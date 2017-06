Astrologie du jour

BELIER

Amour

Prenez aujourd’hui de bonnes résolutions : remettre de l’ordre dans votre vie conjugale, arracher les mauvaises herbes du doute et de l’ennui, et dissiper une fois pour toutes les derniers malentendus. Célibataire, la journée s’annonce particulièrement chaude. Vous serez prêt pour une révélation sensuelle ou un grand incendie passionnel. Amoureux, vous vous montrez très décidé à séduire l’objet de vos désirs par n’importe quel moyen. Par votre fougue, votre ardeur et votre enthousiasme devant la vie, vous saurez emporter la décision.

Argent

Attention, vous serez saisi d’une terrible fringale de dépenses ! Vous voudrez tout : changer de look, transformer de fond en comble votre intérieur, renouveler complètement votre garde-robe, acquérir une nouvelle voiture, partir en voyage aux antipodes… Et la liste n’est nullement limitative ! Si c’est pour vous remonter le moral, alors achetez ce que vous voudrez, mais rien à crédit, sinon vous allez avoir des ennuis.

Santé

Le défi que vous lancera Uranus cette fois-ci, ce sera de renforcer un tonus musculaire un peu raplapla. Entre une sédentarité à proscrire et des efforts excessifs qui vous épuiseraient sur-le-champ, il va falloir trouver le bon dosage. Le programme parfait ? Gymnastique régulière et marche à pied. Ne vous culpabilisez pas d’avoir été paresseux : il n’est jamais trop tard pour bien faire. Vous allez retrouver une belle forme !

Travail

Cette configuration de Jupiter influencera votre secteur carrière. Vos perspectives professionnelles sont excellentes si vous acceptez de vous donner du mal et, surtout, si vous comprenez que l’effort fourni ne portera ses fruits qu’à moyen terme et non sur le champ.

Citation

A l’étranger, il y a trop ou trop peu ; ce n’est que dans notre pays que nous trouvons la juste mesure (Wolfgang Goethe).

Famille/foyer

En famille, quelques tensions pourront se produire, qui seront heureusement vite dépassées et oubliées. Pour certains, les présents impacts célestes auront une influence sur leur domicile : un déménagement ou des travaux sont possibles.

Vie sociale

Les influences astrales ne seront pas particulièrement favorables. Vos relations avec autrui risquent d’être houleuses. D’autre part, vous serez peu efficace au niveau de l’action et de la réalisation. Ne faites pas montre d’une excessive crédulité, et ne vous laissez pas prendre aux apparences ni mener par le bout du nez. Il y aura des choix difficiles à négocier et vous auriez peut-être besoin de conseil en la matière.

Nombre chance

200

Clin d’oeil

Ne précipitez pas votre décision si elle n’est pas urgente.

TAUREAU

Amour

Conseil astral aux natifs vivant en couple : évitez de fuir les réalités et de faire semblant d’ignorer des problèmes pourtant flagrants. Plus vous attendez, plus la situation se compliquera. Célibataire, les amourettes, le flirts seront fréquents ; ils vous donneront la possibilité de vous faire remarquer et de renforcer votre côté social. Faites attention à ne pas vous laisser prendre à votre propre jeu, car votre charme sera très opérant.

Argent

Moment rêvé pour signer des contrats, pour acquérir des biens, ou encore pour effectuer des transactions financières ou immobilières. En tout cas, vous pourrez améliorer votre situation matérielle de façon spectaculaire.

Santé

Votre santé sera bonne dans l’ensemble malgré une certaine nervosité. Toutefois, certains natifs du premier décan devront surveiller de près leur estomac et leurs intestins, qui seront un peu faibles et susceptibles de provoquer de légers troubles qu’il serait imprudent de négliger.

Travail

Au travail, donnez-vous sans compter aujourd’hui. Et vous pourrez très rapidement… compter ce que cela vous rapporte ! Si une personne de votre entourage vous demande de l’aide pour son travail, n’hésitez pas : il est possible que se mette alors en place une collaboration fructueuse et que vous trouviez là un nouveau moyen de gagner de l’argent.

