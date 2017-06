Championnat haïtien de football professionnel/Série d’ouverture 2017 : play-offs, finale aller. Le Racing FC se rapproche du graal

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

En s’imposant 2-1 aux dépens du Real Hope mercredi soir au complexe sportif de Morne Blanc (Gonaïves) à l’issue d’une confrontation houleuse, le Racing FC s’est rapproché du 3e titre de champion national de son histoire. Cependant, en permettant au Real Hope d’avoir mené 1-0 à la mi-temps de cette rencontre, Ronaldo Damus permet au Real Hope de conserver l’espoir en dépit de cette défaite puisqu’au Cap-Haïtien, dimanche, une victoire 1-0 des hommes de Sonche Pierre comblera assez le retard pour que le Real Hope s’adjuge le premier titre en D1 de son histoire à l’occasion de sa 57e rencontre en D1.

Ronaldo met le feu aux poudres

Un but de Ronaldo Damus (32’) validé par l’arbitre, Marcus Florestal, a failli mettre le feu aux poudres au complexe sportif de Morne Blanc mercredi en finale aller de la série d’ouverture du championnat haïtien de football professionnel. Réclamant un hors-jeu don lui seul a le secret, le public gonaïvien a manifesté sa colère provoquant même un arrêt momentané de la rencontre à la suite d’un jet de bouteilles et de pierres en présence des dirigeants de la Commission d’organisation du championnat haïtien de football professionnel (COCHAFOP), Varieno Saint-Fleur et Hicaine Lafleur, du responsable de Communication de la Fédération haïtienne de football (FHF), Benjy Joseph.

Mais tout est rentré dans l’ordre après l’intervention des dirigeants de la ville (maire des Gonaïves, Nell Latortue, délégué départemental de l’Artibonite, Herby Dalencour, du commissaire a.i du gouvernement , Me Vaniel Amisial et de quelques agents de la Police administrative et de l’UDMO). La première période se solde à l’avantage des visiteurs qui mènent 1-0 à la pause.

En seconde période, ce sont les locaux qui prennent le contrôle des opérations face à des visiteurs qui plient mais ne rompent pas jusqu’à la 74e minute de jeu après cette égalisation tardive de Charles Bendjy à la réception d’une passe ajustée de…………………………...lire la suite sur lenouvelliste.com