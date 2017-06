L’étudiant blessé par le doyen de la fac d’ethnologie va se faire soigner à cuba même si sa vie ne serait plus en danger mais dans la tourmente. Jean Yves Blot continue de rejeter les accusations portées contre lui et porte plutôt plainte

Port-au-Prince, le 22 juin 2-17 – (AHP) – Le doyen de la faculté d’ethnologie Jean-Yves Blot, accusé par des étudiants, d’avoir volontairement roulé un véhicule qu’il pilotait sur l’étudiant, John Rock Gourgueder Jean le blessant grièvement, continue de nier les faits.



Ce jeudi, c’est au rectorat de l’université d’Etat d’Haiti (UEH) qu’il a rencontré la presse pour démentir, une fois de plus, ces accusations. Le doyen Blot affirme avoir été victime d’une tentative d’agression et de séquestration par « des anciens étudiants » qui réclamaient leur réintégration a l’UEH.



Il dénonce des menaces de mort dont il affirme avoir fait l’objet et informe avoir porté plainte, contre ses agresseurs.



Il s’agit, dit-il, d’une plainte collectif avec les deux vice-doyens, le responsable du programme de maitrise en anthropologie et le comptable de la FE. Tous, nous avions été victimes à un niveau ou à un autre, a fait savoir M. Blot accusé de vouloir prendre les devants.



Le responsable du programme de maitrise en anthropologie à la faculté d’ethnologie, le professeur John Picard Byron, a tenté de corroborer la version du doyen Blot en affirmant que les étudiants étaient très agressifs.



Il a par ailleurs affirmé que c’est l’étudiant John Rock Gourgueder qui s’est jeté ………………………..lire la suite sur ahphaiti.org