité d’améliorer vos revenus. Un peu de patience, et vous allez récolter le fruit de vos efforts.

Santé

Cet aspect de Mars sera en principe de bon augure pour votre équilibre physique. Mais avec les planètes Uranus et Neptune en cette configuration, il est évident que vous risquez d’être quelque peu perturbé sur le plan nerveux. Si c’est le cas, si vous avez de l’insomnie, n’hésitez pas, mieux vaudra prendre des somnifères un jour ou deux que de vous retrouver sur les rotules en cette période où vous aurez beaucoup à faire.

Travail

Neptune en cet aspect va provoquer un climat de confusion et des retards dans votre travail. Uranus, au contraire, pourra vous valoir une opportunité positive et imprévue. Une seule solution : soyez extrêmement vigilant, de manière à réagir rapidement tant en cas de difficulté qu’en cas de coup de chance.

Citation

Le secret du succès, s’il existe, c’est la faculté de se mettre à la place de l’autre et de considérer les choses de son point de vue autant que du nôtre (Henry Ford).

Famille/foyer

Si vous cultivez la tolérance, vous aurez les meilleures relations du monde avec vos proches. Hélas, vous serez tenté d’adopter des attitudes intransigeantes, et vos rapports avec votre entourage risquent de s’altérer.

Vie sociale

La bonne position de Neptune favorisera la vitalité et l’optimisme. Les natifs se montreront volontiers gais, ouverts, disponibles, ce qui leur vaudra des chances de se faire d’intéressantes amitiés ou des aventures et rencontres passionnantes.

Nombre chance

572

Clin d’oeil

Gardez bien en tête vos objectifs ; ne vous dispersez pas à la légère.

BALANCE

Amour

Si vous êtes en couple, votre vie n’aura rien d’un long fleuve tranquille ! En effet, votre sensibilité exacerbée, votre soif de tendresse jamais étanchée compliqueront les relations avec votre partenaire. Le malheureux se perdra dans les méandres de vos états d’âme, et les malentendus risquent de se multiplier entre vous deux. Si vous êtes célibataire, gardez la tête froide, et faites un effort de lucidité ; sans quoi vous risquez d’avoir une grosse peine de coeur parce que vous vous serez, tout simplement, trompé d’histoire d’amour.

Argent

Même si de nombreux soucis d’argent vous inquiètent, vous garderez le moral. Cette attitude positive, insufflée par Mercure, vous aidera à tirer parti d’une occasion inespérée et à redresser la situation.

Santé

Uranus vous fera vivre sur un grand huit ! Mais il ne tiendra qu’à vous d’apprendre à garder le contrôle. La méthode ? Respirer profondément et adopter une pratique sportive qui vous défoule. Ainsi libéré, vous pourrez plus facilement retrouver votre calme.

Travail

Dans le travail, soyez vigilant et ne gâchez pas vos chances de réussite par des initiatives hasardeuses ou des prises de risque excessives, car vous n’aurez pas le soutien inconditionnel des astres.

Citation

Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie (Sénèque).

Famille/foyer

Sous l’égide de Jupiter, la planète de la chance et du bien-être, la vie en famille sera facile et agréable. Vos enfants seront en pleine forme et rapporteront de bons résultats extérieurs. Si l’un d’entre eux pratique un sport ou suit une formation artistique, le succès sera pour lui au rendez-vous.

Vie sociale

Vous vivrez dans une atmosphère de nervosité, voire d’agressivité. Faites donc attention dans vos rapports avec vos amis et connaissances. Evitez soigneusement dans vos conversations tout sujet susceptible de dégénérer en querelles.

Nombre chance

365

Clin d’oeil

Soyez précis dans vos écrits et n’embrouillez pas les affaires plus qu’elles ne le sont déjà.

SCORPION

Amour

Il va falloir faire un effort de retenue, car la planète Saturne réprouve le comportement volage. Tout manque de loyauté ou de fidélité envers votre conjoint ou partenaire risque d’être sévèrement sanctionné ! Célibataire, cessez de rêver d’un amour grandiose, sublime, mais totalement utopique. En revanche, si vos ambitions sont modestes, si vous n’avez besoin que d’une existence agréable dans un foyer harmonieux, vos souhaits seront vite comblés.

Argent

Avec l’appui de Pluton, vous aurez de vous-même une meilleure opinion, et vous jugerez plus sainement vos possibilités financières. Vous saurez aussi faire les bons choix qui vous mèneront au succès.

Santé

Cet environnement astral est favorable à une réorientation alimentaire. Si vous mangez de la viande, choisissez des morceaux bien maigres, alternez viande rouge et viande blanche. Vous éviterez ainsi l’excès de graisses dans le sang, un des principaux facteurs d’artériosclérose. Le poisson, les crustacés vous permettront de varier vos repas et vous procureront votre ration indispensable de protéines, avec les graisses en moins.

Travail

Au travail, les choses iront plus vite qu’auparavant. Vous aurez pas mal à faire, certaines obligations vous pèseront, mais vous aurez des idées géniales et une veine insolente. Sus aux importuns !

