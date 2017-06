Haïti – Vietnam : Youri Latortue, s’entretien avec son homologue vietnamnien

Source SL/ HaïtiLibre

Lundi Youri Latortue à la tête d’une délégation de parlementaires, en visite officielle du 17 au 22 juin au Vietnam, http://www.haitilibre.com/article-21261-haiti-actualite-zapping.html s’est entretenue avec son homologue vietnamienne Nguyên Thi Kim Ngân, Présidente de l’Assemblée Nationale.

Saluant la visite de la délégation, la Présidente Nguyên Thi Kim Ngân, a dit espérer que cette première activité entre les deux organes législatifs des deux pays contribuerait à promouvoir leurs relations d’amitié et de coopération. Elle a rappelé que le Vietnam suivait toujours de près la situation en Haïti et s’est réjoui des acquis qui contribuent à rehausser son rôle et son prestige dans la région et dans le monde.

Se félicitant des acquis dans le cadre de la coopération bilatérale, le Sénateur Latortue, a souligné qu’Haïti souhaitait promouvoir sa coopération avec le Vietnam notamment dans les secteurs des télécommunications, de la production agricole et de l’égalité des genres.

Nguyên Thi Kim Ngân, qui a jugé modeste la valeur des échanges