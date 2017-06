Haïti-Éducation : Près de 500 mille enfants de 5 à 18 ans exclus du système scolaire en Haïti, selon une étude de l’UNICEF

Source Texte : Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com / Photo : Sadrac Théodore | hpnhaiti.com

De concert avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a ouvert, mardi 20 juin 2017, un atelier de deux jours à Pétion-Ville, en vue de présenter les résultats d’une étude réalisée par l’UNICEF sur les enfants non scolarisés en Haïti. Mais aussi d’un Code de conduite adressé aux personnels administratif et éducatif des écoles du pays, constate HPN.