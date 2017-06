Haïti-Culture : L’esprit vif et l’élégance d’une centenaire

Par Alexandre Michel

P-au-P, 19 juin 2017 [AlterPresse] — L’esprit vif et l’élégance de l’éducatrice et écrivain centenaire Odette Roy Fombrun ont capté l’attention du public durant la 23e édition de la foire « Livres en folie » qui s’est tenu les 15 et 16 juin 2017, au Champ de mars, principale place publique de la capitale, observe l’agence en ligne AlterPresse.

Il est environ 11:00 heures locales (16:00 gmt) le 15 juin, la chaleur est intense, un long fil d’attente part de l’entrée principale des jardins du Musé du panthéon national haïtien (Mupanah), sur le pan de la rue Magny à hauteur du palais national, et bifurque sur la rue Oswald Durand.

Sous un soleil de plomb, un public mixte, de tout âge, quoiqu’impatient, attend dans le calme et la sérénité, les vérifications d’usage, avant d’avoir accès à l’espace de la foire, lors de la première journée de la 23e édition Livres en folie.

Un peu plus loin, une grande tente installée à l’entrée protège quelques participants chanceux des ardeurs du soleil. La circulation reste fluide en dépit du grossissement de la foule.

Dans le périmètre extérieur s’étale un imposant dispositif de sécurité.

Plusieurs unités de la Police nationale d’Haïti (Pnh), des agents de la sécurité publique, des scouts et des brigadiers de diverses églises chrétiennes sont présents.

Plusieurs files d’attente constituées ont permis de mieux effectuer les différents contrôles de sécurité.

Des tentes d’expositions de livres, des kiosques pour les rafraîchissements ainsi que d’autres qui accueillent les écrivains en signature sont érigées.

Des stands de médias sont aménagés pour recevoir des artistes, effectuer des interviews et retransmettre en direct.

La foule est joviale, de beaux visages, des sourires et des autoportraits (selfies) réalisés par des fans avec notamment des personnalités du monde artistique pleuvent.

Reconnaissance et admiration pour Odette Roy Fombrun

Sous une grande tente, abritant plusieurs petits kiosques d’auteurs en signature, on aperçoit au fond, un curieux attroupement de participants et de journalistes.

Des micros et lentilles sont pointés en direction de l’invitée d’honneur de cet événement culturel, Odette Roy Fombrun, assise près d’une table garnie de livres scolaires, de poésies et d’histoire.

Avec une coiffure soignée, un maquillage léger, la centenaire est le centre d’attraction de la première journée de la 23e édition de Livres en folie.

Vêtue d’une robe crème en tissus carabelat, elle porte des boucles d’oreilles, du rouge à lèvres et des vernis à ongles.

Une atmosphère de reconnaissance et d’admiration règne autour de Fombrun qui a consacré sa vie à écrire sur l’histoire d’Haïti, l’instruction civique et la morale.

Tous la regardent tendrement, les questions lui sont adressées doucement par ses interlocuteurs tombée en admiration.

Odette Roy Fombrun est cohérente, énergique mais surtout abondante. Elle parle de sa première fois à « Livres en folie » sous la pluie à Pétion-Ville, de ses écrits divers et variés touchant, selon ses dires, presque tous les aspects de la vie nationale.

« Rien que dans Le nouvelliste (journal), j’ai publié plus de cinq cents articles […] parfois quand je suis au courant d’une nouvelle publication, je vérifie, et il m’arrive souvent de me rendre compte qu’il s’agit d’un sujet sur lequel j’ai déjà écrit »

La centenaire répond aux questions qui lui sont posées, avec une fluidité déconcertante. La toile de fond de son discours reste un appel aux politiques à se pencher sur le pays « en dehors » (l’arrière-pays, les provinces) afin de dynamiser la production et la création de richesses.

L’éducatrice qui signe que deux ouvrages pour la 23e édition estime qu’elle a encore beaucoup de chose à raconter.

« On ne construit pas un pays uniquement avec des blocs et des brique »

À droite de la table où elle est assise se trouve celle de Mackenzy Orcel, l'autre invité d'honneur de cette 23e édition de Livres en Folie.