Citation

De tous les plaisirs, le plaisir le plus doux, c’est de se voir loué de ceux que chacun loue (La Fontaine).

Famille/foyer

Débarrassez-vous de la mauvaise habitude de profiter des repas familiaux pour réprimander vos enfants ou engager des discussions orageuses. Ce sont des moments privilégiés qu’on doit respecter absolument. « La foudre du Ciel elle-même évite de frapper ceux qui sont à table », dit un proverbe vietnamien.

Vie sociale

Grâce à l’action bienfaisante de Vénus, cette journée sera marquée par une amélioration considérable des toutes vos relations, sociales ou amicales. On notera un bel équilibre entre la prudence et la spontanéité chaleureuse, entre le désir et la tendresse, entre le plaisir et la joie. Vous devriez voir votre vie s’épanouir dans le cercle des contacts de camaraderie.

Nombre chance

543

Clin d’oeil

N’achetez pas n’importe quoi à n’importe quel prix sous prétexte de retrouver bon moral.

GEMEAUX

Amour

Vénus, la déesse de l’amour, va mettre de l’animation dans votre vie de couple. Pour la plupart des natifs, il y aura un regain de sensualité et de complicité. Mais quelques couples auront du mal à éviter les disputes qui, heureusement, se termineront en général par une réconciliation sur l’oreiller. Célibataire, voici une journée prometteuse et haute en couleur. Même le célibataire le plus endurci, le dragueur le plus blasé ou l’amoureux le plus timide pourront connaître le coup de foudre susceptible de bouleverser agréablement leur existence entière.

Argent

Votre situation matérielle va s’améliorer sensiblement ; mais il ne faudra pas vous lancer dans des spéculations difficiles à résoudre et portant sur une trop longue durée. Evitez les dépenses inutiles.

Santé

Avec la culmination de Vénus, l’élément Eau sera en vedette cette fois. Tout ce qui touche à l’eau vous sera donc plus bénéfique que jamais. Si vous souffrez d’une affection quelconque, pensez en premier lieu à la thalassothérapie, qui pourrait faire des miracles pour vous. Que vous soyez bien portant ou souffrant en ce moment, buvez beaucoup d’eau en dehors des repas, mais très peu à table.

Travail

Rien à craindre en principe sur le front professionnel. Rien d’exceptionnel à attendre non plus. Vous pourrez vaquer sans souci à vos occupations quotidiennes, sans stress excessif. Si vous songez à modifier votre situation, la journée ne sera pas défavorable.

Citation

Hercule ne fut pas engendré en une seule nuit (Ménandre).

Famille/foyer

C’est le foyer qui sera au centre de vos préoccupations, car il ne vous donne pas toute la chaude ambiance que vous en attendez. Montrez-vous un peu moins égoïste, plus disponible et plus expansif, et alors les choses s’amélioreront.

Vie sociale

Gare à la déprime ! Plus susceptible que jamais, vous prendrez très mal des remarques anodines et vous penserez volontiers que le monde entier vous en veut. Tâchez d’être plus objectif afin d’éviter des souffrances.

Nombre chance

630

Clin d’oeil

Faites en sorte que les obstacles vous stimulent au lieu de vous abattre.

CANCER

Amour

Mais où donc sont les qualités exquises que vous avez attribuées à votre bien-aimé pendant les premiers temps de vos relations ? Aujourd’hui, vous ne serez visiblement plus très bien disposé envers lui ; vous aurez même tous les reproches de la terre à lui faire ! N’exagérez pas. La patience de l’autre a certainement des limites. Célibataire, une journée à marquer d’une pierre blanche. Vénus en aspect harmonique vous promet une vie amoureuse très harmonieuse. Soyez confiant : la journée aura de fortes chances d’être marquée par une rencontre importante.

