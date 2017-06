Salaire minimum/Protestations/Secteur textile: Six entreprises du secteur textile menacent de quitter Haïti

Source Robenson Geffrard | Le Nouvelliste

Parce qu’ils constatent que leurs entreprises font face à une perte de production estimée à plusieurs millions de dollars depuis le début des mouvements de protestations des syndicats qui exigent 800 gourdes de salaire minimum, six patrons du secteur textile sollicitent l’intervention du Premier ministre. Si rien n’est fait, ils menacent d’aller s’implanter ailleurs.

The Willbes Haitian S.A ; MGA Haïti S.A ; Astro Carton d’Haïti S.A ; Haïti Cheung Won S.A ; Textile Youm Kwang S.A et Pacific Sports Haïti S.A, toutes des entreprises du secteur textile sollicitent l’intervention du Premier ministre pour mettre fin aux mouvements de protestations des syndicats ouvriers qui réclament un salaire minimum de 800 gourdes. D’abord, pour les responsables de ces entreprises, « les manifestations des syndications sont illégales » et provoquent une perte de production estimée à plusieurs millions de dollars américains.

« Depuis la mi-mai 2017, nous avons enregistré, dans le secteur du textile, d’importantes pertes au niveau de la production dues à des manifestations syndicales et des protestations violentes », écrivent au chef du gouvernement Jack Guy Lafontant. « Par notre lettre, nous présentons une demande officielle pour mettre une fin à ces problèmes qui ont des incidences sur notre industrie et nos investissements en Haïti. Si, à l’avenir, ces démonstrations ne sont pas contenues, nous nous verrons forcés de rechercher d’autres alternatives d’affaires, en quête de stabilité », ont menacé les responsables de ces entreprises dans cette correspondance adressée mardi au chef du gouvernement.

Selon eux, « la compétitivité au niveau des coûts, la qualité de la production et la proximité avec les Etats-Unis sont les raisons pour lesquelles nous avions choisi Haïti, en misant sur des améliorations significatives sur la prévisibilité des salaires et la stabilité politique. Si ces avantages cessent d’exister, nous devrons procéder…………………….lire la suite sur lenouvelliste.com