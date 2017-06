Éphéméride du jour ….., 27 Juin 2014 // Décès de Lesly François Manigat, homme politique, 39ème président d’Haïti

27 Juin 2014 Décès de Lesly François Manigat, homme politique, 39ème président d’Haïti

Il a suivi des études universitaires à la Sorbonne ou il obtint un doctorat en philosophie.

Il fut directeur des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères dans les années 1950. Il créa en 1958 l’Ecole des hautes études internationales.

Reconnu pour ses solides connaissances en histoire et son expertise dans les questions relatives aux relations internationales, il fut appelé à enseigner dans plusieurs universités étrangères dont a Baltimore, Trinite et Tobago au Venezuela.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 27 Juin 2017

178ème jour de l’année, 27ème semaine de l’année

187jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de l’absinthe dans le calendrier républicain français.

——————————————————————————————————————

JOURNEE NATIONALE

1977 Indépendance de la République de Djibouti

En Argentine : journée du biologiste

Brésil : Journée du métis

Canada : Journée canadienne du multiculturalisme

Etats-Unis : Journée nationale du test HIV

Royaume Uni : Journée nationale des vétérans

Venezuela : Journée du Journaliste

Selon la légende Journée des Sept Dormants en Allemagne

Les Sept Dormants d’Éphèse est un miracle qui semble commun aux chrétiens et aux musulmans ; il met en scène des jeunes gens dormant dans une caverne pendant une très longue durée (309 ans). Une Sourate coranique raconte et décrit leur périple.

Vers l’an 500, Jacques de Saroug, évêque de Batnæ en Syrie, fait l’éloge des Dormants d’Éphèse, dans une des deux-cent-trente homélies qu’il a composées en syriaque. Le récit est repris en latin par Grégoire de Tours (De gloria martyr. l. I, c. XCV), Paul Diacre (I, c.IV), Nicéphore (Cal. 1. XIV, c. XLV), Syméon Métaphraste (P.G., CXV, 427-448), Jacques de Voragine dans la Légende dorée…

L’histoire se déroule au temps de la persécution de l’empereur Dèce (règne de 249 à 251) contre les chrétiens. Sept officiers du palais, originaires de la ville d’Éphèse, sont ainsi accusés : il s’agit de Maximien, Malchus, Marcien, Denys, Jean, Sérapion et Constantin. Alors que l’empereur est en voyage, ils distribuent leurs biens aux pauvres et se réfugient dans la montagne voisine.

L’empereur, à son retour, fait rechercher les sept chrétiens. Ceux-ci, prenant leur repas du soir, tombent mystérieusement endormis : c’est dans cet état qu’ils sont découverts. Dèce les fait alors emmurer dans leur cachette. Et c’est en 418, qu’un maçon ouvre par hasard la grotte où sont enfermés les Sept Dormants. Ceux-ci se réveillent, inconscients de leur long sommeil. Aussitôt, l’empereur Théodose II accourt, et voit dans le miracle une preuve contre ceux qui nient la résurrection des morts.

C’est la fête de Notre Dame du Perpétuel Secours, patronne d’Haïti

——————————————————-

UN FAIT A RETENIR

27 Juin 1997 Sortie du premier tome du livre Harry Potter à l’école des sorciers

Sortie du premier tome du livre Harry Potter à l’école des sorciers de JK Rowling. Tiré pour le lancement à 5 000 exemplaires, les sept épisodes seront vendus au total à plus de 450 millions d’exemplaires.

Il trouve son importance puisqu’il sert de base introductive aux six autres tomes de la série. Il permet à l’auteure de mettre en place l’univers, de familiariser le lecteur avec ses personnages, les lieux, les objets magiques, les mœurs et tout le vocabulaire propre à son monde. Ce premier tome installe progressivement les nœuds de l’intrigue grâce à des indices subtilement dissimulés pour ne pas éveiller les soupçons du lecteur dès le début de l’histoire.