Argent

Sous l’impulsion de Mars, vous éprouverez une envie quasiment irrépressible de dépenser votre argent. Afin de prévenir une catastrophe, arrangez-vous pour vous mettre dans l’impossibilité de bourse délier : pas d’argent liquide sur vous, chéquiers et cartes de crédit mis sous clé, etc., ou tâchez d’acheter utile, même si cette idée vous fait frissonner d’horreur. Savez-vous que « les dissipateurs sont les frères de Satan », comme l’affirme le Coran ?

Santé

Vous devrez observer la plus grande prudence en raison de cette ambiance astrale à très forte dominance mercurienne. Ne vous surmenez pas, ou vous allez craquer à coup sûr. Veillez à ménager votre coeur et vos artères en observant une certaine frugalité. Si vous fumez, il sera temps de vous débarrasser une bonne fois pour toutes de cette abominable habitude.

Travail

Ambiance de travail bénéfique. Arrivée d’éléments nouveaux et jeunes au sein de l’entreprise. Chacun sera à sa place, compétent dans ses fonctions. Ceux qui cherchent du travail seront embauchés dans d’excellentes conditions financières.

Citation

Perte d’argent, perte légère ; perte d’honneur, grosse perte ; perte de courage, perte irréparable (Goethe).

Famille/foyer

Autant vous prévenir : avec trois planètes dans le secteur foyer, les complications familiales ne vont pas manquer. Heureusement, l’influence de Vénus dans ce même secteur devrait vous permettre de rétablir chez vous des relations plus harmonieuses.

Vie sociale

Le sens de la diplomatie ne sera pas votre qualité majeure. Vous avez décidé de dire ce que vous pensez, même si les vérités que vous assénerez brutalement doivent provoquer quelques heurts avec votre entourage amical.

Nombre chance

949

Clin d’oeil

Donnez un coup de pouce à la chance en vous remettant en bonne forme physique et mentale.

LION

Amour

Cet environnement astral va apporter un regain de passion pour nombre d’entre vous. Si vous vivez seul, cela promet une journée à marquer d’une pierre blanche. Pour les célibataires, un coup de coeur important sera dans l’air, d’autant plus qu’Uranus, le maître des bonnes surprises, sera bien aspecté.

Argent

Le Soleil et Mercure vont mettre en vedette vos finances. Ils promettent à certains un coup de chance. Pour la majorité d’entre vous, toutefois, ce bon climat astral se traduira simplement par une remarquable stabilité financière qui, associée à une bonne gestion, vous permettra de mettre de l’argent de côté pour des projets précis.

Santé

Votre santé ne sera pas menacée, mais la fatigue se fera quelque peu sentir. Quand le corps ne suit plus le rythme, mieux vaut se reposer et se détendre. Si vous sortez d’une période de convalescence, évitez autant que possible de vous exposer à une rechute, et montrez-vous raisonnable en toutes choses.

Travail

Avec une telle configuration astrale, il semble que vous deviez obtenir aujourd’hui soit une amélioration, soit de nouvelles perspectives dans votre vie professionnelle, à condition toutefois d’accepter des changements ou une certaine mobilité dans l’emploi. Les chances qui vous seront offertes ne sont pas du tout négligeables, vu la conjoncture économique actuelle.

Citation

Il y a des circonstances où le mensonge est le plus saint des devoirs (E. Labiche).

Famille/foyer

Votre attention et vos énergies seront accaparées par la famille. Si vous n’êtes pas encore « installé » dans la vie, vous vous soucierez de fonder un foyer ; cela vous empêchera parfois même de dormir. Vous vous surprendrez en train de vous attendrir à la vue d’un bébé qu’on promène dans son landau ou sa poussette !

Vie sociale

Vous risquez de vous retrouver dans la solitude et l’ennui qui, contrairement à ce que vous pouvez croire, ne sont pas consécutifs au manque d’intérêt des gens et des choses à votre égard, mais bien plutôt à votre refus de leur prêter attention. « C’est en étant intéressé qu’on devient intéressant » (Van Minh). Ne passez donc plus tout votre temps à contempler votre propre nombril.

