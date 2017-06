La police présente deux des 4 présumés bandits accusés de viol collectif sur une adolescente de 16 ans en janvier 2016, mais une vidéo révoltante montre les deux hommes en mauvais état dans un espace ressemblant à un commissariat de police, contraints de se s’infliger des gifles et de s’embrasser intimement

Port-au-Prince, le 22 juin 2017 – (AHP) – La police de Pétion-Ville a présenté ce vendredi, deux des 4 présumés bandits accusés de viol collectif sur une adolescente de 16 ans dans le quartier populaire de Philippeau en janvier 2016.



Il s’agit de Jean Whiskys Emile et Luckenson Rémy qui, selon le commissaire principal Jean Gospel Monélus, seraient passés aux aveux, indiquant avoir commis le forfait dans un moment d’extase.



La video montrant quatre individus en train de violer la jeune fille avait choqué la population, après sa large diffusion sur les réseaux sociaux, il y a un peu plus d’un ans.



Mais c’est une autre video, également très choquante, qui est actuellement en circulation sur la toile.



Elle montre Jean Whiskys Emile et Luckenson Rémy dans un espace ressemblant à un commissariat, avec des traces de torture et de sévices au visage. On y voit des individus vraisemblablement des policiers leur intimant d’une part l’ordre répugnant de s’embrasser et de prendre la langue et d’autre part, de s’échanger des gifles.

Si le commissaire Monélus prétend que les prévenus n’ont pas été battus au commissariat, mais par des membres de la population bien avant l’arrivée………………………………… ….lire la suite sur ahphaiti.org