Nations unies : Visite de trois jours en Haïti du Conseil de sécurité

P-au-P, 22 juin 2017 [AlterPresse] — Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (Onu) est en visite en Haïti, du 22 au 24 juin 2017, indique un communiqué de l’Onu, transmis à l’agence en ligne AlterPresse.

Une rencontre est prévue entre les membres du Conseil de sécurité, le président de la république d’Haïti, Jovenel Moïse, le premier ministre, Jack Guy Lafontant, ainsi que d’autres officiels haïtiens, entre autres.

Y prendront également part des représentants de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah), de la police des Nations unies (unpol) ainsi que des acteurs de la société civile.

La visite du Conseil de sécurité s’inscrit dans le cadre d’une mission organisée par la Bolivie en sa qualité de présidente de cet organe au mois de juin 2017.

Cette mission est conduite par le représentant permanent de la Bolivie auprès des Nations unies, Sacha Sergio Llorentty Solíz.

À travers cette mission, le Conseil de sécurité entend réaffirmer son appui « au gouvernement et au peuple haïtien dans le cadre du renforcement du pays et de ses institutions, et ce afin de contribuer à la stabilité et au développement de Haïti », lit-on dans le communiqué.

Sera effectuée une évaluation de la mise en œuvre de la résolution 2350 du Conseil de sécurité relative à la fermeture………………….lire la suite sur alterpresse.org