Nombre chance

680

Clin d’oeil

Persistez dans votre désir de vaincre, les résistances céderont.

VIERGE

Amour

Même si aucune planète n’influence en ce moment votre secteur amour, vous allez bénéficier des bienfaits de Vénus, la déesse de l’amour. Résultat : un climat plein de tendresse et de sensualité pour les couples. Si vous vivez seul, vous rêverez de merveilleux, de partenaire idéal, d’amour absolu. Vous vivrez surtout dans vos fantasmes, et vous vous y trouverez bien. Vous serez cependant prêt aux aventures les plus romanesques, et votre vie amoureuse pourra se passer sous le signe de l’inédit et des liaisons peu ordinaires.

Argent

Les astres ne vous faisant pas de cadeau sur le plan financier aujourd’hui, vous devrez concentrer vos efforts en vue d’améliorer votre situation. Vous avez les qualités requises pour y arriver. Cependant, attention à ne pas compromettre vos chances en recourant à n’importe quel procédé. Soyez raisonnable ; et surtout ne vous jouez pas des lois, car cela ne vous amènerait que des ennuis.

Santé

Grâce au soutien d’Uranus en superbe aspect, vous jouirez d’une condition physique globalement bonne, parfois superbe même, si vous savez lever le pied de la pédale, en vivant à un rythme plus décontracté. Prenez du repos plus souvent.

Travail

Cette journée favorisera les menuisiers, artisans et créateurs. Des nouvelles peuvent vous parvenir qui vous permettront de prendre des décisions importantes pour votre avenir professionnel ou celui de votre entreprise.

Citation

L’ingratitude la plus odieuse, mais la plus commune et la plus ancienne, est celle des enfants envers leurs parents (Vauvenargues).

Famille/foyer

Avec cet aspect de Pluton, votre vie familiale devrait se dérouler sans difficultés. Bien sûr, si vous êtes père (ou mère) de famille, il vous faudra faire preuve de patience. Tout se passera bien si vous laissez vos enfants exprimer leurs désirs et leurs besoins.

Vie sociale

Une vieille connaissance ou un cousin débarquera à l’improviste à votre lieu de travail ou votre domicile. Cela vous redonnera du punch, et vous vous amuserez bien ensemble.

Nombre chance

260

Clin d’oeil

Évitez de vous sentir coupable d’être heureux à la vue du malheur des autres.

BALANCE

Amour

Le climat amoureux sera tout à fait heureux, plein de gaieté et d’entrain. Les célibataires du signe seront ardents et désireux de déclarer leur flamme avec emphase. Des moments sublimes de bonheur affectif et sensuel, surtout pour les natifs du troisième décan. Vos amours conjugales ne seront sans doute pas au centre de vos préoccupations cette fois-ci. Cependant, le climat en couple sera agréable.

Argent

Vos finances progresseront, la chance vous sourira, et vous serez particulièrement habile dans vos transactions et tractations. Des initiatives immobilières exceptionnellement réussies, d’autant que vous aurez les disponibilités nécessaires. Tout ce beau tableau, vous le devrez à la gentillesse de Mercure en bel aspect.

Santé

Ne cédez pas aux pressions de Saturne, ce sévère moralisateur. S’il surcharge votre emploi du temps, faites ce que vous pouvez raisonnablement, et, pour le reste, déléguez ou remettez à demain. Vous préserverez ainsi et votre énergie et votre bonne humeur.

Travail

Saturne veillera à vous voir enfin réaliser quelques-unes de vos ambitions professionnelles les plus chères. Pas d’emballement excessif, cependant, car tout n’est pas joué : il vous faudra lutter encore, ne serait-ce que pour maintenir les positions acquises. La concurrence est rude, et vos adversaires ne vous feront pas de cadeau.

