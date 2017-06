Mise en place d’une sélection nationale de basket

Source Legupeterson Alexandre | Le Nouvelliste

Un staff technique, ayant à sa tête le coach américain, Matt Brase, assisté de deux ses compatriotes, Cody Toppert et Nicholas Friedman, dirigera l’équipe nationale de basket. De passage en Haïti, le trio de NBADL Rio Grande Valley Vipers (Houston Rockets) a participé à une pléiade d’activités (14 au 18 juin) visant à développer le basket haïtien. Coup de projecteurs sur la semaine grandiose de la Fédération haïtienne de basket-ball (FHB).

Un nouveau comité exécutif a été élu, le 19 décembre 2015, aux commandes de la Fédération haïtienne de basket-ball. Lors de la première année de son mandat, le dit comité avait surtout mis l’accent sur la formation (arbitres et coaches), sans négliger d’organiser, à maintes reprises, des camps et try-out pour les jeunes basketteurs du pays. Ainsi, après avoir jeté les bases, les membres du bureau fédéral, dès l’entame de la deuxième année de leur mandat, passent de la parole aux actes. À titre d’exemple, au Cap-Haïtien et à Port-au-Prince, sous la supervision de la Direction technique nationale, une présélection féminine s’entraîne activement.

Présentement, ils ont mis le cap sur la mise en place d’une sélection nationale masculine valable et capable de représenter dignement le pays aux différentes compétitions internationales. À la question, de savoir s’il a pris du temps pour prendre sa vitesse de croisière, le président de la FHB répond : « Au sein de cette fédération, il faut que vous sachiez que tout est prioritaire. Rien que pour atteindre le niveau régional, on doit ipso facto combler un retard de 15 années. Ce n’est un secret pour personne, que nous autres du comité, devons agencer en même temps : travail, FHB et vie familiale.

Cela dit, nous devons nous sacrifier pour mener à bon port le navire de la fédération », a expliqué d’un air confiant Joseph Henri Jean. Faisant allusion au « try-out » organisé au gymnase de la rue Romain et au Centre sportif et récréatif de Turgeau (14 au 18 juin), le président de la FHB a apporté les précisions suivantes sur le choix des joueurs : « Une soixantaine de jeunes, issus de partout, se sont entraînés. Le try-out s’est déroulé sous la supervision du general manager, Patrick Washington, et de la Direction technique nationale de la fédération. À l’issue des séances de travail, le groupe, passé à 32, était réduit à 24 jeunes. Après l’évaluation du staff technique, composé exclusivement de coachs étrangers, sept d’entre eux ont été finalement retenus. Ces derniers vont constituer le noyau dur de l’équipe nationale. Une fois par mois, au centre Sport pour l’Espoir, ils s’entraîneront », a clairement fait savoir le président. Les sept jeunes retenus sont respectivement : Fritz Salvant, Mikaël Alphonse, Marckendy Joseph, Arly Henry, Berthony Lebrun, Carl Nicanor Bigord et Cédrick Saint-Jean. À propos d’eux, Joseph Henri Jean a apporté les précisions suivantes : « Cinq d’entre eux vont participer, au début du mois d’août à Dallas USA, un camp ouvert aux U-19 et les deux autres participeront à un try-out, fin août toujours à Dallas, pour le compte de la sélection senior », a-t-il ajouté.

Impressionné par les qualités des jeunes basketteurs du pays, Matt Brase, si l'on se fie aux propos de Joseph Henri Jean, s'est dit prêt à prendre la tête de l'équipe nationale. A ce sujet, le coach américain a déclaré : « Haïti fait partie des rares petits pays de la zone ayant deux joueurs évoluant dans la NBA (Nerlens Noël et Skal Labissière). J'ai pu constater que ce n'est pas un hasard. Les Haïtiens pratiquent un jeu fluide et athlétique. Je suis persuadé qu'ils sont promus à un très bon avenir », a-t-il dit. Voulant à tout prix former l'équipe nationale, l'un des assistants de Matt Brase a fait savoir : « Rien qu'en Floride, on a déjà identifié une dizaine de jeunes basketteurs bourrés de talents et qui sont capables d'aider