Citation

L’estime vaut mieux que la célébrité, la considération vaut mieux que la renommée (Chamfort).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches dépendront plus que jamais de vos états d’âme. Montrez-vous plus ouvert, plus expansif, plus communicatif aussi. C’est une expérience à tenter, et qui vous convaincra.

Vie sociale

Les relations humaines et les liens d’amitié s’avéreront importants. Ils vous feront beaucoup bouger et sortir de votre contexte habituel. Vous aurez probablement l’occasion de faire une rencontre nouvelle qui se consolidera rapidement et ouvrira la voie à des développements heureux. Cette relation vous apportera beaucoup de satisfactions, à condition de vous montrer plus ouvert et moins axé sur vos petites habitudes.

Nombre chance

233

Clin d’oeil

Ne découragez pas vos proches par vos sempiternelles critiques.

SAGITTAIRE

Amour

Sur le plan des passions et des sentiments, ce sera suffisamment compliqué. Conseil de Saturne à tous les natifs du signe : ne vous montrer pas trop exigeant et pointilleux dans vos relations amoureuses. Vous devrez par ailleurs fuir les excès sexuels qui vous coûteraient cher en argent ou en santé. Voilà les meilleures façons d’échapper à des orages et des peines du coeur.

Argent

Vous ne bénéficierez pas d’une chance pure exceptionnelle. Les jeux de hasard ne semblent pas voués à vous faire accéder par miracle au statut de milliardaire ! Ne déboursez donc pas beaucoup pour tenter dame Fortune, contentez-vous d’une petite mise.

Santé

Avec Mars et Vénus pour veiller sur votre santé, pas de quoi s’inquiéter ! Dynamisme et joie de vivre seront au rendez-vous. Attention toutefois, car Mars peut indiquer un léger risque accidentel ou inflammatoire. Rien de grave, soyez tranquille, mais soyez attentif dans vos mouvements et ne négligez pas l’échauffement si vous faites du sport.

Travail

Cette configuration astrale vous permettra de réaliser beaucoup de vos projets professionnels. Il ne tiendra qu’à vous de faire reconnaître votre valeur, d’obtenir de l’avancement ou une augmentation de salaire. Elle vous donnera de l’intuition et renforcera vos instincts créatifs. C’est ainsi que quelques-uns de vos rêves pourront enfin devenir réalité. Cependant, méfiez-vous de votre tendance actuelle à vouloir finir avant de commencer !

Citation

Pour cacher un mensonge, il faut mentir mille fois (proverbe indien).

Famille/foyer

Les désaccords qui vous ont éprouvé ces derniers temps diminueront. Vous aurez maintenant des rapports plus chaleureux avec vos proches, et l’ambiance familiale deviendra beaucoup plus gaie.

Vie sociale

Les aspects tortueux de la planète Pluton pourrait donner naissance à des inimitiés assez virulentes dont certains natifs pourraient être victimes. En fait, bien des natifs du signe, qui sont d’un naturel optimiste et confiant, imaginent généralement très mal qu’ils puissent avoir des ennemis, et il arrive qu’ils s’en rendent compte trop tard.

Nombre chance

621

Clin d’oeil

N’essayez pas de trouver des réponses aux problèmes sans réponses.

CAPRICORNE

Amour

Vous serez gâté par Pluton en aspect harmonique. Cette planète vous assurera d’une passion vivace, capable de submerger totalement votre conjoint ou partenaire. Le septième ciel vous est promis pour toute la journée. Profitez-en, sans en perdre une miette ! Célibataire, la communication sensuelle passera au premier plan. Vos liaisons vous feront connaître tous les délices de la passion, mais ne se prolongeront pas au-delà de quelques semaines – une perspective qui devrait vous inciter à savourer d’autant mieux le bonheur présent.

Argent

La planète Pluton en mauvaise posture dans votre Ciel vous incitera à faire des dépenses déraisonnables et parfois inutiles, alors que l’état de vos finances ne permet que des achats indispensables. Sachez résister à vos envies déraisonnables en vous disant : « C’est pour le superflu que l’on sue » (Sénèque).

Santé

Votre vitalité atteindra un point culminant, ce qui vous permettra de foncer à vive allure et de tenir vos concurrents à distance respectueuse. Vous n’aurez plus aucune excuse pour tergiverser.

Travail

Votre ambition professionnelle sera grande, solide, et pourra être un facteur de réussite si vous ne vous laissez pas aller à un orgueil de mauvais aloi. Il vous faudra apprendre à composer avec les événements s’ils ne vont pas dans le sens voulu. N’essayez pas de précipiter les choses ; soyez patient : le temps jouera en votre faveur.

Citation

La faim est le premier service d’un bon dîner (P.-J. Le Roux).

Famille/foyer

Mercure vous accordera une vie familiale de rêve, en vous insufflant optimisme, insouciance et euphorie. Vous goûterez pleinement aux joies du foyer et passerez d’agréables moments avec la jeunesse.

Vie sociale

Cet aspect de la planète Mercure indique que vous aurez tout avantage à vous mettre en valeur et à ne pas vous laisser oublier. Vous vous attirerez ainsi des sympathies et des appuis qui vous feront réaliser des progrès notables dans plus d’un domaine.