——————————————————————————————————————-

La Pensée du Jour

« Ne regardons jamais en arrière avec colère ou en avant avec peur, mais autour de nous avec attention.

James Thurber

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Saint-Fernand mais aussi Fernande

Né près de Salamanque en 1199 et mort à Séville le 30 mai 1252, roi de Castille, Fernand chassa les Arabes de cette province ainsi que de Navarre, du Léon et de l’Aragon. Les Fernand sont tenaces et endurants. Leur couleur le jaune. Leurs chiffres : le 3 et le 8.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Mardi 27 Juin 2017 Dernier Quartier

Samedi 01 Juillet 2017 Premier Quartier

L’Ere des CANCER, comprise entre le 20 Juin et le 22 juillet

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

JhonBern Thomas « Mesi »

Pour découvrir la musique de JhonBern Thomas « Mesi »

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

https://soundcloud.com/johnbernthomas/mesi-lavi-johnbern-thomas-trio

Ce nom n’est pas inconnu dans le monde du jazz en Haïti, puisqu’il roule sa bosse depuis quelque temps parmi les grands en tant que batteur.

Et voilà maintenant, son premier album avec John Bern Thomas Trio « Mèsi ».

Membre fondateur de la plateforme « Haïti Jazz Promo », John Bern organise de temps à autres des soirées jazzy afin d’ouvrir la voie aux jeunes talents.

Enregistré à New York au mois d’avril dernier, cet opus comporte dix titres. Des morceaux où le jazz, musique universelle, se fusionnent aux rythmes du terroir.

——————————————————————————————————————————-

Bibliothèque nationale d’Haïti – Vendredi 30 juin 2017-10ham

Vente-signature de l’ouvrage de l’ambassadeur Daniel Supplice intitulé « Quand Gérard Gourgue parle de Clément Jumelle ». Entrée libre.

——————————————————————————————————————————

FOKAL- mercredi 28 juin 2017-6hpm

Soirée de musique et de poésie en guise d’au revoir au poète et diplomate américain Indran Amirthanayagam. Entrée libre

——————————————————————————————————————————

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant le mois de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

——————————————————————————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

27 Juin 1831 Décès de Sophie Germain, première femme mathématicienne

Elle était fille unique d’un riche marchand de soie. Elle se prit de passion pour les mathématiques à l’âge de 13 ans, après avoir lu à la bibliothèque un chapitre sur la vie d’Archimède. Elle se procure les cours de l’École polytechnique, réservée aux hommes, en empruntant l’identité d’un ancien élève, Antoine Auguste Le Blanc. Elle envoie ses remarques à Joseph-Louis Lagrange qui finit par découvrir l’imposture en la convoquant du fait de ses brillantes réponses. Il devient l’ami et le mentor de la jeune fille.

27 Juin 1844 Assassinat de Joseph Smith, 38 ans, chef des Mormons

Joseph Smith, fondateur des Mormons ou de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours fut assassiné avec son frère par une foule d’émeutiers alors qu’il était détenu dans la prison de Carthage (Illinois).

Il est né le 23 décembre 1805.

Il fonda les ‘Mormons’ le 6 avril 1830 et en devint le premier président.

Il fut candidat à la présidence des États-Unis en 1843.

Joseph Smith affirme qu’en 1820 (il avait alors 14 ans), Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ lui apparurent et lui dirent qu’aucune des Églises existant à l’époque n’était divinement reconnue mais que s’il restait fidèle, il serait, dans le futur, un instrument du rétablissement de la véritable Église de Jésus-Christ.

27 Juin 1854 Le kérosène est breveté

Abraham Gesner, un canadien d’Halifax, développe un procédé de distillation fractionnée en vue de produire du kérosène provenant du charbon, afin de l’utiliser comme huile à lampe.

On affirme qu’à lui seul, il a sauvé les baleines de l’extinction.

En effet, l’huile de baleine était utilisée à l’époque pour l’éclairage.

