Haïti – Économie : Foire commerciale franco-haïtienne

Source HL/ TB/ HaïtiLibre

Alors qu’une Mission commerciale d’entreprises françaises séjourne actuellement en Haïti http://www.haitilibre.com/article-21269-haiti-economie-importante-mission-d-entreprises-francaises-prochainement-au-pays.html , la Chambre Franco-Haïtienne de Commerce et d’Industrie (CFHCI) organise dans les jardins de l’Hôtel Karibe, la première foire commerciale franco-haïtienne le samedi 24 et dimanche 25 juin (à partir de 10h00 a.m.), qui sera l’occasion de mieux faire connaitre les produits, services et savoir-faire français en Haïti auprès des autorités et des acteurs économiques du pays comme du grand public.

Réunissant plus de cinquante exposants, cette Foire Commerciale mettra à l’honneur les petites, moyennes et grandes entreprises françaises présentes en Haïti mais aussi des entreprises haïtiennes distribuant des produits français dans le pays. Elle accueillera également des entreprises françaises établies en République Dominicaine intéressées à développer des relations d’affaires sur le marché haïtien.

L’Ambassade de France, les opérateurs publics français (Expertise France, AFD, Proparco, Institut français, Campus France, France Volontaires), le lycée Alexandre Dumas et le réseau des Alliances françaises seront également représentés. Cette foire-exposition sera notamment agrémentée d’un espace…………………………....lire la suite sur haitilibre.com