Nombre chance

326

Clin d’oeil

Combattez le penchant de vous quereller bêtement pour des motifs parfaitement futiles.

VERSEAU

Amour

Avec deux hôtes de poids, Saturne et Jupiter, influençant le secteur amour, votre vie amoureuse va être sujette à des modifications. Si vous êtes marié, vous aurez besoin de davantage d’indépendance, ce qui ne sera peut-être pas du goût de votre conjoint. Si vous êtes solitaire, une rencontre importante est possible, mais vous ne serez pas facile à séduire.

Argent

Aucune planète n’influencera votre secteur d’argent, ce qui vous mettra à l’abri des problèmes graves. Mais deux éléments ayant un impact indirect sur votre équilibre financier doivent toutefois vous inciter à une certaine prudence. D’un côté, Jupiter risque de vous pousser à la dépense, notamment pour décorer votre maison ou pour faire des cadeaux à vos proches ; tandis que de l’autre, Pluton pourra avoir pour effet de retarder une rentrée d’argent sur laquelle vous comptiez.

Santé

Votre santé est meilleure qu’on ne le pense. Vous bénéficiez d’une résistance qui vous fait soulever des montagnes – quand il le faut ! C’est un grand privilège que pourtant vous ne savez pas toujours apprécier. Si vous croyez que tout vous est permis, vous risquez d’avoir une mauvaise surprise au moment même où vous aurez besoin d’être dans une forme éblouissante.

Travail

Sur le plan professionnel, soyez très prudent. Vous avancerez sur un terrain miné, les obstacles et embûches pouvant surgir à l’improviste. Ne faites confiance à personne, surtout pas à vos plus proches collaborateurs.

Citation

Deux coqs vivaient en paix ; une poule survint (La Fontaine).

Famille/foyer

De petites querelles pourraient perturber l’ambiance familiale au début de la journée. En famille, soyez conciliant, ouvert au dialogue ; évitez de vous montrer agressif dès qu’on vous adresse la parole. Même s’il y a eu des tensions, tout finira bien par s’apaiser, et vous retrouverez très vite la paix et le bonheur dans votre foyer.

Vie sociale

Vous dépendrez plus que jamais de votre milieu social. Faites-vous donc, pour votre intérêt, à cette idée le plus rapidement possible. Agissez avec diplomatie au lieu de vouloir coûte que coûte renverser les oppositions par des moyens plus ou moins équivoques et qui compliqueraient sérieusement vos chances. En d’autres termes, un peu moins de libre arbitre dans vos actions, et pensez à compter avec les autres pour vos projets et vos réalisations.

Nombre chance

345

Clin d’oeil

Ne laissez pas traîner un problème qui pourrait être réglé de suite.

POISSONS

Amour

Vie de couple passablement animée ! Des imprévus, des réactions surprenantes de votre conjoint ou partenaire vont vous énerver et vous agacer. Il est vrai que aimez bien la fantaisie et l’originalité, mais à condition que vous en maîtrisiez les éléments. Dès que la situation semble échapper à votre contrôle, vous vous mettez dans tous vos états, ou vous vous retirez dans votre coquille ! Célibataires, vous devrez faire des efforts d’ouverture pour pouvoir trouver l’âme soeur ; ne soyez pas indolents !

Argent

Saturne, en bonne position, communiquera à ceux qui manient l’argent et à tous les financiers une habileté particulière. Vous pourrez réussir une opération financière de très grande envergure. La chance vous sourira dans vos opérations et transactions, malgré la conjoncture défavorable à d’autres signes.

Santé

Grâce à la bonne planète Vénus, vous jouirez en principe d’une excellente forme physique et d’un moral d’acier qui feront l’admiration de votre entourage. Léger bémol à ces bonnes nouvelles : Vénus incite à la gourmandise et multiplie les tentations auxquelles il est bien difficile de résister. Si vous n’y prenez pas garde, vous risquez de prendre du poids. Et, pour les plus fragiles d’entre vous, gare aux embarras gastriques !

Travail

Subissant l’influence pesante de Pluton, vous serez d’humeur irritable. L’atmosphère au travail sera électrique et le moindre différend risque de dégénérer en conflit sérieux. Essayez de contrôler vos nerfs et de vous concentrer sur les côtés agréables de la tâche.

Citation

Celui qui peut dire de quel feu il brûle, ne brûle que d’un petit feu (Pétraque).

Famille/foyer

Les astres vous rendront plutôt autoritaire. Mais vous serez suffisamment habile pour que votre conjoint ne voie là qu’un remarquable esprit d’initiative. Il approuvera toutes les décisions que vous prendrez. Mais vous ne profiterez pas de la situation pour vous conduire en tyran domestique. Bravo !

Vie sociale

Ne soyez pas si rigide ! « On ne vit qu’en laissant vivre » (Wolfgang Goethe). L’excès de principes rend cruels les gens les mieux intentionnés. Soyez sévère envers vous-mêmes, mais tolérant envers les autres.

Nombre chance

493

Clin d’oeil

Tenez-vous à jour en tout : si on n’avance pas, on recule.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

