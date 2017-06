L’Haïtienne Suze Youance reçoit la médaille Sir Casimir Gzowski 2016 du meilleur article scientifique en génie civil au Canada

Source Thomas Lalime / thomaslalime@yahoo.fr | Facebook et Nouvelliste

Suze Youance, docteur en génie de la construction de l’École de technologie supérieure (ÉTS), enseignante au Département de génie de la construction de ladite institution, vient de recevoir, le 2 juin 2017, à Vancouver, la médaille Sir Casimir Gzowski 2016 du meilleur article scientifique en génie civil au Canada. Cette médaille est le plus ancien prix décerné au Canada dans le domaine du génie. L’article intitulé «Effect of Critical Sub-System Failures on the Post-Earthquake Functionality of Buildings: A Case Study for Montreal Hospitals» a été publié de concert avec les professeures Marie-José Nollet et Ghyslaine McClure dans la Revue canadienne de génie civil. Le prix a été remis lors de la cérémonie de gala d’excellence en génie civil de la conférence annuelle de la Société canadienne de génie civil (SCGC).

Le Dr Youance a fait ses études préscolaires, primaires et secondaires au Collège Marie-Anne. Elle garde encore le visage de son passage chez les bonnes sœurs. C’est difficile de deviner son âge à partir d’un simple regard. Il existe quand même quelques indices. Par exemple, elle est de la promotion 1990-1996 de la Faculté des sciences (FDS) de l’Université d’État d’Haïti (UEH). Malgré son intelligence, elle a du perdre une année d’études. C’était durant la période du coup d’État militaire du 30 septembre 1991 où la FDS était complètement fermée pendant une année académique.

Elle a ensuite travaillé pendant 10 ans à la coopération canadienne avant d’émigrer à Montréal en 2006. D’abord, elle a intégré l’ÉTS pour des études de maîtrise avec un mémoire portant sur la vulnérabilité sismique des églises en maçonnerie de pierre avant de poursuivre au doctorat en génie de la construction. Elle s’intéressait donc aux impacts des tremblements de terre bien avant le séisme meurtrier du 12 janvier 2010 en Haïti.

Une méthodologie intégrée d’évaluation de la fonctionnalité postsismique des hôpitaux de Montréal

Dans sa thèse soutenue le 12 août 2015, dont l’article récompensé présente un résumé, le Dr Youance analyse la performance sismique des bâtiments des hôpitaux de Montréal, particulièrement l’Hôpital général de Montréal et l’Hôpital de Rivière-des-Prairies. Elle développe un indice de fonctionnalité postsismique (IFP) afin de mesurer la vulnérabilité des éléments critiques des établissements sanitaires. Généralement, un bâtiment hospitalier est conçu pour éviter ………………………….lire la suite sur radiotelevisioncaraibes.com