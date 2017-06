Les titres de l’actualité du mercredi 21 juin 2017 sur Radio Vision 2000

La justice américaine a rendu, ce mercredi, son verdict sur le dossier de Guy Philippe. Le Sénateur élu de la Grand’Anse est condamné à 9 ans d’emprisonnement pour blanchiment d’argent provenant du trafic de la drogue.

Arrêté le 5 Janvier dernier à Pétion Ville, Guy Philippe a été transféré le même jour aux Etats-Unis. Alors qu’il avait toujours nié les faits qui lui étaient reprochés, l’ex-chef rebelle allait finalement plaider coupable, le 14 Avril dernier, lors d’une audience, présidée par la juge fédérale Cecilia Altonaga.

La police de Pétion Ville et des agents de plusieurs unités spécialisées ont procédé à l’interpellation d’environ 115 personnes lors d’une importante opération menée, mardi après-midi, dans le quartier de Jalousie.

Il s’agissait de pacifier cette zone où des bandits font régner leur loi, a dit le commissaire de police de Pétion Ville, Jean Gospel Monélus qui a fait état également de la confiscation de 2 pistolets.

Une rencontre a eu lieu, ce mercredi, entre les membres de la commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Sénat et les candidats au poste de protecteur du citoyen. Les échanges ont porté sur le déroulement du processus, selon le président de ladite commission, le sénateur Jean Renel Sénatus.

Lancement, mercredi, à Port-au-Prince, de la première conférence nationale sur la traite des personnes en Haiti autour du thème : Vers une meilleure coordination des acteurs pour mieux lutter contre la traite des personnes. Ces assises prendront fin ce jeudi.

Dans le cadre des préparatifs pour l’organisation des élections indirectes, le Conseil Electoral Provisoire a organisé, ce mercredi, une journée d’orientation à l’intention des membres des BED et BEC des départements du Sud ’Est, du Centre et de l’Ouest. L’objectif est de leur fournir les outils nécessaires à l’accomplissement de leur tâche, a dit le vice-président du Conseil, Me Carlos Hercule.

Le Ministère de la santé Publique organise, ce mercredi et demain jeudi, à la capitale, un symposium sur le renforcement de la gestion des hôpitaux publics. Plusieurs sujets dont « les défis, les enjeux et le rôle de la gouvernance dans les hôpitaux publics ont été débattus au cours de la première journée.

Présentation, ce mercredi, du nouveau conseil élu à la tête de l’association des Médias Haïtiens. Il est constitué notamment de Frantz Duval, président ; Robert Denis, vice-président ; Aruns Bellevue, trésorier et Liliane Pierre Paul, secrétaire générale.