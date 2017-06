Éphéméride du jour ….., 21 juin 1905 // Naissance de Jean-Paul Sartre, philosophe et écrivain français

21 juin 1905 Naissance de Jean-Paul Sartre, philosophe et écrivain français

Sartre n’a cessé de défrayer la chronique. Il fut en effet de tous les combats, pleinement et totalement engagé dans son époque, embrassant avec ferveur toutes les causes qui lui ont semblé justes. Sorte de Voltaire du XXe siècle, Sartre aura milité inlassablement, jusqu’au bout de sa vie. Il est décédé le 15 avril 1980.

Auteur prolifique, Sartre laisse derrière lui une œuvre titanesque, dont seule une petite partie a été publiée sous forme de romans, d’essais, de pièces de théâtre, d’écrits philosophiques ou de biographies.

Aujourd’hui, 21 Juin 2017

172ème jour de l’année, 26ème semaine de l’année

193jours avant la fin de l’année

C’est la date pour le solstice d’été dans l’hémisphère nord, et le solstice d’hiver dans l’hémisphère sud ; c’est le début respectif de l’été ou de l’hiver dans ces deux hémisphères…

Ce jour était officiellement dénommé jour de l’oignon dans le calendrier républicain français

——————————————————————————————————————JOURNEE NATIONALE

Canada : Journée nationale des Autochtones, pour reconnaître le rôle et les cultures des peuples autochtones, Amérindiens, Inuits et Métis.

Égypte, Liban, Ouganda, Syrie : fête des pères.

Groenland : Fête Nationale, marque le solstice d’été.

Togo : fête des martyrs.

Fête de Saint Louis de Gonzague dans le monde et en Haïti

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée internationale de la lenteur

Profitez-en, nous sommes le 21 juin et c’est le jour le plus long de l’année, vous allez pouvoir prendre votre temps pour faire ce que vous avez à faire. Et si vous n’avez rien à faire, c’est encore mieux… vous prendrez votre temps pour regarder le temps passer !

L’origine de cette journée est Québécoise et remonte à 2001. Elle émane d’esprits non-conformistes et fait (lentement) son trou… la meilleure façon de célébrer la Journée internationale de la lenteur serait de respirer profondément, ou encore de regarder les nuages qui flottent dans le ciel, affirme une de ses créatrices canadiennes.

Largement célébrée sur le web, la journée de la lenteur semble cependant peiner à franchir les frontières et reste « farouchement » québécoise… l’avenir nous donnera peut-être tort et nous essaierons de relayer les autres initiatives dès que nous en aurons eu connaissance…

Un site à visiter : www.journeedelalenteur.com

http://www.journee-mondiale.com/251/journee-internationale-de-la-lenteur.htm

Journée Mondiale de la Sclérose Latérale Amyotrophique

Bien peu de monde connaît la SLA, quelques-uns ont entendu parler de la maladie de Charcot… il s’agit d’une seule et même maladie, très invalidante et pour laquelle la recherche est encore balbutiante.

La journée du 21 juin a été choisie car elle est la plus longue de l’année, espérance d’une prolongation de vie pour les personnes atteintes par cette affection.

La maladie de Charcot

La SLA est une maladie dégénérative non contagieuse dont on ne connaît pas précisément l’origine et pour laquelle aucun traitement réellement convaincant n’a pour le moment été mis au point. Elle a été identifiée vers 1880 par le Professeur Jean Martin Charcot (photo), le père de la neurologie moderne.

Les trois lettres SLA ont une signification précise qui permet de mieux comprendre ce qu’est cette maladie :

Le S pour « sclérose » correspond à un durcissement,

Le L pour « latérale » car elle s’attaque au côté de la colonne vertébrale,

Le A final de « amyotrophique » indique une privation de nutrition des muscles.

Pour en savoir plus, nous vous proposons de visualiser un extrait de l’émission Santé Magazine diffusée sur France 5.