Citation

Il y a une sanction pour le bien et pour le mal ; si elle tarde, c’est que l’heure n’est pas venue (proverbe chinois).

Famille/foyer

Les mauvais influx de Mercure pourront vous valoir quelques difficultés en famille. Tout s’arrangera bien si vous savez garder la tête froide. Mais si vous vous énervez, de petits malentendus pourront prendre des proportions plus ennuyeuses. Alors, un conseil : si conjoint et enfants vous agacent, ne dites rien et partez faire du footing pour vous défouler.

Vie sociale

Sous la double influence d’Uranus et de Mercure, planètes « intellectuelles », vous aurez envie d’apprendre, et de vous surprendre, en abordant des domaines nouveaux pour vous : par exemple, vous pourrez vous mettre à apprendre une nouvelle langue ou à participer à un stage d’informatique.

Nombre chance

617

Clin d’oeil

Méfiez-vous de vous attirer des inimitiés par vos critiques, certes justifiées, mais exprimées trop crûment.

SCORPION

Amour

La journée semble plutôt dangereuse côté couple avec Pluton en mauvaise posture, qui vous mettra des bâtons dans les roues. Alors que vous souhaiteriez une ambiance feutrée et de douces paroles, votre conjoint ou partenaire se montrera bien échauffé. Bref, vous ne serez plus sur la même longueur d’onde, et il vous sera bien difficile de vibrer à l’unisson. Pour les célibataires, Vénus en aspect harmonique pourra provoquer des rencontres intéressantes.

Argent

Cette fois, l’accent sera mis sur une de vos occupations préférées : gagner le plus d’argent possible. Vous aurez en effet de nouvelles possibilités de diversifier ou d’accroître vos revenus. Les transactions financières seront excellentes.

Santé

Protégé par Jupiter, vous éviterez les gros pépins de santé. Bref, vous aurez bon pied bon oeil et un dynamisme à toute épreuve. Vous bénéficierez également d’un excellent équilibre nerveux, et les personnes ayant des insomnies retrouveront un bon sommeil. Si vous souffrez de troubles circulatoires, vous pourrez entreprendre un traitement très efficace.

Travail

Les choses pourront momentanément se compliquer sur le plan professionnel. Mars, Pluton et la Lune pourront en effet vous doper et vous transformer en ambitieux aux dents longues. Mais ces trois astres pourront aussi vous valoir des difficultés inattendues et vous obliger à fournir un effort important pour redresser la barre. Cela dit, pas de panique, vous aurez la force de faire face.

Citation

Le repentir est le printemps des vertus (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches, notamment avec les membres plus âgés de votre famille, vont vous demander plus d’attention. Il est possible que vos parents aient davantage besoin de vous, de vos conseils ou de votre présence.

Vie sociale

Plus secret que jamais, vous aurez beaucoup de mal à vous livrer, même aux êtres qui vous sont très proches. Si l’on vous pousse dans vos retranchements, vous risquez de réagir avec violence.

Nombre chance

127

Clin d’oeil

Posez des jalons pour l’avenir ; la chance, ça ne s’improvise pas.

SAGITTAIRE

Amour

Au vu de cette configuration de Mercure, vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront plutôt délicates. Vous serez en pleine forme, mais la communication avec l’autre sera un peu difficile. Il faudra parfois faire un effort pour maintenir le dialogue ou éviter les disputes. Célibataire, vos chances de rencontrer quelqu’un qui vous séduit seront réelles, grâce aux bons offices de Jupiter. Mais attention à ne pas vous enticher d’une personne qui ne répondrait pas à vos attentes essentielles. Méfiez-vous des illusions !

Argent

Prestige, standing, voilà des mots qui résonneront bien à vos oreilles. Vous y attacherez beaucoup d’importance. Toutefois, veillez à ne pas juger les gens sur l’extérieur, ou vous pourriez avoir quelques désillusions.

Santé

Petites joies qui remontent le moral, grâce au coup de chance octroyé par Jupiter. Si vous prenez le volant ou manipulez des outils dangereux, soyez extrêmement prudent car vous serez ou excité ou euphorisé.

