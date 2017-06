Haïti – Politique : Une première pour Port-au-Prince

Source HL/ HaïtiLibre

Vendredi, la ville de Port-au-Prince a intégré officiellement, l’Observatoire international sur le « Vivre ensemble ». Youri Chévry, le Maire de Port-au-Prince a signé à cet effet l’acte d’adhésion et la déclaration de Montréal.

Rappelons que l’Observatoire est à la fois un réseau international de villes et une plate-forme d’échanges, d’expériences, d’initiatives novatrices et de connaissances en matière de cohésion, d’inclusion et de sécurité…………………………....lire la suite sur haitilibre.com