Un site à visiter : www.arsla-asso.com

http://www.journee-mondiale.com/333/journee-mondiale-de-la-sclerose-laterale-amyotrophique.htm

Journée Mondiale du yoga

L’ONU est à l’origine de nombreuses journées mondiales qui permettent généralement d’attirer l’attention sur des grandes causes. En décrétant que le 21 juin serait désormais celle de la Journée Mondiale du Yoga, l’assemblée générale a-t-elle voulu nous envoyer un signal ?

Un ministre du yoga

C’est à l’initiative du premier ministre indien Narendra Modi que l’assemblée générale de l’ONU a adopté jeudi 10 décembre 2014 une résolution invitant à célébrer la journée du yoga, et permettre ainsi de « faire connaître les bienfaits de la pratique du yoga ». 177 nations se sont associées à cette initiative.

Narendra Modi avait déjà montré l’exemple en nommant un ministre du Yoga à l’occasion d’un remaniement du gouvernement indien ! Il s’agissait, selon ses dires, de relancer cette discipline ancienne…

Soyons zen

Certains y verront certainement une journée gadget, tant il est vrai que nos esprits occidentaux sont assez peu enclins à s’intéresser de cette façon à une discipline alliant le corps et l’esprit dans la recherche d’un mieux-être.

Ceci dit, nous l’avons échappé belle… imaginez que le ministre des affaires étrangères du Vatican propose à l’ONU une journée mondiale de l’oraison !

Un site à visiter : www.un.org

http://www.journee-mondiale.com/418/journee-mondiale-du-yoga.htm

UN FAIT A RETENIR

21 Juin

1893 La première grande roue entre en opération à l’expo de Chicago

La tour avait un diamètre de 82 mètres, 36 cabines pouvant contenir chacune 60 personnes l’encerclaient. 2 160 personnes pouvaient y prendre place. Vu le succès de cette attraction, toutes les grandes expositions de l’époque eurent leur grande roue.

HAITI

21 Juin

1964 François Duvalier proclamé président à vie

L’assemblée Nationale, qui venait de proclamer une nouvelle constitution, fit de François Duvalier, le président à vie d’Haïti avec le droit de désigner son successeur. Cette constitution adopta également un nouveau drapeau national (bandes noir et rouge disposées perpendiculaires) qui fut hissé pour la première fois, par Duvalier lui-même, lors d’une cérémonie populaire sur la pelouse du palais national. Le lendemain, devant une foule venue surtout des provinces, eut lieu la cérémonie d’investiture.

La Pensée du Jour

« Chaque homme doit inventer son chemin.»

Jean-Paul Sartre

—————————————————————PRENOM DU JOUR

Saint-Rodolphe mais aussi Ruddy, Rudolf, Rudolph,

Fils d’un Comte de Cahors, Rodolphe fut évêque de Bourges (Cher) durant 25 ans. Avant de mourir en 866, il fonda plusieurs monastères. Les Rodolphe sont bons et réfléchis. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 3.

Aujourd’hui

Mercredi 21 Juin 2017 Dernier Quartier

Samedi 01 Juillet 2017 Premier Quartier

L’Ere des CANCER, comprise entre le 20 Juin et le 19 juillet

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Leyla McCalla « A Day for the Hunter, A Day for the Prey »

Pour découvrir la musique de Leyla McCalla « A Day for the Hunter, A Day for the Prey »

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=Xk3_6M_oWEw

La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos, elle console ceux qui pleurent dit Pablo Casals, Artiste, Compositeur, Musicien, Violoncelliste. Et en ce jour de la fête de la musique, nous disons merci à tous ses artistes dans l’âme.

Et aujourd’hui, dans le cadre des rencontres des musiques du monde, Leylla McCalla, américaine d’origine haïtienne et la troupe Degrés (France) seront sur scène à l’IFH à partir de 7HPM pour une ambiance assez rythmée.

Fokal- Jusqu’au 26 juin 2017

Atelier

Sur la conception de film documentaire avec la réalisatrice haïtiano-américaine Patricia Benoît. Envoyez vos candidatures au plus tard le 31 mai 2017 à minuit à l’adresse : mmalengrez@fokal.org. Les candidats recevront les résultats de la sélection par mail le 4 juin 2017.

Musée Guahaba /Limbé- du 23 au 25 juin 2017-10h à 18h

Salon du livre de Limbé/ première édition.

