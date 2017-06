Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Le PM en séance de travail avec le Conseil de Sécurité de l’ONU :

Vendredi, en présence des membres du Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN), le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, a eu importante séance de travail avec le Conseil de Sécurité des Nations unies, dans le cadre d’une mission de deux jours présidée par le représentant permanent de la Bolivie Sacha Sergio Llorentty Solíz http://www.haitilibre.com/article-21311-haiti-politique-moise-recoit-une-delegation-du-conseil-de-securite-de-l-onu.html . Les sujets débattus portaient sur la situation sécuritaire du pays, la stabilité, le renforcement des institutions républicaines et la transition de la Minustah vers la nouvelle Mission des Nations unies pour l’appui à la justice en Haïti (MinujustH) http://www.haitilibre.com/article-20656-haiti-flash-bye-bye-la-minustah-bonjour-la-minujusth.html

3 policiers mis en isolement :

L’Inspecteur Gary Desrosiers, Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a annoncé que 3 policiers qui avaient participé à la scène d’humiliation des deux violeurs arrêtés cette semaine http://www.haitilibre.com/article-21316-haiti-flash-arrestation-brutale-et-degradante-de-deux-violeurs.html ont été placés en isolement. Par ailleurs il a tenu a précisé que les blessures constatées sur les visages des deux violeurs ont été infligées par des membres de la population et non par la police.

Discussion autour d’un possible cadre post Cotonou :

Jeudi à Cancun, Mexique, les chanceliers du Cariforum et l’Ordonnateur du Fonds Européen de Développement (FED) se sont réunis avec l’Union Européenne. Haïti était représentée par le Chancelier Antonio Rodrigue, l’Ordonnateur National Charles Jean Jacques, l’Ambassadeur d’Haïti au Mexique Guy G. Lamothe et Ronald Placius de la Chancellerie haïtienne pour discuter d’un possible cadre post Cotonou sur la base de la situation actuelle, tout en offrant la possibilité aux ministres des pays de la Caraïbe d’exprimer leur vision, suggestions sur la nouvelle approche.

Rappelons que l’accord de Cotonou a pour objectif de rétablir …………………..lire la suite sur haitilibre.com