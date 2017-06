Haïti – Environnement : HP fabrique des cartouches à partir de plastique recyclé en Haïti

Source HL/ HaïtiLibre

HP Inc. a annoncé le lancement de cartouches d’encre HP originales, fabriquées à partir de plastique de bouteilles recyclées en Haïti. Grâce à un partenariat avec « Thread » et la « First Mile Coalition », ce lancement illustre les efforts de HP pour réinventer la façon dont les produits sont conçus, fabriqués, utilisés et récupérés dans le passage à une économie circulaire et faible impact en carbone.

Conformément à un engagement pris en septembre 2016, HP achète maintenant du plastique recyclé collecté en Haïti. En ouvrant une nouvelle opportunité de marché, générant un flux de revenus stable et en partenariat pour améliorer les conditions pour les travailleurs, HP contribue à créer des emplois et à attirer l’attention des collecteurs de produits recyclables en Haïti tout en créant des cartouches d’encre durables. En outre, cette initiative aide à empêcher les plastiques d’atteindre la mer des Caraïbes, en luttant contre le problème toujours croissant de la pollution des océans.

« Thread » et la « First Mile Coalition » adressent le travail des enfants dans le « premier milles » des chaînes d'approvisionnement mondiales, en commençant par les communautés proche de la décharge de Truitier, la plus grande décharge en Haïti. Parmi les autres membres de la coalition figurent Timberland,