Sans son invention, nul ne doute que la baleine aurait été chassée jusqu’à l’extinction

27 Juin 1862 Naissance de May Irwin, l’une des comédiennes les plus appréciées de son époque. Femme pétillante au caractère enjoué, elle s’est distinguée sur Broadway dans des revues musicales et des pièces de théâtre, souvent en tenant le rôle de la veuve. Elle était particulièrement connue pour ses interprétations de chansons « coon » — style de musique très populaire de l’époque — qu’elle incorporait dans ses prestations. Aujourd’hui, l’histoire se souvient d’elle pour avoir participé au premier baiser à l’écran, en 1895.

Son mariage à un homme du nom de Kurt Eisfeldt est heureux et elle a deux fils. Elle passe ses étés sur une île du fleuve St-Laurent qui lui appartient et va en vacances dans le sud de la Floride. Elle gère bien ses finances et devient millionnaire. Elle enregistre plusieurs de ses chansons comiques populaires chez Berliner/Victor, dont la chanson « Mat-ri-mony ». On peut trouver une discographie dans En remontant les années.

27 Juin 1889 Premier soutien-gorge moderne

Herminie Cadolle présente lors de l’exposition universelle le premier soutien-gorge moderne.

Un corset coupé en deux pour libérer le corps qu’elle appelle « Bien-être ».

27 Juin 1896 Première projection publique de cinéma au Canada a lieu à Montréal

On a pendant plusieurs décennies considéré la projection présentée le 26 juillet 1896 à Ottawa par les frères Holland, concessionnaires Edison, au moyen du Vitascope comme une première canadienne.

Des recherches dans la presse montréalaise de l’époque ont cependant pu démontrer que le premier spectacle cinématographique avait plutôt eu lieu à Montréal le 27 juin 1896. Louis Minier et son assistant, Louis Pupier, présentent à cette date des vues animées avec l’appareil inventé par les frères Lumière au Palace théâtre situé au 78 de la rue St-Laurent (l’édifice existe toujours à l’angle de la rue Viger, aujourd’hui le 972). Cette projection n’était cependant pas – contrairement à celle d’Ottawa – ouverte au public, les spectateurs présents y ayant été invités. Cela dit, la lecture des journaux de l’époque montre que le Cinématographe a par la suite tenu l’affiche environ deux mois dans cette même salle à l’été 1896.

Minier et Pupier arrivent à Montréal le 15 juin, soit 12 jours avant leur première projection, à laquelle ils convient la presse et les notables de la ville, dont le maire, Richard Wilson Smith.

27 Juin 1954 La première centrale nucléaire mise en service

L’URSS est le premier pays à produire de l’électricité nucléaire en ouvrant la première centrale à Obninsk. Deux ans plus tard, une centrale nucléaire au fonctionnement différent sera construite en Grande-Bretagne. En France, la première centrale opérationnelle exploitée commencera sa production à Chinon en 1963. Les méthodes utilisées à travers le monde sont alors multiples et le nucléaire semble promis à un bel avenir. Mais son coût augmentera aussi vite que son image se détériorera dès les années 70-80, jusqu’au drame de Tchernobyl en 1986.

27 Juin 1967 Le premier guichet automatique

Un guichet automatique bancaire est un appareil électronique qui permet aux clients d’effectuer différentes transactions bancaires de façon autonome.

Le premier modèle a été conçu sous la direction de John Sheppard-Barron et a été installé à la banque Barclay d’Enfield, au Royaume-Uni. Le retrait maximum était l’équivalent de 28 $.

27 Juin 1977 Indépendance de la République de Djibouti

Après un référendum le 8 mai 1977 (98,8 % de « oui »), Djibouti devient indépendant le 27 juin 1977 sous le nom de République de Djibouti.

Djibouti, en forme longue la République de Djibouti est un pays de la Corne de l’Afrique, situé sur la côte ouest du débouché méridional de la mer Rouge. Il est limitrophe de la Somalie (Somaliland), de l’Éthiopie, de l’Érythrée et du Yémen.

Djibouti est aussi le nom de sa principale ville et capitale.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /