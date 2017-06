Haïti-Agenda culturel : Semaine du mercredi 21 au mardi 27 juin 2017

P-au-P, 21 juin 2017 [AlterPresse] — Agenda culturel de la semaine du mercredi 21 juin au mardi 27 juin 2017.

Du vendredi 16 au samedi 24 juin 2017, 3e édition des « Rencontres des musiques du monde » autour de la fête de la musique

Durant 10 jours, des artistes venant d’Haïti, d’autres pays des Caraïbes (Sainte Lucie), de l’Europe (Belgique, France), de l’Afrique (Sénégal, Côte d’Ivoire) et de l’Amérique du Nord (États-Unis d’Amérique) animent des ateliers, rencontres, projections et concerts dans différents endroits de Port-au-Prince – Cette édition sera également l’occasion de célébrer les 20 ans de l’accord de coopération entre les gouvernements de Wallonie Bruxelles et de la république d’Haïti – Une initiative de Tamise et Caracoli

Mercredi 21 juin 2017, Musique

7:00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Concert de Trio Delgres de la France et de Leyla McCalla des États-Unis d’Amérique, dans le cadre des Rencontres des musiques du monde et de la fête de la musique – 99, avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince

Vendredi 23 juin 2017, Littérature

6:30 pm, Centre culturel Anne Marie Morisset (Ccam) : Lecture, suivie de causerie, autour des textes poétiques haïtiens, mis en chanson par Herby François, Roldy et Wooly Saint-Louis Jean, dans le cadre des vendredis littéraires de l’université Caraïbe – 8-10, rue Gabart, rue Faustin 1er, Delmas 41

Samedi 24 juin 2017, Spectacle

11 :00 am, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Spectacle autour des fables de Jean de La Fontaine, adaptées en Créole à l’intention de jeunes enfants de 8 à 14 ans – Ce spectacle de 35 minutes bénéficiera des interprétations des artistes Jehyna Sahyeir Célestin, Eliezer Guérismé, Miracson Saint-Val, Staloff Tropfort, avec la participation de Marc Harold Pierre aux percussions et Kerby Jimmy Toussaint à la guitare – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Samedi 24 juin 2017, Cinéma

2:30 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Projection, suivie de débat, du film documentaire de Raoul Peck « I am not your negro », à travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin – Raoul Peck propose un film, qui revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières décennies – Une initiative de Velvel Film et de la Fokal – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Samedi 24 juin 2017, Musique

7:00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Concert de Emeline Michel d’Haïti et de Donaldzie Théodore également d’Haïti, dans le cadre…………………....lire la suite sur alterpresse.org