Monde – Économie: 99% de l’activité économique en République dominicaine repose sur MPME

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

Le pays compte 1,5 millions de petites et moyennes entreprises, dont 400 000 ont des locaux fixes, 300 000 sont mobiles, y compris les motos et les taxis passagers. Parlant des secteurs, 340 000 sont dans l’agriculture et quelques 15 000 sont engagés dans la zone minière et la pêche.

L’activité économique de la République dominicaine en fait repose à 99% sur les micro, petites et moyennes entreprises, a déclaré le sous-ministre de promotion des MPME, Ignacio Méndez. Il y a une augmentation significative dans le domaine de l’exploitation minière et la pêche, en raison de la commercialisation de l’ambre utilisé dans la fabrication et bijoux. « En République dominicaine, nous faisons tout ce qui doit être fait pour aider les micro-entreprises, petites et moyennes entreprises du secteur. Lorsque nous participons à divers forums internationaux comme la dernière de l’OEA, nous constatons que nous avons déjà mis en œuvre toutes les stratégies utilisées pour la promotion de ces entreprises, et nous constitutions un exemple pour de nombreux d’autres pays dans le monde entier.

Mendez a également affirmé que la République dominicaine et El Salvador sont les deux pays les entrepreneurs dans la région et qui ont réalisés d’énormes progrès dans la promotion de l’esprit d’entreprise selon plusieurs enquêtes.

Rien de surprenant, car la RD avait déjà élaboré sa Stratégie nationale pour l’entrepreneuriat, elle ne fait que l’appliquer » a-t-il ajouté.

Une autre action en faveur des MPME est l’élaboration d’un règlement accordant une quatre année de grâce pour commencer à payer le montant alloué pour les pensions. Au niveau de l’assistance technique, les MPME reçoivent une formation en matière d’alphabétisation numérique, bénéficient de dons d’ordinateurs. « Pour faciliter le travail dans les petites entreprises, le Ministère du commerce développe un logiciel gratuit qui peut être téléchargé à partir d’Internet et qui permet aux utilisateurs d’avoir un inventaire et de payroll de base.

Le succès économique de la RD n’est pas une chance, c’est le fruit d’un travail continu. L’accompagnement de l’entrepreneuriat et des MPME est plus que jamais la voie à prendre. Le développement économique c’est d’abord le développement des entreprises. C’est de la création de l’emploi et de revenu doit sortir. L’État pro business doit être une réalité pour du financement plus démocratique, des procédures administratives plus simples, une taxation plus inclusive et des infrastructures adéquates.