Travail

Ce sera le moment de présenter vos travaux de création ou des projets portant votre marque personnelle. Avec l’appui de Mercure bien aspecté, vous saurez les mettre en valeur et les faire accepter.

Citation

Il y a des paroles qui ressemblent à des confitures salées (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vos relations avec vos parents seront agréables et faciles. Si vous avez de jeunes enfants, ils vous donneront beaucoup de satisfactions. Si vos enfants sont adultes, ils seront en une forme superbe, et il n’est pas impossible que l’un d’eux vous annonce son prochain mariage !

Vie sociale

Pour échapper à la monotonie, vous vous lancerez dans une foule d’activités que vous essaierez de mener de front. Mais, si vous entreprenez trop de choses à la fois, vous risquez de commettre des erreurs.

Nombre chance

763

Clin d’oeil

Ne courez pas plusieurs lièvres à la fois : sachez vous limiter si vous voulez être efficace.

CAPRICORNE

Amour

Mars, l’astre du désir, réveillera votre sensualité. Si vous êtes marié, il est probable que c’est votre conjoint qui bénéficie de vos élans. Si vous vivez seul, votre magnétisme sera très efficace, et vous serez tenté par des aventures, mais n’aurez ni l’idée, ni l’envie de faire du sentiment.

Argent

Méfiez-vous de votre côté cigale. A force de vivre au jour le jour, vous risquez fort de vous retrouver dans une impasse. Peut-être devrez-vous prendre des mesures draconiennes pour faire des économies.

Santé

Efforcez-vous de garder un rythme de sommeil aussi régulier que possible. Cela vous aidera à vous maintenir en forme et garder la parfaite maîtrise de vos qualités. La moindre entorse à vos horaires habituels vous sera très préjudiciables aujourd’hui, où les influences plutoniennes vous seront globalement contraires.

Travail

Essayez de vous impliquer davantage dans votre travail. La chance vous sourira. Ne ratez pas le train des changements : ils seront très bénéfiques pour vous. Si vous avez besoin de fonds pour démarrer une affaire ou pour lui donner plus d’envergure, vous les obtiendrez.

Citation

Ce que tu donnes, donne-le avec un visage joyeux (l’Ecclésiastique).

Famille/foyer

Votre vie de famille sera sous la coupe de Saturne. Résultat : vos enfants ne seront pas dans une forme exceptionnelle. Petits, ils auront besoin de votre soutien pour bien intégrer leurs activités scolaires ou autres. Plus âgés, ils passeront par une phase de doute et d’hésitation ; ne les laissez pas ruminer leurs inquiétudes, essayez au contraire de les aider à y voir clair en les incitant à s’exprimer, à se confier.

Vie sociale

Avec Mars présent dans le secteur amitiés, pas question d’écouter vos amis s’exprimer sans prendre la parole ! Communicatif et convaincant, vous n’hésiterez pas à intervenir pour défendre vos points de vue.

Nombre chance

343

Clin d’oeil

Essayez toujours de mener les discussions dans la bonne humeur.

VERSEAU

Amour

C’est Mars en bel aspect qui va protéger votre vie conjugale. Cette planète, tout en décuplant votre pouvoir de séduction, va réveiller votre libido. Le bonheur sera au rendez-vous, à condition que votre partenaire soit d’humeur aussi câline et coquine que vous, bien sûr ! Pour les solitaires ou pour ceux qui viennent de vivre un divorce, la journée ne sera pas très facile. Non que vous soyez condamné à l’isolement ; au contraire, il est possible que vous soyez assez sollicité. Mais rien ne dit que les rencontres que vous ferez vous combleront.

Argent

Ne vous laissez pas attendrir par les membres de votre famille qui insistent pour effectuer des dépenses importantes. Il est probable que ce qui a trait à l’épargne, aux assurances et aux impôts, jouera sur le plan pécuniaire un rôle plus important que de coutume. Pensez toujours à avoir un peu d’argent de côté en prévision de dépenses inattendues mais indispensables.

