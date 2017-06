La vidéo filmée dans un commissariat, trois policiers placés en isolement

Source Danio Darius et Dominique Moussignac

L’Inspection générale de la Police nationale d’Haïti (PNH) a déjà identifié trois des policiers impliqués dans la maltraitance et l’humiliation de Nickenson Rémy, alias Sonson, et de Jean Wisky Emile, alias Anbilans, les deux présumés violeurs de la jeune fille de 17 ans. « Les trois policiers en question ont été placés en isolement pour enquête », a confirmé le porte-parole adjoint de la PNH Gary Desrosiers, ce jeudi, assurant que l’Inspection générale prendra les mesures dans ce cas précis. Le haut commandement déplore que les policiers aient agi ainsi alors que les deux présumés violeurs ont été maîtrisés et emmenés au commissariat. « C’est très mauvais, comme image. Nous n’avons pas besoin de ces comportements au sein de la police qui se professionnalise », a déclaré Gary Desrosiers.

Dans la vidéo partagée par de nombreux internautes, on entend une voix donnant l’ordre aux deux jeunes garçons de se gifler, de se mordre et même de s’embrasser. Gary Desrosiers donne la garantie que le haut commandement de la police nationale ne va pas étouffer l’affaire. « Le public connaîtra le nom de la personne responsable », confie le porte-parole adjoint de la PNH, précisant que la société a le droit d’être au courant des mauvais comportements au sein de l’institution policière. Questionné sur le comportement des policiers, le porte-parole a répondu: «Il y a la police, l’institution, d’un côté, et ceux qui travaillent dans l’institution, les policiers, d’un autre côté. Malheureusement, il y a des policiers qui peuvent faire des choses contraires au règlement. Nous ne tolérons pas ce genre de comportement comme bastonner, filmer et envoyer les images des individus coupables sur les réseaux sociaux. «Pour ces 22 ans, la police fournit beaucoup d’efforts pour se professionnaliser», admet-il, soulignant le rôle de l’inspection générale pour mettre de l’ordre chez les policiers. Gary Desrosiers, qui a mis en cause la responsabilité du chef de poste, a par ailleurs indiqué……………………lire la suite sur lenouvelliste.com