Invité d’honneur : Gary Victor

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant le mois de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

L’actualité du monde, dans le passé

21 JUIN 1527 Décès de Nicolas Machiavel, penseur italien de la Renaissance, théoricien de la politique et de la guerre, né le 3 mai 1469.

Le nom propre Machiavel a donné en français la naissance à deux termes : machiavélisme et ses dérivés, qui font référence à une interprétation politicienne de l’œuvre de Machiavel et machiavélien qui fait directement référence aux concepts développés par Machiavel.

21 JUIN 1764 Première édition du premier journal au Québec

William Brown et Thomas Gilmore publient la première édition de la Québec Gazette ou Gazette de Québec, un journal bilingue.

21 JUIN 1788 La Constitution des États-Unis entre en vigueur alors que le New Hampshire se joint à l’Union

La Constitution a été adoptée par la Convention le 17 septembre 1787. Transmise par le Congrès aux différentes législatures le 28 septembre 1787, elle a été ratifiée par les conventions des différents États :

Delaware, le 7 décembre 1787 ;

Pennsylvanie, le 12 décembre 1787 ;

New Jersey, le 18 décembre 1787 ;

Georgie, le 2 janvier 1788 ;

Connecticut, le 9 janvier 1788 ;

Massachussets, le 6 février 1788 ;

Maryland, le 28 avril 1788 ;

Caroline du Sud, le 23 mai 1788 ;

New Hampshire, le 21 juin 1788.

La condition fixée par l’article VII pour l’établissement de la Constitution était alors remplie.

D’autres ratifications sont intervenues par la suite :

Virginie, le 25 juin 1788 ;

New York, le 26 juillet 1788.

La Constitution est entrée en vigueur le 4 mars 1789, entre les 11 États membres.

21 JUIN 1886 Pose de la pierre angulaire du pont Tower Bridge à Londres

Le Tower Bridge est un pont basculant qui se situe sur la Tamise à Southwark, près de la Tour de Londres dont il tire son nom. Au moment de sa construction, Tower Bridge était le plus grand et le plus sophistiqué des ponts basculants jamais construits. Ce pont est célèbre dans le monde entier grâce à son architecture très particulière. Il est composé de deux grandes tours, d’un tablier s’ouvrant au passage des navires les plus hauts et d’une passerelle au sommet. Les machineries du pont ouvrant et la passerelle sont ouvertes au public. La passerelle supérieure permet aux piétons de traverser la rivière même quand le tablier est levé.

La construction, réalisée par 432 ouvriers de cinq entreprises majeures, débute en 1886 et dure huit ans.

21 JUIN 1953 Naissance de Benazir Bhutto, Première femme élue démocratiquement à la tête d’un pays musulman, Benazir Bhutto exerce deux mandats de Premier ministre à la tête du Pakistan de 1988 à 1990 puis de 1993 à 1996. Se terminant l’un et l’autre par un ordre de destitution du président de la République (Ghulam Ishaq Khan en 1990 et Farooq Leghari en 1996), sur la base d’accusations de corruption.

Afin d’échapper à la justice, elle s’exile à Dubaï et à Londres en 1998. Ayant obtenu du président Pervez Musharraf une amnistie et un accord de partage du pouvoir après les élections prévues pour janvier 2008, elle rentre au pays le 18 octobre 2007.

Le 27 décembre 2007, Benazir Bhutto se rend à une réunion du Parti du peuple du Pakistan dans un parc public de Rawalpindi, dans la banlieue sud d’Islamabad. En quittant les lieux, elle salue la foule à travers le toit ouvrant de son véhicule blindé lorsqu’un homme présent à moins de deux mètres tire trois coups de feu dans sa direction tandis qu’un autre homme situé non loin déclenche la ceinture d’explosifs qu’il porte sur lui, tuant 20 personnes et en blessant plusieurs dizaines d’autres. Grièvement blessée à la tête et ayant perdu beaucoup de sang, Benazir Bhutto est transportée au Rawalpindi General Hospital. Après une demi-heure de massage cardiaque et respiration artificielle, les médecins prononcent son décès.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