Santé

Pour réaliser vos voeux et vos désirs, vous aurez besoin, ce jour plus que jamais, de toutes vos ressources vitales et énergétiques. Heureusement, les bons influx de Mars renforceront votre tonus et vous permettront d’être à la hauteur de vos tâches.

Travail

Votre vie professionnelle devrait se dérouler le plus harmonieusement du monde. Vous devrez simplement être vigilant pour éviter un accrochage avec un collègue, accrochage sans gravité mais qui vous perturberait.

Citation

Le rêve de l’affamé est le pain (proverbe arabe).

Famille/foyer

Pour le moment, vous apprécierez, plus encore que d’habitude, les joies du foyer. Vous y trouverez le calme qui est si nécessaire à votre bien-être. Tout ira donc pour le mieux sous votre toit.

Vie sociale

Sachez que « ceux qui ont toujours été malheureux ne le sont point » (Bias). En effet, personne n’a que des joies ou des tristesses dans la vie. Ceux qui se lamentent continuellement sont nécessairement suspects. Mais d’un autre côté, gardez-vous soigneusement de les contredire, de leur montrer qu’ils ont tort ou qu’ils sont désagréables, car ils ne vous écouteraient pas et vous en voudraient à mort.

Nombre chance

722

Clin d’oeil

Montrez assez de sociabilité pour arrondir les angles.

POISSONS

Amour

Si votre coeur est libre, une rencontre faite aujourd’hui pourrait bien révolutionner votre existence. Toujours impatient, vous n’aurez qu’une idée en tête : vous marier ! Vous ferez tout pour réaliser ce projet dans les meilleurs délais. Des tensions risquent de se produire au sein de votre couple. En fait, vous laisserez votre imagination battre la campagne, et vous vous mettrez à croire que votre conjoint ou partenaire vous trompe, alors que rien de précis ne vient justifier ces soupçons. Bref, tout se passera dans votre tête !

Argent

Montrez-vous prudent et tenez bien serrés les cordons de votre bourse, qui risque de se vider rapidement. Votre boulimie de dépenses sera très forte, presque irrésistible, et ne commencera pas à lâcher sa pression de sitôt.

Santé

Mars, l’astre de l’énergie, sera bien aspecté. Voilà qui va vous aider à conserver un bel équilibre physique et moral. C’est vrai, il ne faudra toutefois pas totalement relâcher votre vigilance : la Lune influence toujours un secteur de santé de votre Ciel, et elle pourra réveiller certains problèmes chroniques. Si c’est le cas, n’attendez pas pour vous soigner : vous trouverez un traitement efficace.

Travail

Dans le travail, votre ténacité et votre enthousiasme feront l’admiration de tous ceux qui vous connaissent. Vous mettrez toutes les chances de votre côté pour atteindre les buts que vous vous êtes fixés. En plus, votre pouvoir de concentration sera nettement plus élevé. Voilà qui facilitera bien votre tâche. Ne tergiversez plus au sujet de certains choix.

Citation

Le ventre de l’homme est son ennemi (proverbe arabe).

Famille/foyer

L’harmonie et la joie au foyer dépendront aujourd’hui en bonne partie de votre humeur et de votre attitude. Quoi que vous en pensiez, vous n’êtes pas parfait. Sachez reconnaître vos torts et évitez les frictions inutiles.

Vie sociale

Attention à des manifestations de l’égocentrisme ! Vous sentirez un besoin incoercible de voir que tout tourne autour de vous. Mais dès que vous établirez un vrai dialogue avec vos proches et que vous serez prêt à donner autant qu’à recevoir, tout ira mieux.

Nombre chance

312

Clin d’oeil

La vie ne devrait pas être un long fleuve tranquille. Quelques secousses de temps à autre seraient utiles pour vous aider à évoluer.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com